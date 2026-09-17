7 maç, bunların 6'sı İspanya Ligi'nde ve biri Şampiyonlar Ligi'nde, Real Madrid taraftarlarını hiçbir şeyin değişmediğine ikna etmeye yetti. Mourinho, önceki döneminde tanıdığımız kişi değil artık. 63 yaşındaki Portekizli teknik adam, Santiago Bernabeu'da herkesin hatırladığı en kötü Vinicius versiyonunun hararetli bir savunucusuna dönüşmüş, sakin bir sürümüyle karşımıza çıkıyor.

Basın odasında ise takımı uyumlu ve doğal biçimde işleten tek oyuncu olan Arda Güler'e karşı bir miktar soğukluk sergiledi. Arda'nın, Vinicius'a kıyasla en zayıf halka olduğu da bir sır değil.

Kulüp içindeki kaynaklar, Rodri'nin Barcelona'ya transferi nedeniyle teknik adamın aldığı darbenin çok ağır olduğunu, çünkü Dünya Kupası şampiyonu İspanya Milli Takımı'nın kaptanıyla iki kez konuştuğunu belirtiyor.

İlk görüşme, Mourinho'nun aralarındaki anlık uyum sebebiyle oyuncunun gelişini kesinleşmiş bir mesele olarak görmesinin ardından gerçekleşti. Ancak Real Madrid yöneticileri Manchester City ile müzakereleri yavaşlatınca, oyuncu terazinin Barcelona'nın ilgisi yönünde ağır basmasına karar verdi.

Sport, şu ifadeleri kullandı: "Sorun, 2026-2027 Real Madrid'inin iki sezondur hiçbir kupa kaldıramamış takımın hatalarını ve alışkanlıklarını tekrarlamasıdır. Mourinho, sonuçlar ve galip gelen Real Madrid vaatlerini satarak geldi, ama gerçek şu ki Sevilla'da sönük Real Betis karşısında ilk yenilgisini hızla aldı; buna net bir futbol tasavvurunun tamamen yokluğu da eklendi."