Yeni 2026-2027 Avrupa sezonunun treni geçen hafta sonu hareket etti; sanki futbol, yazın sessizliğini tüm sahalarda yankılanan gürültülü bir uğultuyla telafi etmeye karar vermişti.
Bu, yalnızca bir açılış haftası değildi; aynı zamanda bu sezonun büyük dönüşümlerin sezonu olacağının erken bir bildirisiydi: tarihî kulüplerin yedek kulübesinde yeni teknik direktörler, ayrılan dev isimler ve üç puan baskısı altında ilk kez sınanan taktiksel fikirler.
Yeni Liverpool'un St James' Park kalesindeki kırılganlığından, José Mourinho'nun 13 yıllık aradan sonra Bernabeu'ya ilk dönüşünde kaptığı çirkin galibiyete; Manchester City'nin ölümden dönüşünden Michael Carrick'in Manchester United ile felaket başlangıcına kadar, İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa'da yaşananları özetleyen derinlemesine bir okumayı önünüze koyuyoruz.
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