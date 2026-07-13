Mourinho, Pérez’in isteğine boyun eğdi… Real Madrid, Zidane’ın “Şeytanı”nı kadroda tuttu

Real Madrid’in Bentos’a tutunması geçici bir karar değildi; aksine, kulüp içindeki İtalyan teknik adamın takımın fiziksel yönünü yönetme kabiliyetine dair sağlam bir inancın bir uzantısıydı.
Son dönemde, takımın fiziksel durumu ve artan sakatlık oranlarına ilişkin endişelerin artmasıyla Florentino Pérez, Bentos’a daha etkili bir rol verilmesi yönünde güçlü bir şekilde bastırdı. Bu durum, kulübü bu bölümün tamamen yeniden yapılandırılmasına itti; bu süreç, Bentos’un geri dönüşü ve Niko Mehić’in (Real Madrid’in tıbbi hizmetler başkanı) göreve başlamasıyla eşzamanlı olarak gerçekleşti.
Pinto, “Şeytan” lakabını taşıyor; Bu lakap, Real Madrid oyuncuları tarafından hem şaka hem de takdir anlamında kendisine takılmıştır. Bunun nedeni, hazırlık dönemlerinin simgesi haline gelen ünlü antrenmanları ve fiziksel testleridir; oyuncular, fiziksel performansı ölçen özel maskeler takarak Valdebebas’ta zorlu antrenmanlara alışmışlardır.
Pintos, 2023 yılında bir oyuncunun kendisine “Sen Şeytansın” dediğini açıklamıştı. Bu itiraf, büyük maçlara hazırlık amacıyla oyuncuları fiziksel sınırlarının en uç noktasına iten antrenman yöntemlerinin ne kadar zorlu olduğunu yansıtıyor.
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