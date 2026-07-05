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Mourinho’nun talepleri bitmek bilmiyor… Real Madrid’deki “eksik parçanın” özellikleri belirlendi

Transfers
J. Mourinho
Endrick
G. Garcia
K. Mbappe
Portekiz
Brezilya
İspanya
Fransa

"Special One" karışımının dengesini sağlamak için yeni bir anlaşma

Real Madrid, dünyanın en tehlikeli forvetlerinden birine sahip olmasına rağmen, José Mourinho hâlâ yeni sezonda en zorlu maçlarda belirleyici olabilecek, kendi deyimiyle “eksik parçayı” aramaya devam ediyor.

Mourinho, Kylian Mbappé’nin forvet pozisyonundaki potansiyelinden emin olmasına rağmen, Real Madrid yönetiminden yeni bir forvet transferi talep etti.

Portekizli teknik direktör, Mbappé’nin bu pozisyonda takım için en iyi seçenek olmaya devam ettiğine inanıyor; ancak kariyerine kanat oyuncusu olarak başlayıp daha sonra forvet pozisyonuna geçen Fransız yıldızın, bir saf forvette aradığı tüm özellikleri tam olarak sergilemediğini düşünüyor.

  • Aranan forvetin özellikleri

    Defensa Central’ın aktardığına göre, The Athletic muhabiri Cortigana, YouTube’daki Ruben Martin kanalında yaptığı açıklamada, takımın oyuncularının çoğunun ayrılmak istememesi nedeniyle bu adımın şu anda karmaşık göründüğünü belirtti.

    Rapora göre Real Madrid, özellikle sıkı savunmalarla karşılaştığı maçlarda, ceza sahası içindeki topları değerlendirme ve atakları sonlandırma konusunda uzman bir forvete ihtiyaç duyduğunu düşünüyor.

    Mourinho, Gonzalo García ve Endrick ikilisini olumlu değerlendiriyor, ancak her ikisinin de boy ve hava toplarıyla başa çıkma yeteneği gibi temel bir unsuru eksik buluyor.

    Portekizli teknik direktör, özellikle defansif blok kuran takımlar karşısında, ortaları iyi karşılayabilen ve ceza sahası içindeki fırsatları gole çevirebilen uzun boylu bir forvet arıyor; bu, önceki tüm teknik direktörlük görevlerinde sıklıkla başvurduğu bir model.

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  • Real Madrid'in transfer öncelikleri

    Bu talebe rağmen, yeni bir forvetle sözleşme imzalamak Real Madrid’in transfer piyasasındaki önceliklerinin başında gelmiyor; kulüp, forvet hattını güçlendirmeyi düşünmeden önce öncelikle bir stoper ve bir ofansif orta saha oyuncusu transferine odaklanmaya devam ediyor.

    Raporda, kadronun dolu olması nedeniyle herhangi bir yeni transferin, kulübün mevcut dönemde bazı oyuncuları satabilmesine bağlı olacağına işaret edildi.

    Ayrıca, Gonzalo García’nın geleceğinin hâlâ belirsiz olduğu belirtildi; Real Madrid, Mourinho’nun talep ettiği “uzun boylu” forvetle sözleşme imzalayıp imzalayamayacağını öğrenene kadar, bu oyuncu hakkında nihai bir karar vermeyi askıya aldı.

    Kulüp bu tür bir forveti kadrosuna katamazsa, Gonzalo García, Portekizli teknik direktörün ilk tercihi olmasa da, ek bir hücum seçeneği olarak A takımdaki yerini koruyabilir.

    Takımdan ayrılacak oyuncuların durumu, Real Madrid’in gelecekteki hamlelerinde belirleyici faktör olmaya devam ediyor; zira ayrılan oyuncuların sayısı, transfer piyasası kapanmadan önce kulübün gerçekleştirebileceği transferlerin sayısını belirleyecek.

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