Mourinho’nun Real Madrid’i: Kadroda kimler var, kimler gelebilir, nasıl oynayabilir ve kimler ayrılabilir?

José Mourinho, bir görevle Real Madrid’e geri döndü: dünyanın en büyük kulübünü yeniden zafere taşımak. "The Special One", şampiyonluksuz ve Xabi Alonso planının başarısızlıkla sonuçlandığı zorlu bir sezonun ardından göreve geldi; Alonso'nun yerine getirilen kulüp kaptanı Arbeloa ise beklenen katkıyı sağlayamadı. Sezonun sonunda Florentino Pérez, her şeyi sıfırdan başlatmak istedi ve o görevi iyi bilen, şampiyonlarla dolu bir soyunma odasıyla nasıl iletişim kurulacağını bilen birine güvenmeyi tercih etti.
Kulübün televizyon kanalında, son saatlerde Mou, Madrid’de olmasının nedeninin “oyuncuların ve teknik ekibin daha iyi hale gelmesine yardımcı olmak, çalışma, sorumluluk ve hırs kültürünü oluşturmak”olduğunu ve özetle “Real’de değil, Real için çalışmak istediğini” söyledi. Bu arada Blancos, İspanya’da Barcelona’nın hakimiyetine son vermek ve Merengues’i Şampiyonlar Ligi zaferine yeniden taşımak için ona mükemmel bir kadro oluşturmak üzere transfer piyasasında aktif olarak hareket ediyor. Dört transfer şimdiden tamamlandı, diğerleri de yolda: İşte kimler gelebilir, kimler gidebilir ve Real’in gelecek sezon nasıl bir kadroyla sahaya çıkabileceği.