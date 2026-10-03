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Cristiano Ronaldo knockouts 2:1Getty/GOAL
Çeviri:

Mourinho, Ten Hag ve diğerleri: Jesus krizi, Ronaldo'nun kara dosyasını yeniden açıyor

C. Ronaldo
J. Jesus
FEATURES
Danimarka - Portekiz
Danimarka
Portekiz
UEFA Nations League A
Portekiz - Norveç
Norveç
J. Peseiro
E. ten Hag
Danimarka
Portekiz
Norveç
Hollanda

Mevcut kriz ilk değil: Don'un hafızası sorunlarla dolu

Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı ile yaşadığı son kriz, futbol tarihinin en büyük oyuncularından birinin kariyerinde münferit bir olay değildi; aksine, sahalarda geçirdiği 25 yılı aşkın süre boyunca teknik direktörler, yöneticiler ve takım arkadaşlarıyla yaşadığı uzun bir anlaşmazlık ve gerginlik zincirinin devamı niteliğindeydi.

Ülkesinin milli takımını 2016 yılında Avrupa Uluslar Kupası şampiyonluğuna taşıyan ve kulüp kariyerinde Şampiyonlar Ligi ile beş kez Ballon d'Or kazanan Portekizli yıldız, devam etmekte olan milli takım kampından ayrılarak, Portekiz formasıyla attığı 146 golün ardından uluslararası geleceğine dair soru işaretlerine kapı araladı. Bu, erkek milli takımlar düzeyinde bir rekor sayılıyor.

41 yaşındaki Ronaldo, kamptan ayrılmasına yol açan nedenlerin gerçeğini "uygun zamanda" açıklayacağını belirtmişti. Bu açıklama, milli takımın teknik direktörü Jorge Jesus'un herhangi bir kriz bulunmadığını vurgulamasının ardından geldi; Jesus, Portekiz'in Uluslar Ligi'nde 2-1 kaybettiği Norveç karşılaşmasında takım kaptanının durumunu ele alış biçiminde hatalar yaptığını kabul etmiş, bu maçta Ronaldo forma giymemişti.

Ronaldo kendi tam anlatımını ortaya koyana kadar, saikleri soru işareti olmaya devam ediyor; ayrıca bu olayın uluslararası kariyerinin sonu olduğunu kesin biçimde söylemek için henüz erken. Yine de, isminin bağlandığı uzun bir krizler geçmişi göz önüne alındığında, milli takımdaki yolculuğunun sert bir anlaşmazlık ortasında sona ermesi tamamen şaşırtıcı olmayacaktır.

Ronaldo çapında bir yıldız için seviye düşüşüyle ya da takım içindeki rol değişimiyle baş etmek kolay bir görev değil; Portekiz Milli Takımı içindeki olumlu ve olumsuz etkisi, 2022, 2024 ve 2026 yıllarındaki son üç büyük turnuvada tartışma konusu olmaya devam etti.

Son krizine dair tablonun netleşmesini beklerken, ESPN ağının yayımladığı bir rapora göre, Ronaldo'nun kariyeri boyunca teknik direktörler veya yöneticilerle yaşadığı anlaşmazlıklara sahne olan öne çıkan dönemleri gözden geçiriyoruz.

  • 2008: Ronaldo, ayrılmak için baskı yapmak amacıyla Blatter'in açıklamalarına dayanıyor

    Ronaldo'nun Manchester United'dan ayrılıp Real Madrid'e transfer olma isteği, dönemin Uluslararası Futbol Federasyonu Başkanı Sepp Blatter'in tartışmalara yol açan açıklamalarına dayanarak, 2008 yazında zirveye ulaştı. Blatter, bir oyuncunun kulübünden başka bir yere gitme isteğine rağmen ayrılmasının engellenmesini bir tür "modern kölelik"e benzetmişti.

    Ronaldo, Portekiz televizyonuna şunları söyledi: "Bu doğru, FIFA Başkanı'nın söyledikleriyle hemfikirim. Ne istediğimi ve neyi arzuladığımı biliyorum, ne olacağını görmemiz gerekiyor. Önümüzdeki sezona nerede başlayacağımı bilmiyorum."

    Oyuncunun Old Trafford'da geçirdiği başarılı beş yılın ardından ayrılmak istemesine rağmen Manchester United tavrını korudu ve Ronaldo, 2009 yazında Real Madrid'e transfer olma hayalini gerçekleştirmeden önce bir sezon daha beklemek zorunda kaldı.

  • 2008: Ronaldo sahayı sürpriz bir şekilde terk etti

    Aralık 2008'de Ronaldo, Manchester United'ın Sunderland karşısında 1-0 kazandığı mücadele sırasında aniden sahayı terk ederek doğrudan soyunma odalarına çıkan tünele yöneldi; bu durum takımını on kişi bırakırken teknik heyeti de beklenmedik bir durumla baş başa bıraktı.

    Sir Alex Ferguson, oyuncusunu savunarak kalça bölgesine bir darbe aldığını ve hemen tedavi görmesi gerektiğini, yedek kulübesine dönmesine de gerek olmadığını belirtti.

    Ancak bu olay, birkaç gün önce kariyerinin ilk Ballon d'Or'unu kazanan ve bazı durumlarda rahatsızlığını açıkça göstermeye başlayan Ronaldo'nun kişiliğinin bir yönünü yansıttı.

  • 2009: Manchester derbisinde oyundan alınmasının ardından açık öfke

    Sahne Mayıs 2009'da yeniden yaşandı. Ferguson, Manchester City karşılaşmasında Ronaldo'yu oyundan almaya karar verdi; oyuncu 18. dakikada bir serbest vuruştan takımını öne geçiren golü kaydetmişti ve maç United'ın 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

    Teknik direktör, 60. dakikada onu oyundan çıkarıp yerine Paul Scholes'u sahaya sürmeye karar verdiğinde, Ronaldo'nun yüzündeki öfke işaretleri açıkça belli oldu. Oyuncu, memnuniyetsizliğini ifade edercesine başını iki yana sallayarak yedek kulübesinde birkaç dakika geçirdi.

    Bu, Ronaldo'nun 12 yıl sonra kulübe dönüşünden önce Manchester United forması altında attığı son goldü.

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  • 2012: "Üzgünüm" - Madrid'den gizemli bir mesaj

    Real Madrid'e transfer olmasının üzerinden üç yıl geçtikten sonra Ronaldo, Eylül 2012'de İspanya Ligi'nde Granada'yı 3-0 yendikleri maçta iki gol atmasının ardından, hiçbirini kutlamayarak yeniden tartışmalara yol açtı.

    Maçın ardından Portekizli yıldız şunları söyledi: "Mesleki bir mesele yüzünden üzgünüm ve kulüp de bunun farkında. Bu yüzden gollerimi kutlamıyorum, çünkü mutlu değilim. Buradaki insanlar nedenini biliyor."

    Ronaldo, açıklamalarıyla ilgili daha fazla bilgi vermeyi reddetti ve o dönemde neyi kastettiğine dair net bir açıklama ortaya çıkmadı. Sorunun nedeninin para olduğunu daha sonra yalanladı, bir yıl sonra ise kulüple yeni bir sözleşme imzaladı.

  • 2013: Mourinho, ilişkilerinin bitmesinin ardından Ronaldo'ya saldırıyor

    Ronaldo ile Jose Mourinho'nun ilişkisi Real Madrid'de birlikte çalıştıkları dönemde olumlu bir şekilde başladı, ancak Portekizli teknik adamın kraliyet kulübündeki son sezonu olan 2012-2013 sezonunun sonuna doğru yavaş yavaş bozuldu.

    Rapora göre, o yılın ocak ayında İspanya Kral Kupası'ndaki Valencia karşılaşmasının ardından soyunma odasında yaşanan tartışma, ilişkinin bozulduğuna dair işaretlerden biriydi.

    Mourinho ise haziran ayında, Real Madrid'den ayrılıp Chelsea'ye döndükten sonra, "Punto Pelota" programına çıktığında "Cristiano Ronaldo her şeyi bildiğini sanıyor" dedi; bu yorum iki taraf arasındaki gerginliğin boyutunu yansıtıyordu.

  • 2015: Ancelotti'nin Benitez'e tercih edilmesi

    Rafael Benitez'in Real Madrid serüveni yalnızca altı ay sürdü. Carlo Ancelotti'nin yerine 2015 yılının Haziran ayında göreve gelen İspanyol teknik adam, takip eden yılın Ocak ayında görevinden alındı.

    Bu süre zarfında, Ronaldo'nun İspanyol teknik direktörün taktiksel yaklaşımından memnun olmadığına dair spekülasyonlar ortaya çıktı. Ronaldo'nun, harika bir insan ve seçkin bir teknik adam olarak nitelendirdiği Ancelotti'ye yönelik sık sık dile getirdiği övgüler de ortamı yumuşatmaya yardımcı olmadı.

    Ronaldo ayrıca, dostça bir ifadeyle "koca bir ayı" olarak da nitelendirdiği İtalyan teknik adamla yeniden çalışma arzusunu dile getirirken, Benitez Portekizli yıldızla ilişkisinin hâlâ karşılıklı uyum aşamasında olduğunu söyledi.

    Ancak anlaşmazlıkların aşılması için yeterli zaman yoktu; zira Benitez bu açıklamalardan yalnızca bir ay sonra görevinden ayrıldı.

  • 2021: Yedek kulübesi yeni bir ayrılığın önünü açıyor

    Real Madrid'de geçirdiği dokuz yılın ve Juventus ile birlikte oynadığı üç sezonun ardından Ronaldo, 2021 yazında yeni bir deneyime hazır görünüyordu.

    Oyuncu, İtalya Serie A'nın açılışında Udinese karşısında Juventus'un ilk 11'inde yer almadı; 2-2 sona eren karşılaşma öncesinde ilk 11'de başlamak istemediğini belirttiği yönünde haberler çıktı.

    İtalyan kulübü başlangıçta yıldızını elinde tutmakta ısrarcı olurken, Ronaldo daha önce kendisini Real Madrid'e dönüşle ilişkilendiren haberleri "saygısızca" olarak nitelendirmişti.

    Ancak birkaç gün sonra Ronaldo, isminin komşusu Manchester City'ye transfer olma ihtimaliyle de anıldığı bir dönemin ardından, transfer sezonunun son gününde Manchester United'a geri döndü.

  • 2022: Rangnick, taktik değişikliği yüzünden Ronaldo'nun öfkesini sınıyor

    Ocak 2022'de Manchester United'ın geçici teknik direktörü Ralf Rangnick, takımın 2-0 önde olduğu Brentford maçında savunmayı güçlendirmek, Harry Maguire'ı oyuna dahil etmek ve üç stoperli sisteme geçmek amacıyla Ronaldo'yu oyundan almaya karar verdi.

    Ronaldo, bu karardan duyduğu rahatsızlığı gizlemedi; sahadan ayrılırken montunu yere fırlattı ve bu durum Rangnick'i onunla konuşmaya yöneltti.

    Teknik direktör bu tepkiyi "doğal" olarak nitelendirdi ve Ronaldo'ya, bir gün teknik direktör olduğunda kendisinin de aynı kararı alabileceğini söylediğini ekledi.

    Maç, Manchester United'ın 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi ve bu sonuç, Rangnick'in taktiksel kararına ilişkin görüşünü destekledi.

  • 2022: Maguire ile anlaşmazlık söylentileri

    Bir ay sonra Rangnick, Ronaldo ile Harry Maguire arasında Manchester United'ın kaptanlık pazubandı konusunda anlaşmazlık yaşandığını öne süren haberleri yalanlamak zorunda kaldı ve bunları "tam bir saçmalık" olarak nitelendirdi.

    O dönemdeki haberler, Maguire'ın Ronaldo'nun soyunma odasında, özellikle de daha genç oyuncular arasında sahip olduğu büyük nüfuz nedeniyle tehdit altında hissettiğine işaret ediyordu.

    Ancak Rangnick, hiçbir oyuncuyla kaptan değişikliği ihtimalini görüşmediğinin altını çizerek Maguire'ın sezon sonuna kadar görevine devam edeceğini doğruladı.

  • 2022: Manchester United'daki ikinci dönemi bitiren alev alev bir röportaj

    Ronaldo ile Manchester United arasındaki anlaşmazlıklar, yeni teknik direktör Erik ten Hag yönetiminde oynadığı rolün azalmasının ardından 2022 sonbaharında doruk noktasına ulaştı.

    Ekim ayında Ronaldo, Tottenham karşısında yedek olarak oyuna girmeyi reddetti ve maç bitmeden sahayı terk etti. Daha önce de hazırlık döneminde Rayo Vallecano'ya karşı oynanan bir hazırlık maçında benzer bir davranışta bulunmuştu.

    Medya mensubu Piers Morgan ile yaptığı uzun söyleşi ise kulüple geçirdiği ikinci dönemine fiilen son noktayı koydu.

    Ronaldo, Manchester United içindeki bazı yetkilileri eleştirdi; ten Hag'a saygı duymadığını söyledi ve üst düzey yetkililer tarafından ihanete uğramış hissettiğini belirtti. Ayrıca görevi devralmadan önce Rangnick'i tanımadığına değindi ve kulübün ilk döneminden bu yana hiçbir ilerleme kaydetmediğini öne sürdü.

    Söyleşinin ardından iki taraf ilişkiyi karşılıklı anlaşmayla sonlandırma konusunda uzlaştı ve Ronaldo İngiliz kulübünden bir kez daha ayrıldı.

  • 2022: Portekiz'in ilk 11'inden çıkarılma ve ailenin öfkesi

    2022 Katar Dünya Kupası'nda, Portekiz'in o dönemki teknik direktörü Fernando Santos, son 16 turunda İsviçre ile oynanacak maç için Ronaldo'yu ilk 11'den çıkarma kararı aldı.

    Yerine giren Gonçalo Ramos'un cevabı ise güçlü oldu; 6-1 kazanılan maçta üç gol atarak teknik direktöre kararı için ek bir gerekçe sundu.

    Santos, tercihinin taktiksel nedenlere dayandığını, grup aşamasının son maçında oyundan alınmasının ardından Ronaldo'nun öfkesinden kaynaklanmadığını söyledi; ancak daha önce kaptanının tepkisinin hoşuna gitmediğini kabul etmişti.

    Çeyrek finaldeki Fas maçı öncesinde krizin tırmanabileceğine dair çıkan haberler üzerine, Portekiz Futbol Federasyonu bir açıklama yayımlayarak Ronaldo'nun herhangi bir aşamada milli takımı terk etmekle tehdit ettiği iddialarını yalanladı.

    Ancak dışarıda bırakılma kararı ailesinin bazı üyeleri tarafından olumlu karşılanmadı; Georgina Rodriguez, dünyanın en iyi oyuncusunun 90 dakika boyunca daha fazla sahada olmamasından duyduğu üzüntüyü dile getirirken, kız kardeşi Elma Aveiro ise bu kararı, milli takıma çok şey vermiş bir adama yapılmış bir hakaret olarak nitelendirdi.

  • 2026: Kamptan ayrılış, milli takım kariyerinin sonunun kapısını aralıyor

    En son kriz, Eylül 2026'ya dayanıyor. Ronaldo, takım içindeki rolüyle ilgili yaşanan gerginlik, Norveç maçında forma giymemesi ve ardından Jorge Jesus'un basın toplantısındaki açıklamalarının ardından Portekiz Milli Takımı kampından ayrılmıştı.

    Ronaldo, teknik direktörün basın toplantısı ve Portekiz Futbol Federasyonu başkanıyla yaptığı görüşmenin ardından ayrılmaya karar verdiğini belirterek, uygun zaman geldiğinde gerçeği Portekizlilere açıklayacağını vurguladı.

    Ayrıca takım arkadaşlarına "istisnasız" başarılar dileyerek bir mesaj gönderdi; bu ifade, anlaşmazlığın niteliğine dair daha fazla soru işareti doğurdu.

    Önceki dört yıl, kariyerindeki diğer dönemlere kıyasla nispeten sakin geçmiş olsa da, Ronaldo'nun ülkesinin milli takımıyla ilişkisi yeniden tartışma gündemine girdi. Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile gol atmaya ve kupa kazanmaya devam ederken, rolüyle ilgili artan eleştirilere rağmen iki büyük turnuva boyunca eski teknik direktör Roberto Martinez'in açık desteğini gördü.

    Jesus'a gelince, daha önce Al-Nassr'da Ronaldo ile birlikte çalışmıştı; ancak son gelişmeler, ikili arasındaki ilişkinin zorlu bir sınavla karşı karşıya olduğuna işaret ediyor.

    En önemli soru ise şu: Bu kriz, yirmi yılı aşkın süredir devam eden bir milli takım kariyerinin sonu mu, yoksa Ronaldo milli takıma dönüp anlaşmazlık defterini kapatacak mı? Cevap henüz netlik kazanmadı; ancak Portekizli yıldızın geçmişi, teknik direktörler ve teknik kararlarla ilişkisinin birçok dönemde saha içinde ve dışında hikâyesinin bir parçası olduğunu ortaya koyuyor.

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