Mourinho’nun Real Madrid’i: Kimler var, kimler gelebilir, nasıl oynayabilir ve kimler ayrılabilir?

José Mourinho, bir görevle Real Madrid’e geri döndü: dünyanın en büyük kulübünü yeniden zafere taşımak. "The Special One", şampiyonluksuz ve zorlu bir sezonun ardından, Xabi Alonso planının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından kulübe geri döndü. Alonso'nun yerine getirilen Arbeloa'dan beklenen büyük bir katkı gelmemişti. Sezonun sonunda Florentino Pérez, her şeyi sıfırdan başlatmak istedi ve o pozisyonu iyi tanıyan, şampiyonlarla dolu bir soyunma odasıyla nasıl iletişim kurulacağını bilen birine güvendi.
Kulübün televizyon kanalında, son saatlerde Mou, Madrid’de olmasının nedeninin “oyuncuların ve teknik ekibin daha iyi hale gelmesine yardımcı olmak, çalışma, sorumluluk ve hırs kültürünü oluşturmak”olduğunu ve özetle “Real’de değil, Real için çalışmak istediğini” söyledi. Bu arada Blancos, İspanya’da Barcelona’nın hakimiyetine son vermek ve Merengues’i Şampiyonlar Ligi zaferine yeniden taşıyacak mükemmel kadroyu oluşturmak için transfer piyasasında aktif olarak hareket ediyor. Dört transfer şimdiden tamamlandı, diğerleri de yolda: İşte kimler gelebilir, kimler gidebilir ve Real’in gelecek sezon nasıl bir kadroyla sahaya çıkabileceği.