Mourinho, galibiyetlere daha aç bir takım vaadinde bulundu ancak gerçek şu ki takım, alçak bir savunma bloğu içinde kendi bölgesine çekilerek maçları bitiriyor. Mourinho'nun bizzat Valdebebas'ta kendisini rahatsız ettiğini itiraf ettiği bu yöntem, geriye çekilip kontra ataklarla var olmaya dayanıyor. Bu durum, İtalyanların yaptığı vahim hatalar ve Thibaut Courtois'nın mucizevi kurtarışları sayesinde galip geldikten sonra, Şampiyonlar Ligi'nde Inter Milan karşısında Bernabeu'da bile bitiş düdüğünü beklemekle son buldu.

İşte Mourinho'nun Real Madrid'i, iyi bir şekilde savunma bile yapamıyor. Portekizli teknik direktörün savunma taktikleri üzerinde çalışmakta ve hücumcu oyuncularının baskı görevine bağlı kalmasında ısrar etmesine rağmen. Gerçek tartışmaya kapalı. Nitekim Espanyol, Real Sociedad, Real Betis, Inter Milan, Rayo Vallecano ve Elche onun kalesine gol kaydetti; kalesini yalnızca Malaga karşısında gole kapatabildi. Tüm takımlar ona karşı fırsatlar üretiyor ve her maçta Courtois belirleyici kurtarışlar yapıyor.

Yıldızlarla olan ilişkisi, Ancelotti'nin oyuncularıyla kurduğu kardeşçe muamele seviyesine ulaşmıyor ancak aynı zamanda, Xabi Alonso'nun görevden alınmasıyla son bulan doğal taleplerden de çok uzak.

Mourinho, Vinicius'un top kesmelerini sanki birer golmüş gibi kutlamaya kadar vardırdı ve şunları söyledi: "Elindeki her şeyi veren birinden, daha fazlasını vermesi istenmez."

Gerçek şu ki Brezilyalı, 511 dakikayla takımın oynadığı dakikalarda en çok yer alan ikinci oyuncusu; buna rağmen 6 maçta yalnızca bir gol kaydetti. Birinci sırada ise, Ballon d'Or ve basın toplantısı odasındaki hesaplaşmalarla daha meşgul görünen Kylian Mbappe yer alıyor.

Santiago Bernabeu taraftarının da Real Madrid'in son iki yılda herhangi bir kupa kazanamamasının sebeplerinden biri olarak gösterdiği Kylian hakkında Mourinho şunları söyledi: "40 gol atan bir oyuncu problem olamaz."