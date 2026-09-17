Real Madrid'in teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki performansı, takımın La Liga'nın ilk 6 haftasında 5 galibiyet elde etmesine rağmen taraftarların büyük bir kesimini ikna etmedi.
Sport gazetesi, bir raporunda Real Madrid'in Carlo Ancelotti'nin ayrılmasına, Xabi Alonso'nun görevden alınmasına ve Alvaro Arbeloa'nın kısa süreli geçişine yol açan aynı durumda takılı kaldığını belirtti.
Gazete şunları ekledi: "Yıldızlarıyla kibirli bir takım; kulüp başkanının bu oyunculara teknik direktörlerinin talimatlarını hiçe sayacak kadar büyük bir nüfuz tanıdığı ve liderlerden yoksun bir grup içinde egonun hâkim olduğu bir soyunma odası."
Raporda, Mourinho'nun geçmiş bir dönemde kişiliği, karakterinin gücü ve sertliği sayesinde Real Madrid'in soyunma odasına hâkim olduğu, ancak Santiago Bernabeu'ya farklı bir bağlamda geldiği ifade edildi. Zira ne Real Madrid 2010 yılındaki takımın aynısı ne de Portekizli teknik adam 15 yıl önce tanıdığımız o enerji dolu teknik direktör.
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