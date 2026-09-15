Real Madrid, Martinez Valero'da Elche'yi 3-2 mağlup ederek zorlansa da kazanırken, ilk yarıya hükmedip ardından devre arasında felaketin eşiğine gelerek tanıdık hatalarını tekrarladı. Arda Güler'in yaratıcı liderliğinde Real Madrid, devre arasına rahat bir iki gollü avantajla girdi. Ancak ikinci yarıya hırs, enerji ve savunma konsantrasyonundan yoksun başlayan takım, istekli Elche'nin güçlü bir geri dönüş yapmasına izin verdi.

Bu performans, takımın istikrarı ve öne geçtiğinde oyunun temposunu düşürme eğilimiyle ilgili yeni soru işaretleri yarattı.