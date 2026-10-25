Barcelona'nın Real Madrid karşısında aldığı yenilgi, yalnızca küçük detayların belirlediği bir sonuç değildi; aksine José Mourinho'nun Hansi Flick'in sistemindeki zayıf noktaları kullanmayı başardığı taktiksel bir mücadeleyi gözler önüne serdi. Portekizli teknik adam, Katalan ekibinin ileri atılımlarını, geride bıraktıkları boşluklarda onları vurmak için ideal bir fırsata dönüştürdü.
Portekizli teknik adam maç boyunca savunmaya çekilmeyi tercih etmedi ve rakibine kendi ritmini kolayca dayatma fırsatı vermedi; aksine karşılaşmaya belirgin bir esneklikle yaklaştı ve baskı biçimini oyunun akışına göre değiştirdi. Barcelona ise bireysel hataların ve hücum geçişlerini kötü yönetmenin bedelini ödedi; taktiksel cesaret ile hesapsız atılganlık arasındaki farkın ortaya çıktığı bir gecede.