Bir projeyi tek bir maça bakarak yargılamak mümkün değil, ancak Liverpool'un pazar günü Newcastle United karşısında ortaya koyduğu performans erken bir alarm zili niteliğindeydi.

Şu anda Andoni Iraola'nın yönettiği takım kırılgan ve dağınık görünüyordu; hocasının Bournemouth'ta tanıdığımız kimliğine hiç benzemiyordu.

Iraola'nın önceki takımları neredeyse otomatik bir uyuma, yoğunluğa ve durmak bilmeyen bir hücum arzusuna sahipti; bu özellikler Liverpool oyuncularında tamamen yoktu.

Sorun, St James' Park gibi zor bir sahada yaşanan kötü şanstan çok daha derin. Gerçek şu ki Florian Wirtz ve Alexander Isak çapındaki isimler standardın altında bir performans sergiledi ve İspanyol teknik adamın fikirlerine uygun görünmedi.

Hugo Ekitike'nin yeni yıla kadar sahalardan uzak kalmasıyla birlikte Iraola, kendisini felsefesine uymayan araçlarla oyun anlayışını uyarlamak zorunda buluyor; bu da çözülmesi uzun zaman alacak bir çıkmaz.

Liverpool'un Anfield'a getirdiği beraberlik puanı kimseyi yanıltmamalı; takım, Lewis Hall'un uzatma dakikalarında penaltıya yol açan saf bir hatası ve iki net fırsatı harcayan Yoane Wissa'nın basiretsizliği sayesinde yenilgiden kurtuldu. Penaltıyı Dominik Szoboszlai gole çevirdi.

Iraola, ceza sahası içinde 36 top teması gibi istatistiklere atıfta bulunsa da, maçtan sonraki beden dili performanstan hiç memnun olmadığını doğruluyordu.