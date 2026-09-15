AFP
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Mourinho'nun Madrid çöküşü önlendi! Espi'nin geç gelen galibiyet golü, kâbus gibi bir dağılmanın ardından sendeleyen devi kurtardı
Martinez Valero'da iki farklı devrenin hikâyesi
Real Madrid, Martinez Valero'da Elche'yi 3-2 mağlup ederek zorlansa da kazanırken, ilk yarıya hükmedip ardından devre arasında felaketin eşiğine gelerek tanıdık hatalarını tekrarladı. Arda Güler'in yaratıcı liderliğinde Real Madrid, devre arasına rahat bir iki gollü avantajla girdi. Ancak ikinci yarıya hırs, enerji ve savunma konsantrasyonundan yoksun başlayan takım, istekli Elche'nin güçlü bir geri dönüş yapmasına izin verdi.
Bu performans, takımın istikrarı ve öne geçtiğinde oyunun temposunu düşürme eğilimiyle ilgili yeni soru işaretleri yarattı.
- AFP
Güler'in müthiş performansı ve kaçan fırsatlar
Arda Güler, ileri uçta bir orta saha rolünde bulduğu fırsatı iyi değerlendirdi; hücum organizasyonlarını yönetti ve direkten, ardından da kaleci Dituro'dan sekerek ağlara giden müthiş bir direkt serbest vuruşla skor perdesini açtı. Real Madrid çok daha erken öne geçmeyi hak etti, ancak Vinicius Junior, bitiricilikteki incelik eksikliği nedeniyle Dituro ile karşı karşıya kaldığı üç net fırsatı harcadı. Kylian Mbappe ise devre arasından önce ikinci golü attı ve Diomande'nin tehlikeli ortasında sezonun yedinci golünü kaydetti.
İlk yarı istatistiklerinde üstünlük kurmasına rağmen Real Madrid maçı koparamadı ve Elche'nin geri dönüşü için kapıyı sonuna kadar açık bıraktı.
Elche, Real Madrid'i geri dönüşle şoke etti
Konuk ekip derin bir savunma hattına çekilip orta sahadaki kontrolü kaybedince Elche, Real Madrid'in ikinci yarıdaki rehavetini cezalandırdı. Osorio, oyuna sonradan giren Cepeda'nın kusursuz ağırlıkta ortasıyla yükselip yaptığı kafa vuruşuyla farkı bire indirdi. Madrid cephesindeki dağınıklık, bir dizi hatanın ardından Fer Nino'nun Thibaut Courtois'yı harika bir orta-şutla avlayıp skoru 2-2'ye getirmesiyle daha da arttı.
Jose Mourinho'nun kulübesi, skor eşitlenene kadar hamle yapmakta gecikti ve sezonun başlarında görülen endişe verici tabloyu yeniden yansıttı.
- Getty Images Sport
Espi, geç gelen galibiyet golünü attı
Skor 2-2 eşitken Mourinho, son dakikalarda Espi ve Endrick'i oyuna alarak nihayet tüm riskleri göze aldı ve hücum gücünü artırdı. Bu taktik hamle 91. dakikada karşılığını verdi; Jude Bellingham soldan ilerleyip topu Mbappe'ye aktardı, Mbappe de bencil davranmayarak pasını Espi'ye çıkardı ve Espi galibiyet golünü ağlara gönderdi. Galibiyet üç puanı kurtarmış olsa da, Los Blancos'un şampiyonluk yarışında rekabetçi kalabilmesi için düzeltilmesi gereken köklü sorunları da ortaya çıkardı.
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