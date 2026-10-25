Real Madrid'i öne çıkaran en önemli şey, uygun anlarda ileri baskıya geçmeden önce orta blok savunma ile daha derin bölgelere çekilme arasında geçiş yapabilme yeteneğiydi.

Amaç yalnızca ceza sahasını korumak değil, aynı zamanda alanları kontrol etmek ve Barcelona oyuncularını baskı altında zor kararlar vermeye zorlamaktı.

Buna karşılık Flick, alışılmış yüksek baskı ve ileri savunma hattı anlayışına güvendi; ancak Real Madrid ilk baskı dalgasını nasıl aşacağını iyi biliyordu. Topu geri kazanmak için öne çıkan Barcelona oyuncularını geçmeyi başardığında, savunma hattının arkasında alanlar ortaya çıktı ve baskıdan çıkış süreci, Katalan ekibinin kalesini tehdit eden doğrudan bir atağa dönüştü.

İşte tam da burada taktik esnekliğin değeri ortaya çıktı; Real Madrid sürekli hücum etmek zorunda değildi, aksine Barcelona oyuncularının ileri çıkışının ardında bıraktığı alanlardan yararlanarak mümkün olan en az pasla tehlikeli bölgelere ulaşabileceği anları bekledi.

Ayrıca Real Madrid, uygularken düzenli bir baskı sergiledi; özellikle ön üçlü bölgesinde, ki bu sezonun büyük bölümünde eleştiri konusu olduktan sonra Madrid'in gelişme kaydettiği harika bir noktaydı.

Bu, Mourinho'nun son yıllardaki en büyük maçlarından biri olarak kabul ediliyor; bize bu tür destansı karşılaşmaları, abartılı savunma geri çekilmesinden ve topa sahip olmayı ve kontrolü rakibe bırakmaktan uzak bir şekilde yönetme konusundaki taktik yeteneğini hatırlatıyor.