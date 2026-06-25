Real Madrid, değerli oyuncularını elinden çıkarmıyor. Blancos’un yeni teknik direktörü José Mourinho, “Beast Mode ON” adlı podcast’imizde verdiği röportajda bunu bir kez daha vurguladı ve doğruladı. Portekizli teknik adam, yaz transfer döneminde birçok kilit oyuncunun takımdan ayrılabileceği yönündeki söylentilerle ilgili durumu netleştirdi.
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Mourinho uyarıyor: "Real Madrid değerli oyuncularını satmaz. Transfer piyasasından kaliteli oyuncular arıyorum"
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Mourinho, 2010 ile 2013 yılları arasında antrenörlük yaptığı ve rekor bir La Liga şampiyonluğu da dahil olmak üzere üç kupa kazandığı Bernabéu’ya çarpıcı bir dönüşü simgeleyen üçyıllık bir sözleşme imzaladıktan sonra, Temmuz başında Real Madrid’deki görevine resmen başlayacak. “The Special One”, Xabi Alonso’nun görevden alınması ve Álvaro Arbeloa’nın ayrılmasının ardından, sezonu olumsuz etkileyen bir dizi kötü sonucun ardından yeniden göreve geri dönüyor.
"EN İYİLERİ ELİMDE TUTMAK İSTİYORUM"
Beast Mode On podcast’inde Adebayo Akinfenwa ile konuşan Mourinho şöyle açıkladı: “Real Madrid’den bahsetmemeliyiz, ama küçük bir noktaya değinebilirim. Etrafta bazı yorumlar okudum: ‘José Mourinho buraya gelecek ve sezon boyunca sorunlar yaşadığı iddia edilen en iyi oyunculardan bazılarını kadrodan çıkaracak.’ Hayır. Ben bu oyuncuları istiyorum! En iyilerini istiyorum. Şimdi, uyumlu ve kenetlenmiş bir takım oluşturmanın bir yolunu bulmalıyım; önceki sezonlarda öncüllerimin yaşadığı türden sorunlarla karşılaşmamak için. Eğer yetenekleri daha düşük olan oyuncularla zorluk yaşıyorsanız, bu bir sorundur. Büyük oyuncular her zaman büyük oyuncular olarak kalır.”
"KALİTE ARIYORUM"
Real Madrid, Marc Cucurella, Bernardo Silva ve Ibrahima Konaté’yi kadrosuna katmanın yanı sıra Inter’den Denzel Dumfries’in transferiyle kadrosunu şimdiden güçlendirdi. Önümüzdeki aylarda Bernabéu’ya muhtemelen başka transferlerin de olacağı göz önünde bulundurularak, bir oyuncuda özellikle ne aradığı sorulduğunda Mourinho şöyle ekledi: “Kalite. Bazen insanlar şöyle der: ‘Bu oyuncunun inanılmaz nitelikleri var, ama fiziksel olarak pek iyi değil.’ O zaman bu, onun seviyede olmadığı anlamına gelir. ‘Bu oyuncunun inanılmaz nitelikleri var, ama istikrarlı değil, iniş çıkışları var.’ O zaman o büyük bir oyuncu değildir.”
“Büyük bir oyuncu tam bir paket olmalı. Teknik olarak iyi, fiziksel olarak güçlü ve zihinsel olarak da sağlam olmalı. Takım oyununa uygun bir futbolcu olmalı. Benim aradığım budur. Bazen takımda bunlardan çok sayıda olur ve bu cennet gibidir; bazen ise daha az olur ve iş biraz daha zorlaşır. Bir teknik direktörün niteliklerinden birinin de oyuncuları en iyi şekilde değerlendirebilmek olduğuna yürekten inanıyorum.”