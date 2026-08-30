24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-MALAGAAFP

Çeviri:

Mourinho senfonisi: Real Madrid'in yıldızları Bernabeu semasında parlıyor

FEATURES
Real Madrid - Malaga
Real Madrid
Malaga
La Liga
J. Mourinho
İspanya

Real Madrid, La Liga'nın üçüncü haftasında Santiago Bernabeu'da Malaga'yı cevapsız dört golle rahat bir şekilde mağlup etti.

Bu galibiyetle Real Madrid, puanını 9'a çıkararak Barcelona ile Rayo Vallecano arasındaki maçın sonucunu beklerken La Liga'da geçici olarak liderliğe yükseldi.

AS gazetesi, Malaga karşılaşmasında Real Madrid oyuncularının performansını değerlendirdi ve şu şekilde sıraladı:

Courtois: Malaga'nın iki kez Real Madrid kalesine kadar gelmesine rağmen, şutları kaleden uzağa gittiği için ilk yarıda müdahale etmek zorunda kalmadı. 

Kurtarmak zorunda kaldığı tek şutta da sağlamlığını ve güvenilirliğini gösterdi ve bu sezon ilk kez kalesini gole kapattı.

Trent Alexander-Arnold: Dumfries ile olan rekabet, ilk kez ilk 11'de çıktığı maçta onu diri tuttu ve ilk yarının en dikkat çeken oyuncularından biriydi. Maçtaki ilk fırsat da onundu; zor bir şutu kalenin az yanından geçti. 

Ayrıca Kylian Mbappe'ye üçüncü golün asistini yaptı ve ilk sezonunda sergilediğine kıyasla daha fazla güç ve heyecan gösterdi.

Antonio Rüdiger: Ligde ilk kez ilk 11'de çıktığı maçta sağlamlık ve istikrar gösterdi; Malaga, Real Madrid defansına fazla bir sınav yaşatmadı. 

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha ayrıntılı olarak tartışabilirsiniz.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-MALAGAAFP

    Cucurella, Bernabéu taraftarını çılgına çeviriyor

    Huijsen: Ligde sezona başladığı çizgiyi sürdürüyor, savunma hattında son derece ciddiydi, maç boyunca konsantrasyonunu korudu ve ikili mücadelelerde daha fazla güç ve keskinlik gösterdi.

    Cucurella: Taraftarlar onu görmek için heyecanlıydı ve ilk kez ilk 11'de yer aldığı bu maçta beklentileri boşa çıkarmadı; sol kanatta Vinicius'a katılarak birlikte tehlike kaynağı oluşturdular. 

    Ayrıca gücü ve azmi sayesinde top kapmalarla tüm savunma yeteneklerini sergiledi ve Bernabeu taraftarının coşkusunu ateşledi.

    Camavinga: Muhteşem bir ilk yarı ortaya koydu, top kazanımlarında güçlü ve yoğundu; Malaga'nın hatlarını delen harika bir pas gönderdikten sonra Real Madrid'in üçüncü golü onun ayaklarından başladı. 

    Tereddütlü göründüğü bazı anlar yaşadı, bu da tribünlerde birtakım mırıltılara yol açtı, ancak genel olarak orta sahada iyi bir maç çıkardı.

    Fede Valverde: Takıma kontrol ve denge kazandırdı; Uruguaylı oyuncu için en gösterişli maç olmasa da karşılaşmanın temposunu yönetti ve Camavinga ile güvenilir bir ikili oluşturdu.

    Brahim Diaz: Oyunda çok fazla rol almadı, ancak Vinicius Junior gibi büyük bir savunma bağlılığı gösterdi. İlk yarının sonunda, topla kendi sahasının ortasından bireysel bir atakla ilerledi ve stat taraftarından alkış aldı.

    • Reklam
  • Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Bellingham parlıyor, Vinicius büyük bir savunma bağlılığı gösteriyor

    Jude Bellingham: Kendisini Real Madrid'in lideri gibi hissediyor ve bu açıkça görülüyor. Muhteşem bir fizik durumu yaşıyor ve ceza sahasının önünden yaptığı bir çıkışın ardından birkaç rakibi geçerek attığı golle skoru açan isim oldu. 

    6 dakika sonra, Mbappe'nin şutunun ardından Malaga kalecisinden seken topu değerlendirdi ve kafayla ağlara göndermeye çalıştı. Savunmacılardan biri topu uzaklaştırmayı başardı, ancak top kaleciden sekerek ağlara gitti ve Real Madrid 2-0 öne geçti.

    Bellingham, ikinci yarının başında ikinci golünü atmaya çok yaklaştı, ancak şutu direğe çarptı.

    Vinicius Junior: İlk yarıda hücum hattındaki oyuncular arasında en az ilham veren isimdi, ancak buna karşılık büyük bir savunma disiplini sergileyerek birçok kez Cucurella'nın arkasını kapattı. 

    İkinci yarıda defalarca denedi, ancak son pasta oldukça isabetsizdi. Sonunda, çok sayıda denemesinin ardından Güler'e bir gol hediyesi sundu.

    Mbappe: İdeal hızına ulaştığında onu durdurabilecek kimse yok. Baskıda aktif göründü ve Bellingham'ınki hariç Real Madrid'in neredeyse tüm tehlikelerini yarattı. 

    Arnold'un isabetli pasının ardından golünü atmayı başardı ve topu en iyi oyunculara özgü bir rahatlıkla ağlara gönderdi. Bu sezonki gol sayısını 4'e çıkararak turnuvanın gol krallığı listesindeki liderliğini sürdürdü.

    Diomande: Bazı anlarda yeteneklerini gösterdi ve maçın son fırsatında Mbappe'ye gol pasını vermeye çok yaklaştı.

    Bernardo Silva: Takımın topu arkadan çıkarırken kontrolü elinde tutmasını sağladı.

    Güler: Vinicius Junior'ın muhteşem bir asistinin ardından son golü kaydetti.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
La Liga
Real Betis crest
Real Betis
BET
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
La Liga
Malaga crest
Malaga
MAL
Levante crest
Levante
LEV