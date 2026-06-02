Diario AS'nin haberine göre, José Mourinho Real Madrid'in mevcut savunmasında büyük sorunlar görüyor. Portekizli teknik direktöre göre sadece Antonio Rüdiger ilk 11'de yer alabilecek kadar iyi; geri kalan oyunculardan pek ikna olmuş değil. Mourinho, Rüdiger'in yanı sıra yeni bir transferi kadroya dahil etmek istiyor. Bu oyuncu, Dean Huijsen, Eder Militão ve Raul Asencio ile ilk 11'de yer almak için rekabet edecek. Ayrıca, adı geçen üç oyuncunun bu yaz Real Madrid'den ayrılması da ihtimal dışı değil.
Mourinho yeterince gördü ve Dean Huijsen ile Rüdiger hakkında net bir görüş oluşturdu
Mourinho, kanat beklerinden de tam olarak memnun değil gibi görünüyor. Kulüp efsanesi Dani Carvajal'ın ayrılmasının ardından Real Madrid'in, Trent Alexander-Arnold için en azından bir yedeğe ihtiyacı var; ancak eski Liverpool oyuncusunun gerçekten ilk 11'de oynayıp oynamayacağı da henüz kesin değil. Fran García'nın Real Madrid'den ayrılması durumunda, savunmanın sol kanadında da bir yedeğe ihtiyaç duyulacak.
Mourinho orta sahayı da köklü bir şekilde yeniden şekillendirebilir. Son iki şampiyonluktan uzak geçen yılda, Toni Kroos ve Luka Modric gibi tecrübeli oyuncuların yokluğu her yerde hissedildi.
Portekizli teknik adam, savunma hattının önünde kalkan görevi görerek taktiksel denge ve güven sağlayan klasik bir defansif orta saha oyuncusu arıyor olabilir.
Aynı zamanda Portekizli teknik adam, son üçte birde ipleri eline alacak yaratıcı bir oyun kurucu istiyor. Mourinho, sıkı savunma hatlarını aşabilecek bir teknik ustası arıyor. Son zamanlarda 40 yaşındaki Modric'in geri dönüşü hakkında spekülasyonlar bile yapıldı.
Söylentilere göre, Florentino Pérez'in 7 Haziran'da başkan olarak yeniden seçilmesi halinde teknik direktör olarak geri dönüşü kesinleşecek olan Mourinho, yetkililere özellikle başarıya aç ve takıma kendilerini tamamen adayan oyuncular aradığını bildirmiş. Teknik direktör için oyuncuların büyük isimleri ya da süperstar statüleri, zihniyetlerinden daha önemli değil. Onun analizine göre, son iki sezonda gayret ve takım ruhu eksikliği vardı.