İngiltere'de Manchester'ın iki devi tamamen zıt iki gün yaşadı. Krizlerin takımı Manchester City, kendi sahasında Bournemouth karşısında geriye düşmesine rağmen, her zamanki gibi pes etmeyi reddetti ve son beş dakikada iki gol atarak maçın gidişatını tersine çevirdi ve 2-1 kazandı.

Ancak bu galibiyet bizi yanıltmamalı, zira City savunmada dengesiz görünüyordu ve Marc Guehi'nin orta sahadaki numarası her hafta işe yaramayacak. Ayrıca Erling Haaland da günündü değildi.

Bunun tam aksine, Michael Carrick'in Manchester United'ın kalıcı teknik direktörü olarak dönemi, yeni yükselen Hull City karşısında alınan aşağılayıcı 2-0'lık bir yenilgiyle başladı.

Carrick'in maç sonrası olumlu sözlerine rağmen, sorunlar gözle görülür durumdaydı. Seçtiği 4-2-3-1 dizilişi, boşlukları hızlıca kapatan orta saha oyuncuları gerektiriyor; ki bu Youri Tielemans ve Andre Santos'ta bulunmuyor. Bu da takımın kontra ataklarda parçalanmasına yol açtı.

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Ayrıca, hücumu Benjamin Sesko etrafında kurmak yerine ileride Matheus Cunha'ya güvenmek soru işaretleri doğuruyor, buna ek olarak duran toplarla başa çıkmakta da belirgin bir zayıflık var.

UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının da devreye girmesiyle Carrick'in çalışmaya ayıracağı zaman daha az olacak; bu da tek başına Carlos Baleba ile anlaşmanın bile çözemeyeceği bir sorun.