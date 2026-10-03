Mourinho, Ten Hag ve diğerleri: Jesus krizi, Ronaldo'nun kara dosyasını yeniden açıyor

Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı ile yaşadığı son kriz, futbol tarihinin en büyük oyuncularından birinin kariyerinde münferit bir olay değildi; aksine, sahalarda geçirdiği 25 yılı aşkın süre boyunca teknik direktörler, yöneticiler ve takım arkadaşlarıyla yaşadığı uzun bir anlaşmazlık ve gerginlik zincirinin devamı niteliğindeydi.

Ülkesinin milli takımını 2016 yılında Avrupa Uluslar Kupası şampiyonluğuna taşıyan ve kulüp kariyerinde Şampiyonlar Ligi ile beş kez Ballon d'Or kazanan Portekizli yıldız, devam etmekte olan milli takım kampından ayrılarak, Portekiz formasıyla attığı 146 golün ardından uluslararası geleceğine dair soru işaretlerine kapı araladı. Bu, erkek milli takımlar düzeyinde bir rekor sayılıyor.

41 yaşındaki Ronaldo, kamptan ayrılmasına yol açan nedenlerin gerçeğini "uygun zamanda" açıklayacağını belirtmişti. Bu açıklama, milli takımın teknik direktörü Jorge Jesus'un herhangi bir kriz bulunmadığını vurgulamasının ardından geldi; Jesus, Portekiz'in Uluslar Ligi'nde 2-1 kaybettiği Norveç karşılaşmasında takım kaptanının durumunu ele alış biçiminde hatalar yaptığını kabul etmiş, bu maçta Ronaldo forma giymemişti.

Ronaldo kendi tam anlatımını ortaya koyana kadar, saikleri soru işareti olmaya devam ediyor; ayrıca bu olayın uluslararası kariyerinin sonu olduğunu kesin biçimde söylemek için henüz erken. Yine de, isminin bağlandığı uzun bir krizler geçmişi göz önüne alındığında, milli takımdaki yolculuğunun sert bir anlaşmazlık ortasında sona ermesi tamamen şaşırtıcı olmayacaktır.

Ronaldo çapında bir yıldız için seviye düşüşüyle ya da takım içindeki rol değişimiyle baş etmek kolay bir görev değil; Portekiz Milli Takımı içindeki olumlu ve olumsuz etkisi, 2022, 2024 ve 2026 yıllarındaki son üç büyük turnuvada tartışma konusu olmaya devam etti.

Son krizine dair tablonun netleşmesini beklerken, ESPN ağının yayımladığı bir rapora göre, Ronaldo'nun kariyeri boyunca teknik direktörler veya yöneticilerle yaşadığı anlaşmazlıklara sahne olan öne çıkan dönemleri gözden geçiriyoruz.