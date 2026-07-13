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Mourinho, Pérez’in isteğine boyun eğdi… Real Madrid, Zidane’ın “Şeytanı”nı kadroda tuttu

FEATURES
Analysis
J. Mourinho
X. Alonso
A. Arbeloa
Real Madrid - Fiorentina
Real Madrid
Fiorentina
Club Friendlies
La Liga
Real Madrid - Real Sociedad
Real Sociedad
Z. Zidane
Portekiz
İspanya
İtalya
Fransa

Saha dışı mücadele, zorunlu bir kararla sona erdi

Real Madrid, teknik kadro seçimi konusunda José Mourinho dönemine ilk yönetimsel damgasını vurdu. Söz konusu isim, kondisyon antrenörü Antonio Bentos’tur; bu karar, İtalyan teknik adamın kulüp içindeki etkisinin boyutunu tersine çeviren bir adım oldu.

Pintos’un görevde kalması sadece teknik bir tercih değil, aynı zamanda “Santiago Bernabéu” içindeki bazı konuların, Mourinho gibi büyük ve deneyimli bir teknik direktörün gelmesine rağmen, yönetim ve Başkan Pérez’in vizyonuna tabi olmaya devam edeceğine dair erken bir mesajdı. Mourinho, görevine kulüp yönetiminin ısrarla tutunduğu en önemli isimlerden biriyle başlamak zorunda kaldı.

  • Mourinho, Pérez’in isteğine boyun eğiyor

    Bugün Pazartesi günü “Football España” sitesinin aktardığı İspanyol basın haberlerine göre, kulüp yönetim kurulunun teknik kadroda kalması yönünde karar vermesinin ardından, Antonio Bentos, José Mourinho’nun yönetimindeki Real Madrid’de kondisyon antrenörü olarak görevine devam edecek.

    Haberlerde, Portekizli teknik direktörün kendi seçtiği bir kondisyon antrenörü atamayı tercih ettiği, ancak Real Madrid yönetiminin konuyu kendi başına karara bağlayarak Bentos'un görevine devam edeceğini kendisine bildirdiği belirtildi. Bu karar, yeni teknik direktörün vizyonundan çok, İtalyan antrenörün kulüp içindeki konumunu yansıtıyor.

    Haberlerde ayrıca, Bentos’un geçen kış Xabi Alonso’nun görevden alınmasının ardından görevine geri döndüğü ve Mourinho’nun gelişiyle birlikte yönetim kurulunun onu kadroda tutmak için hızlıca harekete geçtiği belirtildi.

    Buna karşılık, kaleci antrenörü pozisyonunda durum farklıydı; haberlere göre Mourinho istediği kişiyi (Nuno Santos) atamayı başardı, kaleci antrenörü Luis López ise kulüpten ayrılmadan Real Madrid’de başka bir pozisyonda görevine devam edecek.

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  • "Sevilen şeytan"... Real Madrid'in kaybetmek istemediği Zidane'ın adamı

    Real Madrid’in Bentos’a tutunması geçici bir karar değildi; aksine, kulüp içindeki İtalyan teknik adamın takımın fiziksel yönünü yönetme kabiliyetine dair sağlam bir inancın bir uzantısıydı.

    Son dönemde, takımın fiziksel durumu ve artan sakatlık oranlarına ilişkin endişelerin artmasıyla Florentino Pérez, Bentos’a daha etkili bir rol verilmesi yönünde güçlü bir şekilde bastırdı. Bu durum, kulübü bu bölümün tamamen yeniden yapılandırılmasına itti; bu süreç, Bentos’un geri dönüşü ve Niko Mehić’in (Real Madrid’in tıbbi hizmetler başkanı) göreve başlamasıyla eşzamanlı olarak gerçekleşti.

    Pinto, “Şeytan” lakabını taşıyor; Bu lakap, Real Madrid oyuncuları tarafından hem şaka hem de takdir anlamında kendisine takılmıştır. Bunun nedeni, hazırlık dönemlerinin simgesi haline gelen ünlü antrenmanları ve fiziksel testleridir; oyuncular, fiziksel performansı ölçen özel maskeler takarak Valdebebas’ta zorlu antrenmanlara alışmışlardır.

    Pintos, 2023 yılında bir oyuncunun kendisine “Sen Şeytansın” dediğini açıklamıştı. Bu itiraf, büyük maçlara hazırlık amacıyla oyuncuları fiziksel sınırlarının en uç noktasına iten antrenman yöntemlerinin ne kadar zorlu olduğunu yansıtıyor.

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  • Real Madrid’de nüfuz kazandığı bir kariyer… Bentos nereden geldi?

    Bentos, 2016 yılında Zinedine Zidane’ın doğrudan talebi üzerine ilk kez Real Madrid’e geldi; daha önce İtalyan takımı Juventus'ta oyuncu olarak görev yaptığı dönemde birlikte çalışmışlardı. Bentos, 2017 yılında takımı La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir çifte zafer kazanmasına öncülük eden teknik kadronun en önemli isimlerinden biri oldu; ardından 2018'de Avrupa şampiyonluğunu bir kez daha kazandılar.

    Zidane ilk görev süresinin sonunda kulüpten ayrıldığında, Bentos da takımdan ayrıldı; ancak 2021'de Real Madrid, Carlo Ancelotti'nin yanında çalışması için onu geri çağırdı ve 2022'de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşılmasında önemli bir rol oynadı.

    Başarıları sadece Real Madrid ile sınırlı değil; birlikte çalıştığı takımlarla toplam beş Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna imza attı: bir tanesi Juventus ile, dördü ise Real Madrid ile.

    Eski forvet Fernando Morentis de 2018 yılında onun çalışmalarını övmüş ve şöyle demişti: “O nazik ve cana yakın biridir, ancak son derece katıdır. Üç hafta içinde kilomun 83’ten 79 kilograma düşmesine yardımcı oldu ve hayatımda onunla birlikteyken hissettiğim kadar büyük bir tutku hiç hissetmedim.”

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  • Bentos’un felsefesi: “Benden nefret ettiklerini biliyorum”

    Bentos ise 2022 Şampiyonlar Ligi finali arifesinde antrenörlük felsefesini şöyle özetledi: “Bu, farklı takımlara ve onların ihtiyaçlarına uyum sağlayan bir yöntem. Oyuncuları sınırlarının sonuna kadar zorluyorum, ancak saygılı bir şekilde. Bazen benden nefret ettiklerini biliyorum.”

    Ayrıca kulüp içinde kendisine duyulan güvenin boyutunu da ortaya koyarak şunları ekledi: “Florentino beni her gördüğünde, elimizden gelenin en iyisini yapıp yapmayacağımızı soruyor.”

    Yönetimin devam etmesini zorunlu kılan kararı ve uzun bir başarı geçmişi arasında, Antonio Bento Real Madrid’de yeni bir sayfa açıyor; ancak bu kez, yeni teknik direktörün isteğine rağmen yönetimin ısrarla tutunduğu isim olarak.

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