18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Ferencvaros v Real Madrid: Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Çeviri:

Mourinho, sezon başlamadan Real Madrid'in krizlerini çözmekte yetersiz kalıyor: Bedelini ödeyecek mi?

FEATURES
J. Mourinho
Deportivo de A Coruna - Real Madrid
Deportivo de A Coruna
Real Madrid
Club Friendlies
Schalke 04 - Real Madrid
Schalke 04
Espanyol - Real Madrid
Espanyol
La Liga
Portekiz
İspanya
Almanya

Hazırlık maçı sonuçları sorunları perdeliyor: Real Madrid resmi sınavlarda zorlanıyor mu?

Real Madrid, yeni sezon hazırlık dönemini kapatmaya yaklaşıyor; ancak hazırlık maçlarındaki olumlu sonuçlar, takımın performansını çevreleyen soru işaretlerini gizlemeyi başaramadı. Zira takımın oyun kurmada net bir kimlikten yoksun olduğu bir kez daha ortaya çıkarken, hatları arasındaki boşluklar ve resmi müsabakaların başlamasıyla gerçek bir soruna dönüşebilecek konsantrasyon hataları da göze çarptı.

José Mourinho hâlâ oyuncuları deneme ve dakikaları paylaştırma aşamasında olsa da, dün akşam oynanan ve kraliyet ekibinin 1-0 kazandığı Deportivo La Coruña karşılaşması, takımın kendisine denge ve rakipleri karşısında oyun anlayışını dayatma gücünü verecek forma henüz ulaşamadığını yeniden teyit etti.

  • Sonuçlar iyi ama performans içaçıcı değil

    Real Madrid şu ana kadar tüm hazırlık maçlarını kazandı, ancak bu, oyun düzeyine ilişkin endişeleri gidermeye yeterli olmadı.

    Mourinho'nun hâlâ takımın hatları arasındaki doğru bileşimi aradığı görülüyor; özellikle takımın maçların bazı bölümlerinde bütünlüğünü kaybetme eğiliminde olması, rakiplerin alanlardan yararlanmasına imkân tanıyor ve teknik direktörü her karşılaşmanın ardından kartlarını yeniden dizmeye mecbur bırakıyor.

    "Sport" gazetesine göre, Mourinho takımın "ilerlediğini" düşünüyor; ancak önünde duran çalışmanın ana hatları, maçlar sırasındaki tepkilerinden açıkça anlaşılıyor. Kulübün günlük yaşamına yakın kaynaklara göre ise antrenman ortamı iyileşme kaydetti.

    • Reklam

  • Bernardo Silva: Yerini arayan bir parça

    Bu tablonun ortasında Bernardo Silva, takıma gelişinden bu yana orta sahaya daha fazla düzen kazandırmasının ardından yeni projenin en önemli anahtarlarından biri olarak öne çıkıyor.

    Portekizli oyuncuya yalnızca son üçlü bölgede farkı yaratabilecek bir unsur olarak değil, aynı zamanda hücumları arkadan kurma ve hatları birbirine bağlama konusunda bir çözüm olarak da bakılıyor; bu da onu son maçlarda daha etkili kılan rol oldu.

    Buna karşılık Camavinga, oyun kurma noktasında istenen katkıyı şimdiye kadar sağlayamadı; yetenekleri ise Bernardo'nunkilerden tamamen farklı görünüyor, bu da Real Madrid'i orta saha unsurları arasında daha fazla uyuma muhtaç bırakıyor.

    Yıldızların ilk on birine dönüşünün yaklaşmasıyla birlikte Mourinho, özellikle Portekizli teknik adamın son Schalke maçında bazı temel unsurları sahada tutmuş olması nedeniyle, rollerin nasıl dağıtılacağını belirleme konusunda gerçek bir sınavla karşı karşıya olacak.

  • Rodri'nin yokluğu çözümü zorlaştırıyor

    Rodri ile anlaşma sağlamanın mümkün olmaması nedeniyle, Real Madrid'in oyun kurma sorunlarının tümünü çözebilecek doğrudan bir çözüme sahip olduğu görülmüyor.

    Bu yüzden Mourinho, Arda Güler, Brahim Diaz ve Thiago Pitarch gibi bireysel bir anda fark yaratabilecek yeteneklere daha fazla güvenebilir; ister kalabalık bir savunmayı delen belirleyici bir pasla olsun, ister maçın seyrini değiştiren bireysel bir hareketle olsun.

    Ancak bireysel çözümlere bel bağlamak, özellikle savunmada kalabalıklaşmaya ve alanları kapatmaya yönelecek takımlar karşısında riskli olmaya devam ediyor; işte bu tür takımlar, Real Madrid'in zayıf noktalarının tekrar tekrar ortaya çıkması için fırsat bulabilir.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin

  • Orta saha: Tamamlanamayan denklem

    Orta saha, Aurelien Tchouameni'nin gruba dönmesi beklenirken hâlâ netleştirilmeye en çok ihtiyaç duyulan bölgelerden birini temsil ediyor.

    Rollerin istikrar kazanmaması nedeniyle Güler, diğer oyuncuların yeteneklerinden faydalanmasına imkân verecek yolu aramaya devam ederken; Federico Valverde, ikinci hattan öne çıkmaya yönelik tekrarlanan girişimlerine rağmen Dünya Kupası'ndan bu yana kendisinden beklenen seviyede görünmedi.

    En önemli soru ise, Valdebebas içinde oyuncular arasındaki rekabetin şiddeti yatıştıktan sonra, alanların ve rollerin Valverde ile Camavinga arasında nasıl paylaştırılacağıyla ilgili olmaya devam ediyor; ancak ikisi arasındaki uyumun gerçek mi olduğu yoksa yalnızca geçici bir ateşkes mi olduğu sadece resmî maçlarda ortaya çıkacak.

  • Mourinho'nun sınavları yedek kulübesine kadar uzanıyor

    Mourinho, dayanmak istediği nihai kadroyu belirlemek amacıyla bir grup akademi oyuncusunu ve yedek unsurları denemeye devam ediyor. Bu kadro için yaklaşık 20 oyuncudan oluşan kısa bir liste belirledi.

    Bu tercih, aynı zamanda temel hesaplarında yer almayan oyunculara net bir mesaj taşıyor; özellikle de elden çıkarılması zor bazı unsurların varlığı, kimi mevkilerde yeni transferlerin önünü kapamış durumda.

    Kamavinga ve Raul Asensio gibi isimler, kulübün ayrılanlar dosyasını yeni bir krize dönüştürmeden kadrosunu yeniden düzenlemeye çalıştığı bir dönemde, etraflarında soru işaretleri bulunan oyuncular arasında öne çıkıyor.

  • Sınav altındaki savunma: Konaté kendini kanıtlama fırsatı karşısında

    Mourinho takım çalışmasına büyük önem veriyor; nitekim en iyi teknik dönemleri, takımın oyuncularının bireysel kapasitelerini aşan tek bir bütüne dönüştüğü zamanlarda ortaya çıktı.

    Ancak bu yaklaşım, sistemle uyum sağlayamayan unsurları daha da belirgin hâle getiriyor. Bu durum, kulüp içinde iki sezon kupasız kalınmasının ardından kadroda yaşanan değişiklikler ve bu değişikliklerin sorunun kökünü çözüp çözmediği, yoksa yalnızca bazı zayıf noktalarla ilgilenmekle mi yetindiği konusunda bir tartışma yaratıyor.

    Savunma hattında ise Antonio Rüdiger, dizindeki tekrarlayan sorunlardan mustarip olmasına rağmen hâlâ formunu koruyor; buna karşın sözleşmesini yenileyen ancak yeni projedeki yeri konusunda gerçek bir garantiye sahip olmayan Asensio gibi başka isimler üzerindeki baskı giderek artıyor.

    Öte yandan Ibrahima Konaté, Liverpool'da istikrarsız bir sezon geçirmesinin ardından kendini kanıtlamak için zorlu bir görevle karşı karşıya. Ancak yeni maceraya seviyesini yeniden yakalama ve Real Madrid savunmasına liderlik etme kapasitesini teyit etme arzusuyla giriyor.

  • Hücum, Mourinho'ya biraz umut veriyor

    Hücum hattında ise, tıpkı daha önce Gonzalo Garcia ile yaşandığı gibi, Carlos Espi'nin gelişi olumlu bir katkı sağladı; Espi, planlamada onun yerini aldı.

    İki oyuncu da fedakârlık ve bağlılığın en az yetenek kadar önemli olduğunu kanıtlayan genç unsurlara örnek teşkil ediyor; özellikle de kritik dönemlerde bitiricilik ve sertlik eksikliği çeken bir takımda.

    Endrick ise tam da bu yönünü geliştirmesi gereken oyunculardan biri olmayı sürdürüyor; zira Brezilyalı forvet bir anda tehlikeli bir fırsat yaratabilecek kapasitede olsa da, bir sonraki pozisyonda maçın akışına uymayan bir müdahalede ya da davranışta bulunabiliyor.

  • Eski sorun yeniden geri dönüyor

    Manzarayı değerlendiren "Mundo Deportivo" gazetesi, Real Madrid'in Mourinho ile ya da onsuz, Bernardo Silva gibi bir oyuncunun katılımıyla ya da katılımı olmadan, son yıllarda kendisine eşlik eden soruna hâlâ bir yanıt aradığını değerlendirdi: net bir hücum kimliğinin yokluğu.

    Yaz aylarının sonu yaklaşırken Mourinho'nun çözüm bulmak için fazla zamanı yok; zira sezon başlar başlamaz hazırlık maçları geçmişte kalacak ve takım zayıf noktalarını gideremezse tüm bu gözlemler o zaman gerçek krizlere dönüşecek.

    Sonuçlar tek başına hazırlık döneminde kusurları gizleyebilir, ancak kupaları belirleyen maçlar başladığında yeterli olmayacaktır.