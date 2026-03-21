Mourinho, Silvino Louro için gözyaşlarına boğuldu: Benfica maçı öncesinde, Inter’in eski kaleci antrenörünün anısına duyulan hüzün

Da Luz Stadyumu, uzun süren bir hastalığın ardından 67 yaşında hayata veda eden eski futbolcu Silvino Louro'nun anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Portekiz'de üst düzey bir kaleci olan ve milli takım formasıyla da birçok maça çıkan Silvino, futbolu bıraktıktan sonra neredeyse yirmi yıl boyunca Mourinho'nun takımlarında kaleci antrenörü olarak görev yaptı. Porto'da "Special One" ile birlikte çalıştı ve ardından Chelsea, Inter, Real Madrid ve Manchester United'daki maceralarında da onu takip etti.





Böylesine acı bir anda Mourinho'nun, meslektaşından önce dostu için gözyaşlarına boğulması kaçınılmazdı. Bu anı ölümsüzleştiren videolarda, antrenörün duygulanmış ve gözleri kızarmışbir şekilde, Silvino'nun fotoğrafının gösterildiği dev ekrana baktığı görülüyor. Mou, eski kalecinin anısına katıldı ve ardından yedek kulübesine dönerek yüzünü süsleyen gözyaşlarını silmeye ve kendini toparlayarak maçı izlemeye çalıştı.















