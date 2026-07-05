Bu talebe rağmen, yeni bir forvetle sözleşme imzalamak Real Madrid’in transfer piyasasındaki önceliklerinin başında gelmiyor; kulüp, forvet hattını güçlendirmeyi düşünmeden önce öncelikle bir stoper ve bir ofansif orta saha oyuncusu transferine odaklanmaya devam ediyor.

Raporda, kadronun dolu olması nedeniyle herhangi bir yeni transferin, kulübün mevcut dönemde bazı oyuncuları satabilmesine bağlı olacağına işaret edildi.

Ayrıca, Gonzalo García’nın geleceğinin hâlâ belirsiz olduğu belirtildi; Real Madrid, Mourinho’nun talep ettiği “uzun boylu” forvetle sözleşme imzalayıp imzalayamayacağını öğrenene kadar, bu oyuncu hakkında nihai bir karar vermeyi askıya aldı.

Kulüp bu tür bir forveti kadrosuna katamazsa, Gonzalo García, Portekizli teknik direktörün ilk tercihi olmasa da, ek bir hücum seçeneği olarak A takımdaki yerini koruyabilir.

Takımdan ayrılacak oyuncuların durumu, Real Madrid’in gelecekteki hamlelerinde belirleyici faktör olmaya devam ediyor; zira ayrılan oyuncuların sayısı, transfer piyasası kapanmadan önce kulübün gerçekleştirebileceği transferlerin sayısını belirleyecek.

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