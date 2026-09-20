AFP
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Mourinho'nun Madrid'i çakıldı! Tartışmalı hakem kararlarının öfke patlamasına yol açtığı ateşli derbide Atletico üstünlük kurdu
Hakem kararları öfkeyi alevlendirirken Metropolitano'da büyük çöküş
Madrid derbisinin son bölümü, son düdükten çok önce alevlenen eski usul bir mücadele oldu; bunda hakem Miguel Angel Ortiz Arias'ın tartışmalı kararları etkiliydi. Gerilim, Atletico'nun Cristian "Cuti" Romero'sunun Jude Bellingham'a yaptığı tehlikeli yüksek müdahalenin ardından kırmızı kart görmemesiyle zirveye çıktı. VAR odasından pozisyonun olası bir ihraç için incelenmesi yönünde tavsiye gelmesine rağmen hakem sarı kart kararında kaldı ve bu karar Real Madrid kulübesini hayrete düşürdü.
Real Madrid'in yaşadığı hayal kırıklığı, Lee Kang-in'in Federico Valverde'ye sert bir müdahalede bulunmuş gibi görünmesine rağmen bu pozisyonun da hakem ve video yardımcıları tarafından cezasız kalmasıyla arttı. Son galibiyetlerin ardından nispeten istikrarlı bir kadroyu koruyan Mourinho, takımının böylesine yüksek tempolu bir ortamda gereken sertliği ortaya koyamadığını gördü.
İlk yarı golsüz sona erdi ancak psikolojik hasar çoktan verilmişti; deplasman ekibi, Colchoneros'un oyunun temposunu belirlemesine yol açan taktik eksikliklerden çok hakem yönetimine odaklanmıştı.
- Getty Images Sport
Simeone, Atletico Madrid'in yeniden yükselişine ilham veriyor
Manşetler hakem yönetimine odaklanacak olsa da, futbol açısından asıl hikâye Atletico'nun bitmek bilmeyen enerjisiydi ve buna en iyi örnek Giuliano Simeone'nin performansıydı. Genç hücumcu, Marc Cucurella için sürekli bir tehdit oldu ve takımını, kulübün marşında sıkça övülen "cesaret ve yürekle" ileri taşıdı.
Diego Simeone'nin, savunma güvenliği için Pubill'i ilk 11'de başlatması ve Julian Alvarez'i kulübede tutması da dahil olmak üzere yaptığı taktik dokunuşlar karşılığını verdi; ev sahibi ekip oyunun temposunu kontrol etti.
Maçın kaderi, ikinci yarının başlarında Dean Huijsen'in ceza sahası içinde Simeone'ye faul yaptığına hükmedilmesiyle belirleyici şekilde değişti. İlk yarıdaki pozisyonlarla keskin bir tezat oluşturan bu anda Ortiz Arias, VAR monitörüne giderek ilk gösterdiği sarı kartı kırmızıya çevirdi ve Real Madrid'i 10 kişi bıraktı. Alex Grimaldo penaltı noktasına geldi ve Courtois'yı klinik bir vuruşla geçerek ev sahibini hak ettiği şekilde öne geçirdi.
Atleti bir kez daha vurdu. Günün tartışmasız başrolü Giuliano, Jonathan David'in rahatça tamamladığı kusursuz bir orta yaptı. Kanadalı golcünün golü adeta bir hüküm gibiydi; Jonathan David'in farkı ikiye çıkardığını doğrularken, fikirden ve mücadele ruhundan tamamen yoksun görünen Madrid tarafının yarasını daha da derinleştirdi.
Rüdiger'in son dakikadaki umudu Madrid'in düşüşünü gizleyemedi
Son dakikalarda kısa süreli bir drama yaşandı; Antonio Rudiger, Bernardo Silva'nın kullandığı serbest vuruşta en iyi yükselip topu ağlara göndererek farkı 2-1'e indirdi. Bu gol, Metropolitano tribünlerine panik duygusu aşıladı, ancak son Avrupa şampiyonu için sahte bir umut olmaktan öteye gitmedi. Yan Diomande, bir kontra atakta skoru 3-1'e getirmek için çok önemli bir fırsat yakaladı, ancak Jan Oblak'ın müthiş kurtarışı buna izin vermedi ve konuk ekip, ikinci beraberlik golünü bulacak ne fiziksel gücü ne de inancı gösterebildi. Geç gelen baskı, "elit seviyede rekabet etmek için yetersizdi" ve son düdük çaldığında iki kulübe arasındaki tezat daha çarpıcı olamazdı.
Milli ara yaklaşırken, Real Madrid kendisini tehlikeli bir konumda buluyor; kusursuz Barcelona'nın altı puan gerisinde yer alıyor. Atletico içinse bu, niyet beyanı niteliğinde bir galibiyetti; teknik direktörlerinin temel değerleri üzerine inşa edilen bu zafer, onları La Liga puan tablosunda komşularının üzerine taşıdı.
- Getty Images Sport
Taktik duraklama, Mourinho'yu eleştiri oklarının hedefi hâline getiriyor
Yenilginin ardından oklar şimdiden Mourinho'ya çevrildi; Bernabeu'daki ikinci dönemi hızla parıltısını yitiriyor. Denzel Dumfries'in gelişi ve Bellingham'ın dönüşü de dahil olmak üzere yaz döneminde yapılan pahalı takviyelere rağmen takım, Mourinho'nun aşılaması beklenen alametifarikası olan "mücadele gücünden" yoksun. Net bir oyun tarzının olmaması, sezonun bu erken aşamasında bile Barcelona ile aradaki fark açılmayı sürdürürken Madrid yönetimi açısından büyük bir endişe haline geliyor.
Buna karşılık Diego Simeone'nin taktik dokunuşları ustacaydı. Devre arasında sarı kartı bulunan Marc Pubill'in yerine Koke'yi oyuna alarak orta sahada tam kontrolü ele geçirdi. Marcos Llorente'nin çok yönlülüğü, sağ beke geçmesiyle bir kez daha ortaya çıktı ve bu hamle, daha yaratıcı oyuncuların 10 kişi kalan konuk ekibin bıraktığı alanları değerlendirmesine olanak tanıdı.
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