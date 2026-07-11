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grafica mourinho perez real madridGetty Images
Simone Gervasio

Çeviri:

Mourinho’nun Real Madrid’i: Kimler var, kimler gelebilir, nasıl oynayabilir ve kimler ayrılabilir?

Real Madrid
Transfers
La Liga
J. Mourinho

José Mourinho, bir görevle Real Madrid’e geri döndü: dünyanın en büyük kulübünü yeniden zafere taşımak. "The Special One", şampiyonluksuz ve zorlu bir sezonun ardından, Xabi Alonso planının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından kulübe geri döndü. Alonso'nun yerine getirilen Arbeloa'dan beklenen büyük bir katkı gelmemişti. Sezonun sonunda Florentino Pérez, her şeyi sıfırdan başlatmak istedi ve o pozisyonu iyi tanıyan, şampiyonlarla dolu bir soyunma odasıyla nasıl iletişim kurulacağını bilen birine güvendi.


Kulübün televizyon kanalında, son saatlerde Mou, Madrid’de olmasının nedeninin “oyuncuların ve teknik ekibin daha iyi hale gelmesine yardımcı olmak, çalışma, sorumluluk ve hırs kültürünü oluşturmak”olduğunu ve özetle “Real’de değil, Real için çalışmak istediğini” söyledi. Bu arada Blancos, İspanya’da Barcelona’nın hakimiyetine son vermek ve Merengues’i Şampiyonlar Ligi zaferine yeniden taşıyacak mükemmel kadroyu oluşturmak için transfer piyasasında aktif olarak hareket ediyor. Dört transfer şimdiden tamamlandı, diğerleri de yolda: İşte kimler gelebilir, kimler gidebilir ve Real’in gelecek sezon nasıl bir kadroyla sahaya çıkabileceği.

  • KALECİ VE SAVUNMA

    Courtois’yı “emekliye ayırmanın” zamanı henüz gelmedi. Sakatlıklar bir yana, Belçikalı kaleci hâlâ en güvenilir isimlerden biri olduğunu, bu pozisyonda dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğunu kanıtladı ve Lunin’in yedeği olarak her zaman ilk 11’de yer alacak.


    Ancak savunma, Mou’nun en fazla değişiklik yapacağı bölüm olacak. Geçen sezon savunma hattı yeterince sağlam değildi; Valdebebas’tan ayrılanlar arasında Betis’e transfer olan tek isim olan Fran Garcia’nın yanı sıra, sözleşmeleri sona eren Alaba ve Carvajal da serbest oyuncu olarak takımdan ayrıldı. Onların yerine, Liverpool’dan bedelsiz transfer edilen Konaté, Inter’den indirimli olarak alınan Dumfries ve Perez’in Chelsea’ye yaklaşık 55 milyon ödeyerek transfer ettiği Cucurella geldi. Bu isimlere, Liverpool’da kendini kanıtlamış halinden çok uzak bir performans sergileyen Alexander-Arnold ve Brezilya Milli Takımı’na katılmasını engelleyen ciddi bir sakatlıktan yeni kurtulan Eder Militao gibi yeniden formunu bulması beklenen oyuncular da eklenecek; ayrıca geleceğin stoperleri Raul Asencio ve Mou’nun Roma’da keşfettiği Huijsen ile güvenilir isim Rudiger de kadroda yer alacak.


    Bu kadro karışımı ve savunmada daha temkinli bir yaklaşımla, Real’in geçen sezon La Liga’da yediği 35 golün bile altında kalacağına bahse girmek zor değil. Ve bu kadarla da bitmiyor, çünkü transfer piyasasındaki söylentilere göre Mou, muhtemelen sol ayaklı bir stoper daha kadroya katmak istiyor. Almanya milli takımında sakatlanan Schlotterbeck seçeneği ortadan kalktıktan sonra, Blancos, Bastoni’nin durumunu yakından takip etmeye devam ediyor ve Manchester City’nin stratejilerinde eskisi kadar merkezi bir rol oynamayan Gvardiol’a da ilgi gösterdi.

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  • ORTA SAHA

    Orta sahada Dani Ceballos takımdan ayrıldı ve zor bir sezonun ardından Camavinga da onun izinden gidebilir. Kulüp, orta sahada ilk 11’i paylaşması beklenen Valverde ile yaşadığı anlaşmazlığı geride bırakarak Tchaoumeni’nin sözleşmesini yenilemeye karar verdi.


    Ancak “Special One”, başka bir takviye için ısrarcı: Hayalindeki isim Bouaddi, ancak Premier Lig’in devleri de onun peşinde. Alternatif bir çözüm, Borussia Dortmund’dan Nmecha olabilir; Enzo Fernandez ve Al-Nassr’dan serbest kalan Brozovic’e yönelik ilgiler ise yalanlandı. Xabi Alonso tarafından forma şansı verilen ve başka bir yerde tecrübe kazanmaya hazır olan Pitarch ise takımdan ayrılacak.


    Planlarında başlangıçta 4-3-3 dizilişi olması beklenen kadroda, Mou ortasaha oyuncuları konusunda seçim yapmakta zorlanıyor. Bir yer, birkaç sezonluk düşüşün ardından İngiltere ile Dünya Kupası’nda üst düzey performansını sergileyen Bellingham tarafından şimdiden garantilenmiş durumda. Geçen sezonun en iyilerinden biri olan Arda Güler ile Bernardo Silva da kadroda yer almak için talip. Guardiola’nın gözdesi, tıpkı akıl hocası gibi, Citizens ile yaşadığı inanılmaz bir serüvenin ardından City’den ayrıldı ve “rakibi” Mourinho’nun oyununa kalite katacağına söz veriyor.


    Bu kadar kalabalık bir kadroda, Como’dan geri alınan Nico Paz’a yer bulmak mümkün olmadı (her ne kadar Real, onu 12 ay sonra geri alabilse de) ve Mastantuono – ki o da kiralık olarak ayrılabilir – ile Brahim Diaz’ın da yer bulması zor görünüyor. Faslı oyuncu Dünya Kupası’nda büyük bir etki yarattı: Spalletti onu Juve’ye almak için her şeyi yapabilir, eski Milan oyuncusunun Real’deki geleceği ise belirsiz.

  • SALDIRI

    En önemlisi ise forvet hattı. Mourinho’nun burada da teknik ve ego sorunlarını çözmek, rolleri ve oyuncuların önemi konusunda netlik sağlamak için el atması gerekecek. Takımın tek gerçek santrforu olan Gonzalo Garcia, Premier Lig’den teklifler aldığı için takımdan ayrılıyor. Brezilyalılar Endrick (Lyon'daki kiralık döneminden ve unutulması gereken bir Dünya Kupası'ndan sonra) ve Rodrygo, ciddi bir sakatlığın ardından geri dönüyor; Dünya Kupası ise – tabii ki buna gerek varsa – Mbappé'ye liderlik tacını yeniden kazandırdı.


    Real Madrid’in yıldızı Kylian olacak; Vinicius ise “zorunlu olarak” ikinci planda kalacak. Ancak bilindiği üzere, Perez söz konusu olduğunda her an sürpriz bir transfer hamlesine karşı tetikte olmak gerekir: Julian Alvarez için yapılan milyonluk teklif geri çevrilirken, İspanya’da Blancos’un Bayern Münih’ten Olise için çılgınca bir hamle yapacağına ve zaman varken denemeye devam edeceğine inanılıyor.

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