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Mourinho, Real Madrid soyunma odasıyla mücadelesini kaybediyor

FEATURES
Atletico Madrid - Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
İspanya

Mourinho kontrolü kaybediyor: Derbi ortalığı alevlendirebilir

Real Madrid'in teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki performansı, takımın La Liga'nın ilk 6 haftasında 5 galibiyet elde etmesine rağmen taraftarların büyük bir kesimini ikna etmedi.

Sport gazetesi, bir raporunda Real Madrid'in Carlo Ancelotti'nin ayrılmasına, Xabi Alonso'nun görevden alınmasına ve Alvaro Arbeloa'nın kısa süreli geçişine yol açan aynı durumda takılı kaldığını belirtti.

Gazete şunları ekledi: "Yıldızlarıyla kibirli bir takım; kulüp başkanının bu oyunculara teknik direktörlerinin talimatlarını hiçe sayacak kadar büyük bir nüfuz tanıdığı ve liderlerden yoksun bir grup içinde egonun hâkim olduğu bir soyunma odası."

Raporda, Mourinho'nun geçmiş bir dönemde kişiliği, karakterinin gücü ve sertliği sayesinde Real Madrid'in soyunma odasına hâkim olduğu, ancak Santiago Bernabeu'ya farklı bir bağlamda geldiği ifade edildi. Zira ne Real Madrid 2010 yılındaki takımın aynısı ne de Portekizli teknik adam 15 yıl önce tanıdığımız o enerji dolu teknik direktör.

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  • rodri(C)Getty Images

    Rodri nedeniyle acı bir darbe

    7 maç, bunların 6'sı İspanya Ligi'nde ve biri Şampiyonlar Ligi'nde, Real Madrid taraftarlarını hiçbir şeyin değişmediğine ikna etmeye yetti. Mourinho, önceki döneminde tanıdığımız kişi değil artık. 63 yaşındaki Portekizli teknik adam, Santiago Bernabeu'da herkesin hatırladığı en kötü Vinicius versiyonunun hararetli bir savunucusuna dönüşmüş, sakin bir sürümüyle karşımıza çıkıyor. 

    Basın odasında ise takımı uyumlu ve doğal biçimde işleten tek oyuncu olan Arda Güler'e karşı bir miktar soğukluk sergiledi. Arda'nın, Vinicius'a kıyasla en zayıf halka olduğu da bir sır değil.

    Kulüp içindeki kaynaklar, Rodri'nin Barcelona'ya transferi nedeniyle teknik adamın aldığı darbenin çok ağır olduğunu, çünkü Dünya Kupası şampiyonu İspanya Milli Takımı'nın kaptanıyla iki kez konuştuğunu belirtiyor.

    İlk görüşme, Mourinho'nun aralarındaki anlık uyum sebebiyle oyuncunun gelişini kesinleşmiş bir mesele olarak görmesinin ardından gerçekleşti. Ancak Real Madrid yöneticileri Manchester City ile müzakereleri yavaşlatınca, oyuncu terazinin Barcelona'nın ilgisi yönünde ağır basmasına karar verdi.

    Sport, şu ifadeleri kullandı: "Sorun, 2026-2027 Real Madrid'inin iki sezondur hiçbir kupa kaldıramamış takımın hatalarını ve alışkanlıklarını tekrarlamasıdır. Mourinho, sonuçlar ve galip gelen Real Madrid vaatlerini satarak geldi, ama gerçek şu ki Sevilla'da sönük Real Betis karşısında ilk yenilgisini hızla aldı; buna net bir futbol tasavvurunun tamamen yokluğu da eklendi."

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  • FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP

    Real Madrid iyi savunma yapmıyor

    Mourinho, galibiyetlere daha aç bir takım vaadinde bulundu, ancak gerçek şu ki takım alçak bir savunma bloğu içinde kendi bölgesine çekilerek maçları bitiriyor. Bu, Mourinho'nun bizzat Valdebebas'ta kendisini rahatsız ettiğini itiraf ettiği bir tarz; geri çekilip kontrataklarla var olmaya dayanan bir yaklaşım. Bu durum Bernabeu'de bile yaşandı; Şampiyonlar Ligi'nde Inter Milan karşısında İtalyanların yaptığı ağır hatalar ve Thibaut Courtois'nın mucizevi kurtarışları sayesinde kazandıktan sonra, Mourinho bitiş düdüğünü beklemek zorunda kaldı.

    İşte Mourinho'nun Real Madrid'i bu; Portekizli teknik adamın savunma taktik çalışmalarında ısrarcı olmasına ve hücumcu oyuncularının baskı yapma konusundaki bağlılığına rağmen iyi bir şekilde savunma bile yapamıyor. Gerçek tartışmaya kapalı. Espanyol, Real Sociedad, Real Betis, Inter Milan, Rayo Vallecano ve Elche kalesine gol attı; kalesini yalnızca Malaga karşısında gole kapatabildi. Bütün takımlar ona karşı fırsat üretiyor ve her maçta Courtois belirleyici kurtarışlar yapıyor.

    Yıldızlarla olan ilişkisi, Ancelotti'nin oyuncularına gösterdiği kardeşçe muameleye ulaşmıyor, ancak aynı zamanda Xabi Alonso'nun görevden alınmasıyla sonuçlanan doğal taleplerden de çok uzak.

    Mourinho, Vinicius'un top kesişlerini adeta birer golmüş gibi kutlama noktasına vardı ve şöyle dedi: "Elindeki her şeyi veren birinden daha fazlası istenmez."

    Gerçek şu ki, Brezilyalı oyuncu 511 dakikayla takımın oynadığı sürede en çok görev alan ikinci oyuncusu; ancak 6 maçta yalnızca bir gol attı. Birinci sırada ise, Ballon d'Or ve basın odasında hesaplaşmalarla daha meşgul görünen Kylian Mbappe yer alıyor.

    Santiago Bernabeu taraftarının da son iki yılda Real Madrid'in herhangi bir kupa kazanamamasının sebeplerinden biri olarak gösterdiği Kylian hakkında Mourinho şöyle dedi: "40 gol atan bir oyuncu sorun olamaz."

  • Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    İkinci yarıdaki umursamazlık

    Rahatlığa alışmış bir grubun gevşediğini teyit eden son endişe işaretleri, takımın maçlar bittiği gibi görünürken çaba göstermeyi bırakma alışkanlığıdır. Özellikle ikinci yarılarda: takım, ilk yarıda fırsatları harcadıktan sonra rakibine hayat verdiği için Real Betis karşısında bir maç kaybetti; ayrıca maçı erkenden bitirmesi gereken Espanyol karşısında da benzer bir durum yaşandı, öyle ki karşılaşma Real Madrid'in uzatma dakikalarında Carlos Espí'nin golüyle kazanmasıyla sonuçlandı.

    Aynı durum Elche'de de tekrarlandı, hatta Bernabéu'daki Inter maçında bile; Real Madrid ilk yarıyı 2-0 önde tamamlamışken, İtalyan takım devre arasının ardından beraberliğe yaklaştı.

    Sport gazetesi şunları belirtti: "Mourinho, Real Madrid'deki ikinci döneminde doğrudan açıklamalardan daha büyük bir kurnazlıkla hareket ediyor. Real Betis yenilgisinin ardından, Endülüs takımının taraftarlarının doksan dakika boyunca takımlarını desteklediğini ve takımlarına karşı yuhalama sesleri çıkarmadığını ima etti; bu, Bernabéu'daki Real Madrid taraftarlarına yönelik açık bir mesajdı."

    Elche'de ise, sözleri mantıktan uzak olmadan, takımın ilk yarıda sonucu belirleyebilecek birçok fırsatı harcadığı konusunda uyarıda bulundu.

    Teslimiyetçi bir söylemle dönüşümlü olarak dile getirdiği bu mesajlar, sezon henüz başındayken bile Real Madrid taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

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  • vinicius mourinho(C)Getty Images

    Alevleri körükleyebilecek bir derbi

    Real Madrid, derbiye işte bu şekilde geliyor; bu maç bir dönüm noktası olabilir ya da geçen sezon Xabi Alonso ile yaşanana benzer bir durumu ateşleyen fitil olabilir.

    Metropolitano'daki o mağlubiyetin ardından Jude Bellingham, teknik direktör Xabi Alonso ile ilk karşılaşmasını yaşadı; hemen ardından çıkılan Kazakistan seferinde Fede Valverde basın odasında patladı, Vinicius ise oyundan alındığında duyduğu rahatsızlığı gösterdi.

    Mourinho ile bunun yaşanacağı pek görünmüyor, ancak soyunma odasının Portekizli teknik adam geldiğinde ona karşı duyduğu korku, yerini yalnızca saygıya bıraktı. İlk döneminde tanıdığımız o sert ve tartışmalara yol açan teknik direktörden hiçbir iz kalmadı.

    Böylece yıldızlar, canlarının istediğini yapmaya ve işlerin gidişatını keyiflerine göre belirlemeye devam ediyor. Öyle ki Vinicius, Elche karşısında oynadığı berbat bir maçın ardından, dün akşam sosyal medya hesapları üzerinden Metropolitano maçında forma giyeceğini varsaymıştı.

    Onu oynatmamak için pek çok neden var, ancak bugünkü Mourinho, artık eski Mourinho değil.

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