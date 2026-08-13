Real Madrid, yeni sezon hazırlık dönemini kapatmaya yaklaşıyor; ancak hazırlık maçlarındaki olumlu sonuçlar, takımın performansını çevreleyen soru işaretlerini gizlemeyi başaramadı. Zira takımın oyun kurmada net bir kimlikten yoksun olduğu bir kez daha ortaya çıkarken, hatları arasındaki boşluklar ve resmi müsabakaların başlamasıyla gerçek bir soruna dönüşebilecek konsantrasyon hataları da göze çarptı.

José Mourinho hâlâ oyuncuları deneme ve dakikaları paylaştırma aşamasında olsa da, dün akşam oynanan ve kraliyet ekibinin 1-0 kazandığı Deportivo La Coruña karşılaşması, takımın kendisine denge ve rakipleri karşısında oyun anlayışını dayatma gücünü verecek forma henüz ulaşamadığını yeniden teyit etti.