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Jose Mourinho - Hansi Flick [Kooora Only]AI - Grok
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Mourinho zor durumda: Flick'in devleşen makinesi Real'in içinde krizin fitilini ateşliyor

FEATURES
Atletico Madrid - Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
H. Flick
D. Simeone
Barcelona
İspanya
Portekiz
Almanya
Arjantin

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, İspanya La Liga'da rekor bir sonuç ortalamasıyla zirvede otururken, takımının ezici gidişatını üç haftalığına geçici olarak askıya alıyor ve milli araya ve oyuncuların milli takımlarını temsil etmek üzere ayrılmalarına denk gelen bu dönemde "FIFA virüsü"nün oyuncularına, özellikle de formunun zirvesinde bulunan Raphinha'ya bulaşmamasını umut ediyor.

Buna karşılık, Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, Real Madrid galibiyetinin ardından rahat bir nefes alırken, José Mourinho öfkeyle kaynıyor; zira Beyaz Kulüp bünyesinde, konumunu zayıflatan derbi mağlubiyetinin (2-1) ardından yirmi bir günlük bir kriz ve tartışma dönemiyle karşı karşıya.

Katalan "Sport" gazetesinin aktardığına göre bunun başlıca nedeni, Mourinho'nun maçın zorlu ve karmaşık bir görev haline geldiği kritik bir anda Vinicius Junior'ı oyundan alma kararı.

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    Flick etkileyici bir sicille övünüyor

    Barcelona, yedi maçtan yedi galibiyetlik etkileyici bir sicille övünebilir; bu maçların çoğunda seçkinlik ve etkinliği bir araya getiren bir oyun anlayışı sayesinde ezici galibiyetler elde etti.

    Flick'in Barça ile geçirdiği ilk iki sezonunda çektiği savunma kırılganlığına dair dolaşan tüm şüpheler; baskı yoğunluğu, takım oyununun görkemi ve forvetlerin etkinliği sayesinde ortadan kalktı. Özellikle de Raphinha ve Alman teknik direktörün onun için yarattığı "santrfor" rolü sayesinde; bu rol onu üst düzey, gerçek bir forvete dönüştürdü.

    Barcelona'nın attığı 31 gol, kalesinde gördüğü yedi golü tamamen gölgede bırakıyor. Bu gollerin 12'si, kulüp tarihindeki büyük Brezilyalı yıldızlarla, Evaristo ve Ronaldinho'dan Romario ve Rivaldo'ya kadar, kıyaslanabilecek bir düzeyde parlayan Raphinha imzasını taşıyor.

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  • Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Flick, projesinin ritmini ayarlıyor

    Flick, daha ilk günden itibaren projesinin temel taşlarını net bir şekilde belirledi: yoğun baskıya dayanan son derece hücumcu bir oyun anlayışı, ileri bir savunma hattı ve azami düzeyde fiziksel çaba.

    Maç, karşılıklı hücumlar ve çekişme üzerine kuruluydu; burada üstünlük daha iyi olan takıma aitti. Bu da büyük yeteneklere, muazzam fiziksel kapasiteye ve takım hedefine tam bağlılığa sahip oyuncular gerektiriyordu.

    Raffinha, bu anlayışların en ideal temsilcisidir; bu nedenle kaptanlık görevini üstlenmesi ve Lamine Yamal gibi yükselen yıldızlara örnek olması şaşırtıcı değildi. İkili birlikte ölümcül bir çift oluşturuyor.

    Buna karşılık, Rodri'nin katılımı -Pedri ile iş birliği içinde- takımın oyun anlayışını düzene sokmak ve dikey hücum atılımı ile Fermin, Gordon ve Ademi gibi oyuncuların kattığı frenlenemez enerjiyi dengelemek için gerekli olgunluğu kazandırdı.

    Spor direktörü Deco'nun geçen yaz yaptığı transferler yalnızca kaliteyi artırmakla kalmadı, aynı zamanda ilk on birde yer kapma rekabetini de güçlendirdi; bunu Koundé ve Balde gibi oyuncuların hiç şüphesiz doğrulayabileceği bir gerçek.

    Aynı zamanda, genç akademiden en son katılan isim olan Xavi Espart, "La Masia"nın felsefesini ve oyun anlayışını çok iyi bilen Eric Garcia ve Gerard Martin gibi çok mevkili oyuncuların oluşturduğu havuzun genişlemesine katkıda bulundu.

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  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Derbi Simeone'yi kurtardı, Mourinho'yu utandırdı

    Pazar akşamı Atletico Madrid'in Real Madrid'i 2-1 mağlup etmesiyle sonuçlanan derbinin sonucu, kendisine zaman tanınmasını isteyen ve iki on yıl geçmesine rağmen takımının hâlâ inşa aşamasında olduğunda ısrar eden Simeone'ye bir cankurtaran halatı uzatıyor.

    Öte yandan derbinin sonucu, iki yıl süren Barcelona hâkimiyetini sona erdirme hedefiyle gelmiş olması göz önüne alındığında, Jose Mourinho'yu zor bir durumda bırakıyor; belki de bu durum, maçın ardından düzenlenen basın toplantısındaki öfke patlamasını açıklıyor.

    Mourinho basın toplantısında hakem Ortiz Arias'a sert bir saldırı başlattı. Derbide birçok tartışmalı an yaşandı; bunların en önemlileri Real'in savunma oyuncusu Dean Huijsen'in kırmızı kart görmesi ve Atletico lehine penaltı verilmesiydi. Ayrıca Real'in oyuncuları, tehlikeli iki müdahale nedeniyle Atletico'nun ikilisi Lee Kang-in ve Cristian Romero'nun oyundan atılmasını talep etti.

    Mourinho basın toplantısında şunları söyledi: "Maçın 50 dakika boyunca 11 kişiye karşı 9 kişi olması gerekiyordu, ama bunun yerine bize karşı 11'e 10 oldu."

    Ve şunları ekledi: "Kang-in Lee'nin kırmızı kart durumunu incelemesi için hakemi çağırmayan video yardımcı hakemi Bay Trujillo'nun Real Madrid ile çok garip bir geçmişi var. Zavallı hakem Ortiz'e gelince, bu tür maçlardaki baskıyla başa çıkamadığı açık."

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  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Vinicius'un oyundan alınma kararı

    Portekizli teknik direktörün imajının, derbide takımının 1-0 geride olduğu sırada 59. dakikada Vinicius Junior'ı oyundan çıkarıp yerine Antonio Rüdiger'i sokma kararından ne kadar zarar gördüğü ise henüz belirsizliğini koruyor.

    Bunun kısa bir süre ardından "Rojiblancos" skoru 2-0'a taşımayı başardı; bu durum birçok taraftarın aklına, geçtiğimiz sezon Santiago Bernabeu'da Barcelona'ya karşı oynanan El Clasico maçında Brezilyalı oyuncunun oyundan alınması olayını getirdi. Bu olay, Real Madrid maçı kazanıp "Blaugrana" karşısında liderliğini pekiştirmiş olmasına rağmen sert bir iç çekişmenin fitilini ateşlemişti.

    Birkaç ay sonra Alonso görevden alındı ve Kraliyet ekibinin soyunma odasına kaos hâkim oldu; bunun üzerine Başkan Florentino Perez, disiplin ve düzeni yeniden sağlamak için "Special One"ın geri dönmesi gerektiğine karar verdi.

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  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Barcelona'da sükunet, Madrid'de endişe

    İspanya Ligi'nde (La Liga) hâlâ oynanacak 31 hafta bulunuyor ve Mourinho, hedeflerine uygun bir takım kurmak ve şampiyonluk yarışında son ana kadar şansını korumak için önünde epey bir zamana sahip; buna bir de "Cholo" liderliğindeki Atletico Madrid'in güçlü çıkışı ekleniyor.

    Bununla birlikte, mevcut durum Barcelona'nın şu anda Atletico Madrid'in 5 puan, Real Madrid'in ise 6 puan önünde lider olduğunu gösteriyor; bu da önümüzdeki üç hafta boyunca Madrid'de endişe yaratacak ve tartışmaları alevlendirecek bir tablo.

    Mourinho, 25 Ekim'de "Spotify Camp Nou" Stadı'nda Barcelona'ya karşı oynanacak "El Clasico" mücadelesine gelmeden önce bir dizi maça çıkacak ve bunu yarışta rekabet edebilecek, şampiyonluk mücadelesinde Barcelona'ya meydan okuyabileceğini kanıtlayabilecek bir konumda yapacak.

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