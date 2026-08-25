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European coaches: Jose Mourinho, Luis Enrique, Hansi Flick, Andoni Iraola, Michael Carrick, Xabi Alonso and Enzo Maresca KOOORA/AI

Çeviri:

Mourinho'nun çirkinliğinden Barcelona'nın büyüsüne ve Liverpool'un takılışına: Avrupa sezonuna sürprizlerle açılıyor

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Barcelona
Real Madrid
Liverpool
M. United
M.City
AC Milan
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Almanya
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Çılgınlık turu: United'ın çöküşü ve Paris'in Torres'e sığınışı

Yeni 2026-2027 Avrupa sezonunun treni geçen hafta sonu hareket etti; sanki futbol, yazın sessizliğini tüm sahalarda yankılanan gürültülü bir uğultuyla telafi etmeye karar vermişti. 

Bu, yalnızca bir açılış haftası değildi; aynı zamanda bu sezonun büyük dönüşümlerin sezonu olacağının erken bir bildirisiydi: tarihî kulüplerin yedek kulübesinde yeni teknik direktörler, ayrılan dev isimler ve üç puan baskısı altında ilk kez sınanan taktiksel fikirler.

Yeni Liverpool'un St James' Park kalesindeki kırılganlığından, José Mourinho'nun 13 yıllık aradan sonra Bernabeu'ya ilk dönüşünde kaptığı çirkin galibiyete; Manchester City'nin ölümden dönüşünden Michael Carrick'in Manchester United ile felaket başlangıcına kadar, İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa'da yaşananları özetleyen derinlemesine bir okumayı önünüze koyuyoruz.

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  • Yeni Liverpool: Iraola'yı uzun ve zorlu bir yol bekliyor

    Bir projeyi tek bir maça bakarak yargılamak mümkün değil, ancak Liverpool'un pazar günü Newcastle United karşısında ortaya koyduğu performans erken bir alarm zili niteliğindeydi. 

    Şu anda Andoni Iraola'nın yönettiği takım kırılgan ve dağınık görünüyordu; hocasının Bournemouth'ta tanıdığımız kimliğine hiç benzemiyordu. 

    Iraola'nın önceki takımları neredeyse otomatik bir uyuma, yoğunluğa ve durmak bilmeyen bir hücum arzusuna sahipti; bu özellikler Liverpool oyuncularında tamamen yoktu.

    Sorun, St James' Park gibi zor bir sahada yaşanan kötü şanstan çok daha derin. Gerçek şu ki Florian Wirtz ve Alexander Isak çapındaki isimler standardın altında bir performans sergiledi ve İspanyol teknik adamın fikirlerine uygun görünmedi. 

    Hugo Ekitike'nin yeni yıla kadar sahalardan uzak kalmasıyla birlikte Iraola, kendisini felsefesine uymayan araçlarla oyun anlayışını uyarlamak zorunda buluyor; bu da çözülmesi uzun zaman alacak bir çıkmaz.

    Liverpool'un Anfield'a getirdiği beraberlik puanı kimseyi yanıltmamalı; takım, Lewis Hall'un uzatma dakikalarında penaltıya yol açan saf bir hatası ve iki net fırsatı harcayan Yoane Wissa'nın basiretsizliği sayesinde yenilgiden kurtuldu. Penaltıyı Dominik Szoboszlai gole çevirdi. 

    Iraola, ceza sahası içinde 36 top teması gibi istatistiklere atıfta bulunsa da, maçtan sonraki beden dili performanstan hiç memnun olmadığını doğruluyordu.

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  • Manchester'ın iki kutbu: Kuzeyin aynı madalyonunun iki yüzü

    İngiltere'de Manchester'ın iki kulübü birbirinden tamamen zıt iki gün yaşadı. Krizlerin takımı Manchester City, kendi sahasında Bournemouth karşısında geriye düştü, ancak her zamanki gibi pes etmeyi reddetti ve son beş dakikada iki gol atarak masayı tersine çevirdi ve 2-1 kazandı. 

    Bu galibiyet bizi yanıltmamalı; City savunmada istikrarsız görüntü verdi ve Marc Guehi'nin orta sahadaki numarası her hafta işe yaramayacak, ayrıca Erling Haaland da gününde değildi.

    Tam tersine, Michael Carrick'in Manchester United'ın kalıcı teknik direktörü olarak dönemi, yeni yükselen Hull City karşısında alınan 2-0'lık aşağılayıcı bir yenilgiyle başladı. 

    Carrick'in maç sonrası olumlu sözlerine rağmen, sorunlar gözle görülür haldeydi. Seçtiği 4-2-3-1 dizilişi, boşlukları hızla kapatan orta saha oyuncularına ihtiyaç duyuyor ki bu Youri Tielemans ve Andre Santos'ta bulunmayan bir özellik; bu da takımın kontra ataklarda parçalanmasına yol açtı.

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    Ayrıca hücumu Benjamin Sesko etrafında kurmak yerine ileri uçta Matheus Cunha'ya güvenmek soru işaretleri doğuruyor; buna ek olarak duran toplarla mücadelede belirgin bir zafiyet göze çarpıyor. 

    Şampiyonlar Ligi maçlarının da devreye girmesiyle Carrick'in çalışmak için daha az vakti olacak ki bu, tek başına Carlos Baleba'nın transferiyle bile çözülemeyecek bir sorun.

  • Real Madrid'in Mourinho'su: uzun boylu adamın silahıyla çirkin bir zafer

    José Mourinho'nun 13 yıl sonra Real Madrid'e dönüşü ne hayalperest ne de keyifli oldu; aksine, Portekizlinin sevdiği gibi gerçekçi ve çirkindi. La Liga açılışında Espanyol karşısında zorlu bir 2-1'lik galibiyet, ancak bu galibiyet Madrid'in yeni yüzü hakkında çok şey ortaya koyuyor: Denzel Dumfries, Dean Huijsen, İbrahima Konaté ve Jude Bellingham gibi isimlerle fiziksel açıdan devasa bir takım.

    Mourinho, futbolda değişmez bir kuralı uyguladı: kazanmak istediğinde uzun boylu adamı ara. Bu yaz 25 milyon euro karşılığında gelen 193 cm boyundaki Carlos Espi'yi bitişe 11 dakika kala oyuna sokarak da tam olarak bunu yaptı ve galibiyet golünü kaptı.

    Gol yalnızca bir kafa vuruşu değildi; çevik bir ayak ve büyük bir denge de gösterdi. Böylece Espi transferinin, hücumda en az yetenekli isim olmasına rağmen en önemlisi olabileceğini kanıtladı; çünkü takıma kimsenin sahip olmadığı şeyi veriyor: gövde.

    Galibiyete rağmen Real Madrid yetenekli ama uyumdan yoksun göründü; bu da uzun süredir birlikte antrenman yapmamış bir takım için doğal bir durum. Alex Calatrava'nın golündeki savunma, Mourinho'yu kesinlikle öfkelendirecek kadar kötüydü. Vinicius ve Mbappé ortaya çıktı ve kayboldu; bu da Mourinho'nun çok iyi bildiği gibi onların doğası.

    Ayrıca Bernardo Silva ve Valverde ikilisi, Tchouaméni'nin gerçek rolünü üstlenemiyor. Böylece büyük sorular yerinde duruyor: Diomande hücum üçlüsüyle nasıl uyum sağlayacak? Ve Arda Güler'in yeri neresi?

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  • Barcelona keyif alıyor: Santraforsuz ve yıldızsız beş gol

    Real Madrid güçlükle kazanmış olsa da, ezeli rakibi Barcelona konuğu Elche'yi 5-0'lık net bir skorla ezip geçerek, üç yılda üçüncü kupasının peşinde koşan Hansi Flick'in dehasını bir kez daha kanıtladı. 

    Ancak asıl şaşırtıcı olan, bu galibiyetin Pedri, Rodri, Koundé, Cubarsí ve Dani Olmo'nun yer almadığı rotasyona uğramış bir kadroyla gelmesiydi.

    Flick çözümü dikey oyunda ve taktik esneklikte buldu. Raphinha'yı Fermín López'in önünde derinlemesine oynarken gördük; Karim Adeyemi ve Lamine Yamal ise kaleye doğru sürekli ataklar yaptı. 

    Marc Bernal ve Gavi'den oluşan genç ikilinin orta sahada bulunmasıyla Barcelona, Dünya Kupası'ndaki yokluğunun ardından adeta susamış görünen Raphinha gibi bir oyuncuya sahip olduğunda, klasik bir santrfordan vazgeçebileceğini kanıtladı.

    Bu hakimiyet, Elche gibi mütevazı bir rakip karşısında olsa dahi göz ardı edilemez. Bu, Barcelona'nın isimlerin ötesine geçen bir sisteme sahip olduğunun ve Flick'in eksikler ne olursa olsun çözümleri rahatlıkla bulabildiğinin açık bir mesajıdır.

  • İnter ve Milan: Büyükler sert vuruşunu yapıyor

    Inter, Monza'yı 4-1 mağlup ederek sezona güçlü bir başlangıç yaptı. Karşılaşmanın yıldızı, şık bir topuk vuruşuyla gol atan ve bir asist yapan 21 yaşındaki genç Francesco Pio Esposito oldu. 

    Fiziği ve mücadeleci ruhu sayesinde Esposito, Cristian Chivu yönetiminde Lautaro, Thuram ve Bonny ile birlikte oluşturulacak dörtlü hücum hattının bir parçası olmaya hazır görünüyor. Ancak Akanji ve Bastoni'de savunma adına bir miktar pas geriliği göze çarptı.

    Milan'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim ise Torino maçında 19 yaşındaki hücum orta saha oyuncusu Alvadgo Sisi'ye şans tanıyarak büyük bir cesaret gösterdi. Genç oyuncu, 2-1 kazanılan maçta bir gol ve büyük bir canlılıkla bu güveni karşılıksız bırakmadı. 

    Bu adım, yeni bir kulüp arayışındaki Rafael Leao'nun kadro dışı kalması sürerken bile Amorim'in kendi ritmiyle ilerlediğini teyit ediyor.

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  • Torres, Paris'i kurtardı; Bayern İsviçreli silahıyla kazandı

    Fransa'da, 55 milyon euro karşılığında gelen Ferran Torres, Paris Saint-Germain'i Rennes tuzağından kurtardı. Yavaş geçen bir ilk yarının ardından iki gol geride kalan Luis Enrique, Kvaratskhelia ve Dembélé'yi oyundan alıp Goetze ile Torres'i oyuna dahil ederek cesur değişiklikler yaptı. Torres, gerçek bir forvet gibi kafayla vurdu ve mükemmel bir koşuyla takımına 2-2'lik beraberliği getirdi.

    Almanya'da ise "İsviçre çakısı" Nathanael Brown, Bayern Münih'i Süper Kupa'da Borussia Dortmund karşısında 2-1'lik galibiyete taşıdı. 

    Sol bek, sağ bek olarak oynayan ve şimdi sakatlanan Jamal Musiala'nın yerine 10 numara olarak görev yapan Brown, skoru açtı ve dikkat çekici bir performans sergiledi. 

    Maç, oyuncuları yalnızca mevkilerine göre sınıflandırmanın hatalı olduğunu kanıtladı; durdurulamaz Michael Olise önderliğindeki Bayern ilk yarıya hâkim oldu ve iki golden fazlasını hak etti.

  • Tottenham çöktü, Chelsea'nin krizi yeniden alevlendi

    Tottenham, Roberto de Zerbi'nin takımına 3-0 kaybederek ağır bir darbe aldı. Spurs'ün teknik direktörü maç sonrası açık sözlüydü: "Hazır değiliz ve ruhtan yoksunuz." 

    Takımın orta sahası Bergvall, Gallagher ve Tonali karşısında çöktü ve uzun bir sakatlık listesiyle, Savinho ve Marmoush gibi transferler beklenirken De Zerbi'nin iş işten geçmeden önce seviyeyi birkaç kademe yükseltmesi gerekiyor gibi görünüyor.

    Chelsea'nin geçen sezondan beri yaşadığı savunma krizi devam ediyor. Chelsea, yeni 2026-2027 sezonunun Premier Lig açılış maçında Fulham karşısında iki gol yedi; Pazartesi akşamı oynanan bu maçı 3-2 kazandı.

    Squawka ağının istatistiklerine göre "Chelsea, Premier Lig'de üst üste 17. maçında kalesini gole kapatmayı başaramadı" ve böylece takımın savunma tarafındaki sıkıntısını ortaya koyan olumsuz seriyi sürdürdü.