Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, İspanya La Liga'da rekor bir sonuç ortalamasıyla zirvede otururken, takımının ezici gidişatını üç haftalığına geçici olarak askıya alıyor ve milli araya ve oyuncuların milli takımlarını temsil etmek üzere ayrılmalarına denk gelen bu dönemde "FIFA virüsü"nün oyuncularına, özellikle de formunun zirvesinde bulunan Raphinha'ya bulaşmamasını umut ediyor.

Buna karşılık, Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, Real Madrid galibiyetinin ardından rahat bir nefes alırken, José Mourinho öfkeyle kaynıyor; zira Beyaz Kulüp bünyesinde, konumunu zayıflatan derbi mağlubiyetinin (2-1) ardından yirmi bir günlük bir kriz ve tartışma dönemiyle karşı karşıya.

Katalan "Sport" gazetesinin aktardığına göre bunun başlıca nedeni, Mourinho'nun maçın zorlu ve karmaşık bir görev haline geldiği kritik bir anda Vinicius Junior'ı oyundan alma kararı.

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