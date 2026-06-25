Mourinho uyarıyor: "Real Madrid değerli oyuncularını satmaz. Transfer piyasasından kaliteli oyuncular arıyorum"

Real Madrid, Marc Cucurella, Bernardo Silva ve Ibrahima Konaté’yi kadrosuna katmanın yanı sıra Inter’den Denzel Dumfries’in transferiyle kadrosunu şimdiden güçlendirdi. Önümüzdeki aylarda Bernabéu’ya muhtemelen başka transferlerin de olacağı göz önünde bulundurularak, bir oyuncuda özellikle ne aradığı sorulduğunda Mourinho şöyle ekledi: “Kalite. Bazen insanlar şöyle der: ‘Bu oyuncunun inanılmaz nitelikleri var, ama fiziksel olarak pek iyi değil.’ O zaman bu, onun seviyede olmadığı anlamına gelir. ‘Bu oyuncunun inanılmaz nitelikleri var, ama istikrarlı değil, iniş çıkışları var.’ O zaman o büyük bir oyuncu değildir.”









“Büyük bir oyuncu tam bir paket olmalı. Teknik olarak iyi, fiziksel olarak güçlü ve zihinsel olarak da sağlam olmalı. Takım oyununa uygun bir futbolcu olmalı. Benim aradığım budur. Bazen takımda bunlardan çok sayıda olur ve bu cennet gibidir; bazen ise daha az olur ve iş biraz daha zorlaşır. Bir teknik direktörün niteliklerinden birinin de oyuncuları en iyi şekilde değerlendirebilmek olduğuna yürekten inanıyorum.”