Mourinho, Pérez’in isteğine boyun eğdi… Real Madrid, Zidane’ın “Şeytanı”nı kadroda tuttu

Bugün Pazartesi günü “Football España” sitesinin aktardığı İspanyol basın haberlerine göre, kulüp yönetim kurulunun teknik kadroda kalması yönünde karar vermesinin ardından, Antonio Bentos, José Mourinho’nun yönetimindeki Real Madrid’de kondisyon antrenörü olarak görevine devam edecek.

Haberlerde, Portekizli teknik direktörün kendi seçtiği bir kondisyon antrenörü atamayı tercih ettiği, ancak Real Madrid yönetiminin konuyu kendi başına karara bağlayarak Bentos'un görevine devam edeceğini kendisine bildirdiği belirtildi. Bu karar, yeni teknik direktörün vizyonundan çok, İtalyan antrenörün kulüp içindeki konumunu yansıtıyor.

Haberlerde ayrıca, Bentos’un geçen kış Xabi Alonso’nun görevden alınmasının ardından görevine geri döndüğü ve Mourinho’nun gelişiyle birlikte yönetim kurulunun onu kadroda tutmak için hızlıca harekete geçtiği belirtildi.

Buna karşılık, kaleci antrenörü pozisyonunda durum farklıydı; haberlere göre Mourinho istediği kişiyi (Nuno Santos) atamayı başardı, kaleci antrenörü Luis López ise kulüpten ayrılmadan Real Madrid’de başka bir pozisyonda görevine devam edecek.