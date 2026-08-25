Yeni Avrupa sezonu 2026-2027 treni geçtiğimiz hafta sonu yola çıktı; sanki futbol, yazın sessizliğini tüm sahalarda yankılanan bir gürültüyle telafi etmeye karar vermiş gibiydi.
Bu yalnızca bir açılış haftası değil, bu sezonun büyük dönüşümlerin sezonu olacağına dair erken bir bildiriydi; tarihi kulüplerin başında yeni teknik direktörler, ayrılan dev isimler ve üç puanın baskısı altında ilk kez sınanan taktik fikirler.
St. James' Park kalesinde yeni Liverpool'un kırılganlığından, José Mourinho'nun 13 yıllık aradan sonra Bernabéu'ya ilk dönüşünde kaptığı çirkin galibiyete, Manchester City'nin ölümün eşiğinden dönüşünden Michael Carrick'in Manchester United'la felaket başlangıcına kadar; İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa'da yaşananları özetleyen derinlemesine bir okuma sunuyoruz.
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