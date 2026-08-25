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Mourinho'nun çirkinliğinden Barcelona'nın büyüsüne ve Liverpool'un tökezlemesine: Avrupa sezonunu sürprizlerle açıyor

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Çılgın hafta: United'ın çöküşü ve PSG'nin Torres'e sığınması

Yeni Avrupa sezonu 2026-2027 treni geçtiğimiz hafta sonu yola çıktı; sanki futbol, yazın sessizliğini tüm sahalarda yankılanan bir gürültüyle telafi etmeye karar vermiş gibiydi. 

Bu yalnızca bir açılış haftası değil, bu sezonun büyük dönüşümlerin sezonu olacağına dair erken bir bildiriydi; tarihi kulüplerin başında yeni teknik direktörler, ayrılan dev isimler ve üç puanın baskısı altında ilk kez sınanan taktik fikirler.

St. James' Park kalesinde yeni Liverpool'un kırılganlığından, José Mourinho'nun 13 yıllık aradan sonra Bernabéu'ya ilk dönüşünde kaptığı çirkin galibiyete, Manchester City'nin ölümün eşiğinden dönüşünden Michael Carrick'in Manchester United'la felaket başlangıcına kadar; İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa'da yaşananları özetleyen derinlemesine bir okuma sunuyoruz.

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  • Yeni Liverpool: Iraola'yı uzun ve çetin bir yol bekliyor

    Tam anlamıyla bir projeyi tek bir maça bakarak yargılamak mümkün değil, ancak Liverpool'un pazar günü Newcastle United karşısında ortaya koyduğu görüntü erken bir alarm zili niteliğindeydi. 

    Şu an Andoni Iraola'nın yönettiği takım kırılgan ve dağınık göründü; hocasının Bournemouth'ta tanıdığımız kimliğine hiç benzemiyordu. 

    Iraola'nın önceki takımları neredeyse otomatik bir uyuma, yoğunluğa ve durmak bilmeyen bir cesarete sahipti; bunlar Liverpool oyuncularında tümüyle eksik olan özelliklerdi.

    Sorun, St. James' Park gibi zorlu bir sahadaki basit bir şanssızlıktan çok daha derin. Gerçek şu ki Florian Wirtz ve Alexander Isak gibi büyük isimler standartların altında bir performans sergiledi ve İspanyol teknik adamın fikirlerine uygun görünmedi. 

    Hugo Ekitike'nin yeni yıla kadar sahalardan uzak kalmasıyla birlikte Iraola, kendini felsefesine uymayan araçlarla stilini uyarlamak zorunda buluyor; bu da çözülmesi uzun zaman alacak bir çıkmaz.

    Liverpool'un Anfield'a taşıdığı beraberlik puanı kimseyi yanıltmamalı. Takım, uzatma dakikalarında Lewis Hall'ün penaltıya yol açan saf hatası -Dominik Szoboszlai bu penaltıyı gole çevirdi- ve iki net fırsatı harcayan Yoane Wissa'nın acemiliği sayesinde yenilgiden kurtuldu. 

    Iraola, ceza sahası içinde 36 top teması gibi istatistiklere atıfta bulunsa da maç sonrasındaki beden dili, performanstan kesinlikle memnun olmadığını doğruluyordu.

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  • Manchester'ın iki kutbu: Aynı madalyonun iki yüzü

    İngiltere'de Manchester'ın iki devi tamamen zıt iki gün yaşadı. Krizlerin takımı Manchester City, kendi sahasında Bournemouth karşısında geriye düşmesine rağmen, her zamanki gibi pes etmeyi reddetti ve son beş dakikada iki gol atarak maçın gidişatını tersine çevirdi ve 2-1 kazandı. 

    Ancak bu galibiyet bizi yanıltmamalı, zira City savunmada dengesiz görünüyordu ve Marc Guehi'nin orta sahadaki numarası her hafta işe yaramayacak. Ayrıca Erling Haaland da günündü değildi.

    Bunun tam aksine, Michael Carrick'in Manchester United'ın kalıcı teknik direktörü olarak dönemi, yeni yükselen Hull City karşısında alınan aşağılayıcı 2-0'lık bir yenilgiyle başladı. 

    Carrick'in maç sonrası olumlu sözlerine rağmen, sorunlar gözle görülür durumdaydı. Seçtiği 4-2-3-1 dizilişi, boşlukları hızlıca kapatan orta saha oyuncuları gerektiriyor; ki bu Youri Tielemans ve Andre Santos'ta bulunmuyor. Bu da takımın kontra ataklarda parçalanmasına yol açtı.

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    Ayrıca, hücumu Benjamin Sesko etrafında kurmak yerine ileride Matheus Cunha'ya güvenmek soru işaretleri doğuruyor, buna ek olarak duran toplarla başa çıkmakta da belirgin bir zayıflık var. 

    UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının da devreye girmesiyle Carrick'in çalışmaya ayıracağı zaman daha az olacak; bu da tek başına Carlos Baleba ile anlaşmanın bile çözemeyeceği bir sorun.

  • Real Madrid Mourinho: Uzun adamın silahıyla çirkin bir zafer

    José Mourinho'nun 13 yıl sonra Real Madrid'e dönüşü ne rüya gibi ne de keyifliydi; aksine Portekizli teknik adamın sevdiği gibi gerçekçi ve çirkindi. La Liga'nın açılışında Espanyol karşısında zorlu bir 2-1'lik galibiyet, ancak Madrid'in yeni yüzü hakkında pek çok şey ortaya koyan bir galibiyet: Denzel Dumfries, Dean Huijsen, Ibrahima Konaté ve Jude Bellingham gibi isimlerle fiziksel olarak dev bir takım.

    Mourinho, futbolda değişmez bir kuralı uyguladı: Kazanmak istiyorsan uzun boylu adamı ara. Bu yaz 25 milyon euro karşılığında gelen 193 santimetre boyundaki Carlos Espi'yi bitişe 11 dakika kala oyuna sokarak galibiyet golünü kapması işte tam da bunu yaptı.

    Gol yalnızca bir kafa vuruşu değildi; çevik bir ayak ve büyük bir denge de sergiledi. Böylece hücumda en az yetenekli olmasına rağmen Espi transferinin en önemlisi olabileceğini kanıtladı; çünkü takıma kimsenin sahip olmadığı şeyi veriyor: ebat.

    Galibiyete rağmen Real, yetenekli ancak uyumdan yoksun göründü; bu da uzun süre birlikte antrenman yapmamış bir takım için doğal bir durum. Álex Calatrava'nın golündeki savunma, Mourinho'yu kesinlikle öfkelendirecek kadar kötüydü. Vinicius ve Mbappé zaman zaman göründü, sonra kayboldu; Mourinho'nun da çok iyi bildiği gibi bu onların doğasında var.

    Ayrıca Bernardo Silva ve Valverde ikilisi, Tchouaméni'nin gerçek rolünü üstlenemiyor. Böylece büyük sorular varlığını koruyor: Diomande, hücum üçlüsüyle nasıl uyum sağlayacak? Ve Arda Güler'in yeri neresi?

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  • Barcelona keyfini çıkarıyor: Santrforsuz ve yıldızsız beşli gol

    Real Madrid güçlükle kazandıysa, ezeli rakibi Barcelona konuğu Elche'yi 5-0'lık net bir skorla ezip geçerek, üç yılda üçüncü kupasının peşinde koşan Hansi Flick'in dehasını bir kez daha kanıtladı. 

    Ancak asıl şaşırtıcı olan, bu galibiyetin Pedri, Rodri, Koundé, Cubarsí ve Dani Olmo'nun eksik olduğu, rotasyona uğramış bir kadroyla gelmesiydi.

    Flick çözümü dikey oyunda ve taktiksel esneklikte buldu. Fermín López'in önünde derinlikte oynayan Raphinha'yı gördük; Karim Adeyemi ve Lamine Yamal ise sürekli olarak kaleye doğru ataklar yaptı. 

    Marc Bernal ve Gavi'den oluşan genç bir orta saha ikilisiyle Barcelona, Dünya Kupası'ndaki yokluğunun ardından adeta susamış görünen Raphinha gibi bir dinamizme sahip bir oyuncuya sahip olduğunda klasik bir forvetten vazgeçebileceğini kanıtladı.

    Bu hakimiyet, Elche gibi mütevazı bir rakip karşısında olsa bile göz ardı edilemez. Bu, Barcelona'nın isimlerin ötesine geçen bir sisteme sahip olduğunun ve Flick'in eksikler ne olursa olsun çözümleri rahatlıkla bulabileceğinin net bir mesajıdır.

  • İnter ve Milan: Büyükler sahneye güçlü çıkıyor

    Inter Milan sezona 21 yaşındaki genç Francesco Pio Esposito'nun yıldızlaştığı, Monza karşısında alınan 4-1'lik galibiyetle güçlü bir başlangıç yaptı. Esposito bu maçta topuğuyla zarif bir gol kaydetti ve bir asist yaptı. 

    Fiziği ve agresifliği sayesinde Esposito, Cristian Chivu yönetiminde Lautaro, Thuram ve Bonny ile birlikte dörtlü hücum hattının bir parçası olmaya hazır görünüyor; her ne kadar Akanji ve Bastoni'de bazı savunma pasları göze çarpsa da.

    Milan'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim ise 19 yaşındaki hücum orta saha oyuncusu Alvadjo Sissy'e Torino maçında şans tanıyarak büyük bir cesaret gösterdi. Genç oyuncu 2-1'lik galibiyette bir golle ve büyük bir dinamizmle karşılık verdi. 

    Bu adım, yeni bir kulüp arayışı süren Rafael Leao'nun tecridi sürerken bile Amorim'in kendi temposuyla ilerlediğini teyit ediyor.

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  • Torres, PSG'yi kurtardı; Bayern'in silahı İsviçreli

    Fransa'da 55 milyon euro karşılığında gelen Ferran Torres, Paris Saint-Germain'i Rennes tuzağından kurtardı. Yavaş geçen ilk yarının ardından iki golle geriye düşen takımda Luis Enrique, Kvaratshelia ve Dembélé'yi oyundan alıp Gudts ve Torres'i oyuna sürerek cesur değişiklikler yaptı. Torres, gerçek bir forvet edasıyla kafa vuruşu ve kusursuz bir koşuyla skoru 2-2'ye getirdi.

    Almanya'da ise "İsviçre çakısı" Nathaniel Brown, Bayern Münih'i Süper Kupa'da Borussia Dortmund karşısında 2-1'lik galibiyete taşıdı. 

    Sol bek ve sağ bek olarak oynayan, şimdi ise sakatlanan Jamal Musiala'nın yerine 10 numara olarak görev yapan Brown, skoru açtı ve dikkat çekici bir performans sergiledi. 

    Maç, oyuncuları yalnızca mevkilerine göre sınıflandırmanın yanlış olduğunu kanıtladı; durdurulamaz Michael Olise önderliğindeki Bayern ilk yarıya hâkim oldu ve iki golden fazlasını hak etti.

  • Tottenham çöktü, Chelsea'nin krizi yeniden alevlendi

    Tottenham, Roberto de Zerbi'nin takımına 3-0 mağlup olarak ağır bir darbe aldı. Spurs'ün teknik direktörü maçın ardından açık sözlüydü: "Hazır değiliz ve ruhtan yoksunuz." 

    Takımın orta sahası Bergvall, Gallagher ve Tonali karşısında çöktü. Uzun sakatlık listesi ve Savinho ile Marmoush gibi transferlerin beklenmesiyle birlikte, De Zerbi'nin çok geç olmadan seviyesini birkaç kademe yükseltmesi gerekiyor gibi görünüyor.

    Chelsea'nin geçen sezondan bu yana yaşadığı savunma krizi, mavililerin yeni 2026-2027 sezonu Premier Lig açılış maçında Fulham karşısında iki gol yemesinin ardından sürüyor. Chelsea, Pazartesi akşamı oynanan bu maçı 3-2 kazandı.

    Squawka ağının istatistiklerine göre "Chelsea, Premier Lig'de üst üste 17. maçında kalesini gole kapatmayı başaramadı" ve böylece takımın savunma tarafındaki sıkıntısını ortaya koyan olumsuz seriyi sürdürdü.