Real Madrid, La Liga'nın üçüncü haftasında Santiago Bernabeu'da Malaga'yı cevapsız dört golle rahat bir şekilde mağlup etti.

Bu galibiyetle Real Madrid, puanını 9'a çıkararak Barcelona ile Rayo Vallecano arasındaki maçın sonucunu beklerken La Liga'da geçici olarak liderliğe yükseldi.

AS gazetesi, Malaga karşılaşmasında Real Madrid oyuncularının performansını değerlendirdi ve şu şekilde sıraladı:

Courtois: Malaga'nın iki kez Real Madrid kalesine kadar gelmesine rağmen, şutları kaleden uzağa gittiği için ilk yarıda müdahale etmek zorunda kalmadı.

Kurtarmak zorunda kaldığı tek şutta da sağlamlığını ve güvenilirliğini gösterdi ve bu sezon ilk kez kalesini gole kapattı.

Trent Alexander-Arnold: Dumfries ile olan rekabet, ilk kez ilk 11'de çıktığı maçta onu diri tuttu ve ilk yarının en dikkat çeken oyuncularından biriydi. Maçtaki ilk fırsat da onundu; zor bir şutu kalenin az yanından geçti.

Ayrıca Kylian Mbappe'ye üçüncü golün asistini yaptı ve ilk sezonunda sergilediğine kıyasla daha fazla güç ve heyecan gösterdi.

Antonio Rüdiger: Ligde ilk kez ilk 11'de çıktığı maçta sağlamlık ve istikrar gösterdi; Malaga, Real Madrid defansına fazla bir sınav yaşatmadı.

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