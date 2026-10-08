“Roma’ya ya da kulübün sahiplerine karşı benim ağzımdan çıkmış bir söz yoktur, hiçbir zaman da olmayacaktır: ayrılırken tertemiz ayrılırım ve içimde sonsuz dek evim olarak kalacak bir duyguyla çıkarım. Olumsuz bir yorum yaptım ve bunun için Tiago Pinto’dan özür diledim. Tertemiz ayrıldım. Bazen öyle görünmeyebilir ama insani ilişkilerde, kulübün içinde çok saygılı biriyim. İyi ayrıldım, her zaman artık öyle olmasa da sonsuza kadar evim olarak kalacak hissiyle. Madrid’e dönmek aynı zamanda eve dönmek demek. Burada üç yıl geçirdim ama bu üç yılın değeri kesinlikle otuz yıl gibiydi, çünkü çok ama çok özel bir dönemdi. Kulüple kurduğum bu duygusal bağ nedeniyle eve döndüm.”





"Benimle Roma taraftarı arasındaki bağı yaratan şeyin, onların benim hiçbir zaman kendimi, imajımı ya da ilişkilerimi, ne kulüp sahipleriyle ne de İtalyan futbolunun siyasetiyle, hatta sizin basınla olan ilişkilerimle bile dert etmediğimi anlamaları olduğunu düşünüyorum. Bunun doğru olduğunu sen de biliyorsun (CorSport’un direktörü Ivan Zazzaroni’ye atıfta bulunarak): muhtemelen benim ilişkim olan iki ya da üç gazeteciden birisin. İtalya’da dört buçuk yıl kaldım. Onlar şunu anladı: benim için sadece Roma ve Romanistler vardı. Onlar için savaştım, her şeyimi verdim. Çok kazanmaya alışkın bir kulüp için belki daha az anlam taşıyacak bir organizasyon kazandık. Ancak çok fazla kazanmayan bir takım, bir kulüp için bunun anlamı çok büyüktür".





"Bir gün arkadaşım olan bir menajer Trigoria’ya gitti ve bana girişin fotoğrafını gönderdi. O kupa hâlâ orada, sadece o var. Antrenman merkezinin girişini simgeleyen kupa o. Bu bağ biraz da onların kulübe olan sevgisinden doğuyor, insanı etkilememesi mümkün olmayan bir şey bu. Onlar benim her şeyimi verdiğimi anladı. Hatalar yaptım, yanıldım, maçlar kaybettim ama benim onlar için savaştığımı her zaman anladılar. Budapeşte finali bu bağın en üst noktasıdır. Final bitiyor, tatile gidiyoruz ve döndüğümde zaten ölü olarak dönüyorum. UEFA yüzünden ölü dönüyorum, çünkü sorumlu olmadığım bir şeyin bedelini bana ödetti. Havalimanında yaşananlar benim sorumluluğum değil. Benim sorumluluğum garajda hakeme edilen hakaretlerdir ve bunun bedelini ödemelisin. Havalimanında yaşananların bedelini ödememelisin, çünkü bu benim hatam değil. Ben bunun da bedelini ödedim. Kulüp sahipleriyle olan ilişkinin de bedelini ödedim, çünkü onların finalde yaşananlara dair benimkinden farklı bir profili ve yaklaşımı vardı. Zaten ölü dönmüştüm. Birkaç ay sonra artık dışarıdaydım”.