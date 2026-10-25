24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Jose Mourinho - Hansi Flick [Kooora Only]AI - Grok
GOAL
Çeviri:

Mourinho'nun "ihtiyar" takımı dengeli bir gecede Barcelona'yı avladı ve ölümcül hatalar damga vurdu

FEATURES
Analysis
Barcelona - Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
H. Flick
İspanya
Portekiz
Almanya

Real Madrid, El Clasico'yu kazandı

Barcelona'nın Real Madrid karşısında aldığı yenilgi, yalnızca küçük detayların belirlediği bir sonuç değildi; aksine José Mourinho'nun Hansi Flick'in sistemindeki zayıf noktaları kullanmayı başardığı taktiksel bir mücadeleyi gözler önüne serdi. Portekizli teknik adam, Katalan ekibinin ileri atılımlarını, geride bıraktıkları boşluklarda onları vurmak için ideal bir fırsata dönüştürdü.

Portekizli teknik adam maç boyunca savunmaya çekilmeyi tercih etmedi ve rakibine kendi ritmini kolayca dayatma fırsatı vermedi; aksine karşılaşmaya belirgin bir esneklikle yaklaştı ve baskı biçimini oyunun akışına göre değiştirdi. Barcelona ise bireysel hataların ve hücum geçişlerini kötü yönetmenin bedelini ödedi; taktiksel cesaret ile hesapsız atılganlık arasındaki farkın ortaya çıktığı bir gecede.

  • FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    "Eski" Mourinho: Barcelona'yı avlamak için taktiksel bir tuzak

    Real Madrid'i öne çıkaran en önemli şey, uygun anlarda ileri baskıya geçmeden önce orta blok savunma ile daha derin bölgelere çekilme arasında geçiş yapabilme yeteneğiydi.

    Amaç yalnızca ceza sahasını korumak değil, aynı zamanda alanları kontrol etmek ve Barcelona oyuncularını baskı altında zor kararlar vermeye zorlamaktı.

    Buna karşılık Flick, alışılmış yüksek baskı ve ileri savunma hattı anlayışına güvendi; ancak Real Madrid ilk baskı dalgasını nasıl aşacağını iyi biliyordu. Topu geri kazanmak için öne çıkan Barcelona oyuncularını geçmeyi başardığında, savunma hattının arkasında alanlar ortaya çıktı ve baskıdan çıkış süreci, Katalan ekibinin kalesini tehdit eden doğrudan bir atağa dönüştü.

    İşte tam da burada taktik esnekliğin değeri ortaya çıktı; Real Madrid sürekli hücum etmek zorunda değildi, aksine Barcelona oyuncularının ileri çıkışının ardında bıraktığı alanlardan yararlanarak mümkün olan en az pasla tehlikeli bölgelere ulaşabileceği anları bekledi.

    Ayrıca Real Madrid, uygularken düzenli bir baskı sergiledi; özellikle ön üçlü bölgesinde, ki bu sezonun büyük bölümünde eleştiri konusu olduktan sonra Madrid'in gelişme kaydettiği harika bir noktaydı.

    Bu, Mourinho'nun son yıllardaki en büyük maçlarından biri olarak kabul ediliyor; bize bu tür destansı karşılaşmaları, abartılı savunma geri çekilmesinden ve topa sahip olmayı ve kontrolü rakibe bırakmaktan uzak bir şekilde yönetme konusundaki taktik yeteneğini hatırlatıyor.

  • FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Denge: Madrid'in üstünlüğünün anahtarları

    Bernardo Silva'nın orta sahanın merkezinde yer alması, Real Madrid'e baskı altında topu dışarı çıkarmak için önemli bir seçenek sundu. Top kontrolündeki sakinliği ve rakibin hareketlerini okuma yeteneği sayesinde önemi yalnızca topu elde tutmakla sınırlı kalmadı, Barcelona'nın orta saha oyuncularını belirli bölgelere çekerek kenarlarda veya hatlar arasında değerlendirilebilecek alanlar açmaya kadar uzandı.

    Bernardo'nun yanında Tchouaméni, ister derinliği güven altına alarak ister topu çevirmeye katkı sunarak dengeyi sağlamada önemli bir rol oynadı. Bu da Real Madrid'in topu aceleyle öne göndermekten kaçınmasına yardımcı oldu.

    Takım, Barcelona'nın baskısıyla doğrudan bir mücadeleye girmek yerine, ilerlemek için uygun alan ortaya çıkana kadar sabırla hücumlarını kurmaya çalıştı.

    Fede Valverde'ye gelince, onun sağ bek pozisyonunda görevlendirilmesi Real Madrid'e fiziksel güç ve kontra ataklarda hız kazandırdı; ayrıca El Clásico'nun doğasının dayattığı geniş alanlarla başa çıkabilme yeteneğini de beraberinde getirdi.

    Valverde, hızlı geçişlere ayak uydurmasına yardımcı olan özelliklere sahip ve savunma durumundan hücum durumuna geçişte takımına ek bir esneklik sağlıyor.

    Ayrıca Jude Bellingham, Barça oyuncularının baskısı altında topu elde tutma sürecinde büyük bir rol oynadı; bunun yanında savunmaların arkasında ortaya çıkan alanlara yaptığı akınlarla da tehlike yarattı. Birden fazla tehlikeli pozisyonda görünmesine rağmen, gereken şekilde doğru tercihi yapamadı.

  • FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Lamine Yamal kuşatma altında: Barcelona en tehlikeli silahını kaybediyor

    Lamine Yamal'ın tehlikesini azaltmak, Barcelona'nın hücum düzenini sekteye uğratmanın en önemli anahtarlarından biriydi. Zira genç kanat oyuncusu, özellikle bire bir mücadele için yeterli alan bulduğunda ya da derinliğe girdiğinde, yaratıcılığın ve fırsat üretmenin önemli bir kaynağını temsil ediyor. Ancak Real Madrid, Cucurella'nın sıkı takibi ve Diomande'nin savunma görevlerini üstlenmek için geri dönüşüyle, Yamal'ın önündeki alanları daraltmak ve serbest hareket etme kabiliyetini sınırlamak için çalıştı.

    Kolektif savunma örtüsü, karşı kanattaki bek ve kanat oyuncusunun üstlendiği görevlerle birlikte, Yamal'ın hareketlerinin tehlikesini azaltmaya yardımcı oldu.

    Ayrıca topu taşıyan oyuncu üzerindeki baskı ve pas açılarının kapatılması, Barcelona'nın topu Yamal'a uygun pozisyonlarda ulaştırma kabiliyetini sınırladı. Böylece Yamal, fark yaratabileceği bölgelerden uzakta hareket etmek zorunda kaldı.

    Öte yandan, sağda Lamine Yamal ve solda Gordon varken Raphinha'ya bel bağlamak, tek başına hücum etkinliğini garanti etmeye yeterli değildi. Çünkü sorun yalnızca isimlerde değil, aynı zamanda sistemin topu forvetlere uygun alanlarda ulaştırma kabiliyetindeydi; özellikle de rakip, oyunun anahtarlarından birini etkisiz hale getirmeyi ve takımı hücum rotalarını değiştirmeye zorlamayı başardığında.

    Pedri'nin yönettiği Barça orta sahası, her zamankinin aksine çoğu zaman Real Madrid'in düzenli hatlarını kırmakta yetersiz kaldı; oyuncuların çoğu her zamanki formlarında görünmedi.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin

  • Flick'in yüksek savunması: Barcelona'nın aleyhine dönen silah

    İleri konumlanan savunma hattı, Barcelona'ya rakip bölgelerde baskı yapma ve hatları arasındaki mesafeyi daraltma imkânı tanıyor; ancak takımın topu hızlıca geri kazanamadığı veya rakibin topu savunmacıların arkasına geçirmeyi başardığı durumlarda bu bir zayıf noktaya dönüşüyor. Real Madrid de rastgele uzun toplara güvenmek yerine doğru zamanlamayla hareket ederek bunu değerlendirmeye çalıştı.

    Hücumları sabırla kurmak planın önemli bir unsuruydu; Bernardo Silva ve Tchouameni gibi baskı altında topu elinde tutabilen oyuncuların varlığı, Real Madrid'e arka boşluklara pas atmak için uygun anı bekleme fırsatı verdi.

    İlk baskı hattı aşıldığı anda takım, savunmacılar ile kaleci arasındaki mesafeyi değerlendirebilir hale geldi; Kylian Mbappe ve Bellingham da bunu defalarca yaptı.

    Bu yaklaşımın tehlikesi yalnızca kaleye ulaşmakla sınırlı değildi; aynı zamanda bazı anlarda Barcelona'yı geri çekilmeye ya da baskıyı aynı sertlikle sürdürme konusunda tereddüde zorladı.

    Böylece Flick'in takımına topa sahip olma ve kontrol üstünlüğü sağlayan silah, hassas bir örtme ve savunma hattı oyuncuları arasında kusursuz bir uyum gerektiren savunmasal bir riske dönüştü.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    Cubarsí bedel ödedi: Bireysel hatalar El Clásico'yu belirledi

    Real Madrid'in taktiksel üstünlüğü farkın oluşmasına katkı sağlamış olsa da, Barcelona savunmasındaki bireysel hatalar maçın senaryosunda belirleyici bir etken oldu.

    Pau Cubarsi, pas verirken yaptığı hatalarla sahnenin merkezinde yer aldı; bu hataları Mbappe ve Madrid'in hücum düzeni ağları havalandırmak için değerlendirdi.

    İlk gol, Cubarsi'nin rakibi Mbappe'ye bir gol fırsatı hediye eden hatalı pasından geldi; top Mbappe'ye çarptıktan sonra ağlara gitti.

    İkinci golde ise ceza sahasının sağ tarafından gelen pası kesmeye en yakın isim Cubarsi'ydi, ancak değerlendirmede hata yaptı; topu kapan yedek Camavinga, Mbappe'ye pas vererek ikinci golü kaydetti.

    Bu, mağlubiyetin sebebi oldu ve bu sezon İspanya La Liga'da yaşanan müthiş başlangıcın ardından Barcelona oyuncularının çoğunun kötü zihinsel durumunu yansıtıyor.

Gelecek maçlar
BAR

BAR

La Liga

31 Eki 2026

ALA

ALA

SAN

SAN

La Liga

01 Kas 2026

RMA

RMA