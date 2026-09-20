Manşetler hakem yönetimine odaklanacak olsa da, futbol açısından asıl hikâye Atletico'nun bitmek bilmeyen enerjisiydi ve buna en iyi örnek Giuliano Simeone'nin performansıydı. Genç hücumcu, Marc Cucurella için sürekli bir tehdit oldu ve takımını, kulübün marşında sıkça övülen "cesaret ve yürekle" ileri taşıdı.

Diego Simeone'nin, savunma güvenliği için Pubill'i ilk 11'de başlatması ve Julian Alvarez'i kulübede tutması da dahil olmak üzere yaptığı taktik dokunuşlar karşılığını verdi; ev sahibi ekip oyunun temposunu kontrol etti.

Maçın kaderi, ikinci yarının başlarında Dean Huijsen'in ceza sahası içinde Simeone'ye faul yaptığına hükmedilmesiyle belirleyici şekilde değişti. İlk yarıdaki pozisyonlarla keskin bir tezat oluşturan bu anda Ortiz Arias, VAR monitörüne giderek ilk gösterdiği sarı kartı kırmızıya çevirdi ve Real Madrid'i 10 kişi bıraktı. Alex Grimaldo penaltı noktasına geldi ve Courtois'yı klinik bir vuruşla geçerek ev sahibini hak ettiği şekilde öne geçirdi.

Atleti bir kez daha vurdu. Günün tartışmasız başrolü Giuliano, Jonathan David'in rahatça tamamladığı kusursuz bir orta yaptı. Kanadalı golcünün golü adeta bir hüküm gibiydi; Jonathan David'in farkı ikiye çıkardığını doğrularken, fikirden ve mücadele ruhundan tamamen yoksun görünen Madrid tarafının yarasını daha da derinleştirdi.