Benfica-Vitoria Guimaraes maçının başlama vuruşundan birkaç dakika önce José Mourinho için oldukça duygusal bir an yaşandı. Kartallar’ın teknik direktörü, eski Portekizli kaleci ve kariyeri boyunca uzun süre Mourinho’nun teknik ekibinde yer alan Silvino Louro’nun anısına yapılan bir dakikalık saygı duruşu sırasında gözyaşlarını tutamadı.
Mourinho, Silvino Louro için gözyaşlarına boğuldu: Benfica maçı öncesinde, Inter’in eski kaleci antrenörünün anısına duyulan hüzün
Da Luz Stadyumu, uzun süren bir hastalığın ardından 67 yaşında hayata veda eden eski futbolcu Silvino Louro'nun anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Portekiz'de üst düzey bir kaleci olan ve milli takım formasıyla da birçok maça çıkan Silvino, futbolu bıraktıktan sonra neredeyse yirmi yıl boyunca Mourinho'nun takımlarında kaleci antrenörü olarak görev yaptı. Porto'da "Special One" ile birlikte çalıştı ve ardından Chelsea, Inter, Real Madrid ve Manchester United'daki maceralarında da onu takip etti.
Böylesine acı bir anda Mourinho'nun, meslektaşından önce dostu için gözyaşlarına boğulması kaçınılmazdı. Bu anı ölümsüzleştiren videolarda, antrenörün duygulanmış ve gözleri kızarmışbir şekilde, Silvino'nun fotoğrafının gösterildiği dev ekrana baktığı görülüyor. Mou, eski kalecinin anısına katıldı ve ardından yedek kulübesine dönerek yüzünü süsleyen gözyaşlarını silmeye ve kendini toparlayarak maçı izlemeye çalıştı.
Silvino'nun vefat haberinin duyulmasından birkaç saat sonra Mourinho, sosyal medya hesaplarında şu anısını paylaştı: "Şu anda ağlıyorum, ama yine de gülebileceğim, bol bol gülebileceğim, senden bahsedebileceğim, her anını hatırlayabileceğim. Mourinho ailesinde seviliyorsun ve yaşamaya devam edeceksin. Her maçtan önce seni dinlemeye devam edeceğim: 'kardeşim, her şey yoluna girecek'. Huzur içinde yat, kardeşim."
Söylendiği gibi, Silvino Louro Portekiz futbolunda üst düzey bir kaleciydi. Kariyerine 1977'de Vitoria Setubal'da başlamış, daha sonra Benfica'ya gelmeden önce Vitoria Guimaraes'te oynamıştı. Porto ve Salgueiros'ta da forma giydikten sonra, 2000 yılında 40 yaşın üzerindeyken emekli olmuştu. Portekiz birinci liginde 408 kez forma giydi, milli takımda ise 23 maçta forma giydi.