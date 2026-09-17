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Mourinho, Real Madrid soyunma odasıyla verdiği mücadeleyi kaybediyor

FEATURES
Atletico Madrid - Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
İspanya

Mourinho kontrolü kaybediyor: Derbi durumu alevlendirebilir

Real Madrid'in, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki performansı, takımın La Liga'nın ilk 6 haftasında 5 galibiyet almasına rağmen taraftarların büyük bir kesimini ikna etmedi.

Sport gazetesi, haberinde Real Madrid'in, Carlo Ancelotti'nin ayrılığına, Xabi Alonso'nun görevden alınmasına ve Alvaro Arbeloa'nın kısa süreli görev döneminin sona ermesine yol açan durumun aynısına takılıp kaldığını belirtti.

Gazete şunları ekledi: "Yıldızlarıyla gururlanan bir takım; kulüp başkanının bu yıldızlara, teknik direktörlerinin talimatlarını küçümseyecek kadar büyük bir nüfuz verdiği, egonun hâkim olduğu ve liderlerden yoksun bir kadroya sahip bir soyunma odası."

Gazete, Mourinho'nun önceki bir dönemde kişiliği, karakterinin gücü ve sertliği sayesinde Real Madrid soyunma odasına hâkim olduğunu, ancak Santiago Bernabeu'ya bu kez farklı bir bağlamda geldiğini açıkladı. Ne Real Madrid 2010 yılındaki takımın aynısı, ne de Portekizli teknik direktör 15 yıl önce tanıdığımız o enerji dolu teknik direktör.

  • rodri(C)Getty Images

    Rodri nedeniyle acı bir darbe

    7 maç, bunların 6'sı İspanya Ligi'nde ve biri Şampiyonlar Ligi'nde, Real Madrid taraftarlarını hiçbir şeyin değişmediğine ikna etmeye yetti. Mourinho, önceki döneminde tanıdığımız kişi olmaktan çıktı. 63 yaşındaki Portekizli teknik direktör, sakin bir versiyonuyla ortaya çıkıyor ve Vinicius'un Santiago Bernabeu sahasında herkesin hatırladığı en kötü versiyonunun hararetli savunucusuna dönüşmüş durumda. 

    Basın odasında ise, takımı uyumlu ve doğal bir şekilde işletmesini sağlayan tek oyuncu olan Arda Güler'e karşı belli bir soğukluk sergiledi. Vinicius ile kıyaslandığında Arda'nın en zayıf halka olduğu da gizli değil.

    Kulüp içindeki kaynaklar, teknik direktörün Rodri'nin Barcelona'ya transferi nedeniyle aldığı darbenin çok sert olduğunu, zira Dünya Kupası şampiyonu İspanya Milli Takımı'nın kaptanıyla iki kez konuştuğunu bildiriyor.

    İlk görüşme, Mourinho'nun aralarındaki anında uyum nedeniyle oyuncunun gelişini kesinleşmiş kabul etmesinin ardından gerçekleşti. Ancak Real Madrid yöneticileri Manchester City ile müzakereleri yavaşlatınca, oyuncu Barcelona'nın ilgisinin ağır basmasına karar verdi.

    Sport şunu belirtti: "Sorun şu ki, 2026-2027 Real Madrid'i, iki sezondur hiçbir kupa kaldıramamış takımın hatalarını ve alışkanlıklarını tekrarlıyor. Mourinho, sonuç ve galip gelen bir Real Madrid vaatleri satarak geldi, ancak gerçek şu ki ilk yenilgisini hızlıca Sevilla'da sönük bir Real Betis karşısında aldı; buna ek olarak net bir futbol tasavvurunun tamamen yok olması da söz konusu."

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  • FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP

    Real Madrid iyi savunma yapmıyor

    Mourinho, galibiyetlere daha aç bir takım vaadinde bulundu ancak gerçek şu ki takım, alçak bir savunma bloğu içinde kendi bölgesine çekilerek maçları bitiriyor. Mourinho'nun bizzat Valdebebas'ta kendisini rahatsız ettiğini itiraf ettiği bu yöntem, geriye çekilip kontra ataklarla var olmaya dayanıyor. Bu durum, İtalyanların yaptığı vahim hatalar ve Thibaut Courtois'nın mucizevi kurtarışları sayesinde galip geldikten sonra, Şampiyonlar Ligi'nde Inter Milan karşısında Bernabeu'da bile bitiş düdüğünü beklemekle son buldu.

    İşte Mourinho'nun Real Madrid'i, iyi bir şekilde savunma bile yapamıyor. Portekizli teknik direktörün savunma taktikleri üzerinde çalışmakta ve hücumcu oyuncularının baskı görevine bağlı kalmasında ısrar etmesine rağmen. Gerçek tartışmaya kapalı. Nitekim Espanyol, Real Sociedad, Real Betis, Inter Milan, Rayo Vallecano ve Elche onun kalesine gol kaydetti; kalesini yalnızca Malaga karşısında gole kapatabildi. Tüm takımlar ona karşı fırsatlar üretiyor ve her maçta Courtois belirleyici kurtarışlar yapıyor.

    Yıldızlarla olan ilişkisi, Ancelotti'nin oyuncularıyla kurduğu kardeşçe muamele seviyesine ulaşmıyor ancak aynı zamanda, Xabi Alonso'nun görevden alınmasıyla son bulan doğal taleplerden de çok uzak.

    Mourinho, Vinicius'un top kesmelerini sanki birer golmüş gibi kutlamaya kadar vardırdı ve şunları söyledi: "Elindeki her şeyi veren birinden, daha fazlasını vermesi istenmez."

    Gerçek şu ki Brezilyalı, 511 dakikayla takımın oynadığı dakikalarda en çok yer alan ikinci oyuncusu; buna rağmen 6 maçta yalnızca bir gol kaydetti. Birinci sırada ise, Ballon d'Or ve basın toplantısı odasındaki hesaplaşmalarla daha meşgul görünen Kylian Mbappe yer alıyor.

    Santiago Bernabeu taraftarının da Real Madrid'in son iki yılda herhangi bir kupa kazanamamasının sebeplerinden biri olarak gösterdiği Kylian hakkında Mourinho şunları söyledi: "40 gol atan bir oyuncu problem olamaz."

  • Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    İkinci yarıdaki umursamazlık

    Rahatlığa alışmış bir grubun gevşekliğini doğrulayan son endişe işaretleri, takımın maçlar bittiği görüldüğünde çaba göstermeyi bırakma alışkanlığıdır. Özellikle ikinci yarılarda; zira takım, ilk yarıda fırsatları harcadıktan sonra rakibine hayat verdiği Real Betis karşısında bir maç kaybetti, aynı şekilde erken hükmedilmesi gereken Espanyol karşısında da maç, Carlos Espí'nin uzatma dakikalarında attığı golle Real Madrid'in galibiyetiyle bitmeden önce benzer bir durum yaşandı.

    Aynı durum Elche'de de, hatta Bernabéu'daki Inter Milan karşısında da tekrarlandı; Real Madrid ilk yarıyı 2-0 önde bitirdikten sonra, devre arasının ardından İtalyan takımı beraberliğe yaklaştı.

    Sport şu yorumu yaptı: "Mourinho, Real Madrid'deki ikinci döneminde doğrudan açıklamalardan daha büyük bir kurnazlıkla hareket ediyor. Real Betis karşısındaki mağlubiyetin ardından, Endülüs takımının taraftarlarının doksan dakika boyunca takımlarını desteklediğini ve takımlarını yuhalamadığını ima etti; bu, Bernabéu'daki Real Madrid taraftarlarına açık bir mesajdı."

    Elche'de ise, sözlerinde mantıktan uzaklaşmadan, takımın ilk yarıda skoru belirleyebilecek birçok fırsatı harcadığı konusunda uyardı.

    Sezon henüz başındayken bile, teslimiyetçi bir söylemle dönüşümlü olarak verilen bu mesajlar, Real Madrid taraftarlarının hayal kırıklığına uğramasına yol açtı.

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  • vinicius mourinho(C)Getty Images

    Derbi durumu alevlendirebilir

    Real Madrid derbiye işte bu şekilde geliyor; bu maç bir dönüm noktasını temsil edebilir ya da geçen sezon Xabi Alonso ile yaşananlara benzer bir durumu tutuşturan fitil olabilir.

    Metropolitano sahasındaki o yenilginin ardından Jude Bellingham, teknik direktör Xabi Alonso ile ilk karşılaşmasını yaşamış ve hemen ardından çıkılan Kazakistan seferinde Fede Valverde basın odasında patlamış, Vinicius ise oyundan alındığında hoşnutsuzluğunu göstermişti.

    Bunun Mourinho ile yaşanması muhtemel görünmüyor; ancak soyunma odasının Portekizli teknik adam geldiğinde hissettiği korku, yerini yalnızca saygıya bıraktı. İlk döneminde tanıdığımız sert ve tartışmalara yol açan teknik direktörden hiçbir iz kalmadı.

    Böylece yıldızlar, istediklerini yapmaya ve işlerin gidişatını keyiflerince belirlemeye devam ediyor. Öyle ki Vinicius, dün akşam sosyal medya hesapları üzerinden, Elche karşısındaki berbat bir maçın ardından Metropolitano maçında oynayacağını varsaymıştı.

    Onu oynatmamak için pek çok neden var, ancak bugünkü Mourinho artık eski Mourinho değil.

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