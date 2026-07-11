Mourinho’nun Real Madrid’i: Kimler var, kimler gelebilir, nasıl oynayabilir ve kimler ayrılabilir?

Courtois’yı “emekliye ayırmanın” zamanı henüz gelmedi. Sakatlıklar bir yana, Belçikalı kaleci hâlâ en güvenilir isimlerden biri olduğunu, bu pozisyonda dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğunu kanıtladı ve Lunin’in yedeği olarak her zaman ilk 11’de yer alacak.





Ancak savunma, Mou’nun en fazla değişiklik yapacağı bölüm olacak. Geçen sezon savunma hattı yeterince sağlam değildi; Valdebebas’tan ayrılanlar arasında Betis’e transfer olan tek isim olan Fran Garcia’nın yanı sıra, sözleşmeleri sona eren Alaba ve Carvajal da serbest oyuncu olarak takımdan ayrıldı. Onların yerine, Liverpool’dan bedelsiz transfer edilen Konaté, Inter’den indirimli olarak alınan Dumfries ve Perez’in Chelsea’ye yaklaşık 55 milyon ödeyerek transfer ettiği Cucurella geldi. Bu isimlere, Liverpool’da kendini kanıtlamış halinden çok uzak bir performans sergileyen Alexander-Arnold ve Brezilya Milli Takımı’na katılmasını engelleyen ciddi bir sakatlıktan yeni kurtulan Eder Militao gibi yeniden formunu bulması beklenen oyuncular da eklenecek; ayrıca geleceğin stoperleri Raul Asencio ve Mou’nun Roma’da keşfettiği Huijsen ile güvenilir isim Rudiger de kadroda yer alacak.





Bu kadro karışımı ve savunmada daha temkinli bir yaklaşımla, Real’in geçen sezon La Liga’da yediği 35 golün bile altında kalacağına bahse girmek zor değil. Ve bu kadarla da bitmiyor, çünkü transfer piyasasındaki söylentilere göre Mou, muhtemelen sol ayaklı bir stoper daha kadroya katmak istiyor. Almanya milli takımında sakatlanan Schlotterbeck seçeneği ortadan kalktıktan sonra, Blancos, Bastoni’nin durumunu yakından takip etmeye devam ediyor ve Manchester City’nin stratejilerinde eskisi kadar merkezi bir rol oynamayan Gvardiol’a da ilgi gösterdi.