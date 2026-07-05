Real Madrid, dünyanın en tehlikeli forvetlerinden birine sahip olmasına rağmen, José Mourinho hâlâ yeni sezonda en zorlu maçlarda belirleyici olabilecek, kendi deyimiyle “eksik parçayı” aramaya devam ediyor.
Mourinho, Kylian Mbappé’nin forvet pozisyonundaki potansiyelinden emin olmasına rağmen, Real Madrid yönetiminden yeni bir forvet transferi talep etti.
Portekizli teknik direktör, Mbappé’nin bu pozisyonda takım için en iyi seçenek olmaya devam ettiğine inanıyor; ancak kariyerine kanat oyuncusu olarak başlayıp daha sonra forvet pozisyonuna geçen Fransız yıldızın, bir saf forvette aradığı tüm özellikleri tam olarak sergilemediğini düşünüyor.