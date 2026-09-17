Real Madrid'in, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki performansı, takımın La Liga'nın ilk 6 haftasında 5 galibiyet almasına rağmen taraftarların büyük bir kesimini ikna etmedi.
Sport gazetesi, haberinde Real Madrid'in, Carlo Ancelotti'nin ayrılığına, Xabi Alonso'nun görevden alınmasına ve Alvaro Arbeloa'nın kısa süreli görev döneminin sona ermesine yol açan durumun aynısına takılıp kaldığını belirtti.
Gazete şunları ekledi: "Yıldızlarıyla gururlanan bir takım; kulüp başkanının bu yıldızlara, teknik direktörlerinin talimatlarını küçümseyecek kadar büyük bir nüfuz verdiği, egonun hâkim olduğu ve liderlerden yoksun bir kadroya sahip bir soyunma odası."
Gazete, Mourinho'nun önceki bir dönemde kişiliği, karakterinin gücü ve sertliği sayesinde Real Madrid soyunma odasına hâkim olduğunu, ancak Santiago Bernabeu'ya bu kez farklı bir bağlamda geldiğini açıkladı. Ne Real Madrid 2010 yılındaki takımın aynısı, ne de Portekizli teknik direktör 15 yıl önce tanıdığımız o enerji dolu teknik direktör.