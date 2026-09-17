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Jose Mourinho - Hansi Flick [Kooora Only]AI - Grok
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Mourinho'nun bilmecesi ve Flick'in lüksü: Barcelona gizli silahıyla La Liga yarışını mı bitirecek?

FEATURES
H. Flick
J. Mourinho
Barcelona - Racing Santander
Barcelona
Racing Santander
La Liga
Elche - Real Madrid
Elche
Real Madrid
Almanya
Portekiz
İspanya

Barcelona ile Real Madrid arasındaki fark yalnızca yıldızların kalitesinde ya da galibiyet sayısında olmayabilir. Maçlar ilerledikçe net biçimde ortaya çıkan bir ayrıntı var ve bu, sezon geçtikçe La Liga yarışında belirleyici bir silaha dönüşebilir.

İspanya La Liga'sında henüz 6 hafta geride kalmışken, Barcelona ile Real Madrid arasındaki mücadelenin ipuçları belirmeye başladı; hem de yalnızca puan durumu düzeyinde değil, sezon ilerledikçe belirleyici olabilecek daha ince ayrıntılarda.

Barcelona durmaksızın puan ve galibiyet toplamaya devam ederken, Real Madrid teknik üstünlüğünü dayattığı anlarda bile maçların kontrolünü kaybetmeye daha yatkın görünüyor. Bu çelişki, iki takım arasındaki bu sezonun en önemli farklarından birini ortaya koyabilir.

Barcelona, bu sezonun başından itibaren, La Liga şampiyonluğunu korumasının temel nedenlerinden biri olabilecek önemli bir avantaja sahip; özellikle de ezeli rakibi ve doğrudan yarışta olduğu Real Madrid'in aynı konuda sıkıntı yaşadığı düşünülürse.

La Liga puan tablosu bu teknik üstünlüğü yansıtıyor; teknik direktör Hans Flick'in takımı, 6 haftanın ardından 18 puanla ve tam not alarak zirvede yer alırken, Real Madrid 15 puanla ikinci sırada bulunuyor. Real Madrid, dördüncü hafta maçında ev sahibi Real Betis'e yenildi ve çoğu son derece zorlu geçen 5 galibiyet elde etti.

Barcelona, küçük takımlara karşı puan toplama işini ustalıkla yapıyor; Flick, rakipleriyle arasındaki kalite farkını değerlendirmek ve farkı yaratmak için yıldızlarını iyi kullanıyor. Buna karşın rakibi Mourinho bu konuda zorlanıyor ve şimdiye kadar küçük sınavları büyük güçlükle geçiyor. Bu da önümüzdeki pazar günü yedinci haftada Atletico Madrid karşısında oynanacak ilk büyük randevu öncesinde kaygı yaratıyor.

Barcelona sezon başından beri taraftarlarına her an gol atabilen bir takım imajı sunarken, tam tersine Real Madrid, oyuncularının yaptığı savunma hataları göz önüne alındığında, teknik olarak üstün olduğu dönemlerde bile gol yeme tehdidiyle karşı karşıya kalıyor.

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  • Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Gevşeklik mi, yoksa konsantrasyon kaybı mı?

    Real Madrid'in La Liga'daki son maçları dikkat çekici bir olguyu ortaya koydu: Takımın ikinci yarıdaki performansı, maçların başlangıcına kıyasla belirgin şekilde düşüyor. Bu, Mourinho'nun yaşadığı ve medya önünde açıkça kabul ettiği bariz bir sorun.

    Elche maçında Real Madrid ilk yarıda iki golle öne geçti; bunlardan biri Arda Güler'in etkileyici şutunun ardından gelen bir kendi kaleye gol, diğeri ise Kylian Mbappé imzasını taşıyordu.

    Takım, derbi öncesinde rahat bir şekilde 3 puanı hanesine yazdırmaya hazırlanırken ve Mourinho ikinci yarının ortasında Vinícius Júnior ile Güler gibi yıldızlarını dinlendirmek için değişiklikler yapmışken maç tersine döndü ve takım az kalsın iki puan kaybediyordu.

    Real Madrid oyunun kontrolünü aniden yitirdi; bu da ev sahibi takımın maça geri dönmesini sağlayan iki gol atmasına imkân tanıdı ve Thibaut Courtois'nın kalesini birçok kez tehdit ettiler. Ardından oyuna sonradan giren kurtarıcı Ceballos, son dakikalarda 3 puanı getiren golü kaydetti.

    Aynı durum, Elche maçından önce oynanan Rayo Vallecano karşılaşmasında da "Santiago Bernabéu"da tekrarlandı, ancak biraz farklı bir senaryoyla.

    Real Madrid maça tüm gücüyle girdi ve ilk 35 dakikada, artması da beklenen üç gol kaydetti; maçın erkenden çözüldüğü düşünülüyordu.

    Ancak tüm bu üstünlüğe rağmen Real Madrid, Mourinho'nun devre arasında Valverde'yi dinlendirme ve Rayo Vallecano'nun maçtaki tek golünü yemesine sebep olan Eduardo Camavinga'yı oyuna sürme kararının ardından aniden geriledi ve orta sahanın kontrolünü kaybetti.

    Bu kez Real Madrid, ilk yarıda 3 gol attıktan sonra 3 puanı almakta zorlanmadı ve maçı, galibiyeti perçinleyen dördüncü golle tamamladı.

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  • Rakamlar sorunu ortaya koyuyor

    Rakamlar burada açıktı; ilk yarıda Real Madrid yüzde 68'e karşılık yüzde 32 ile topa sahip olurken, kaleye 12 şut gönderdi. Konuk takım ise yalnızca 7 kez şut çekti.

    Ancak ikinci yarıda top hakimiyeti yüzde 56'ya karşılık yüzde 44 ile Vallecano'nun lehine döndü ki bu da kraliyet takımının yaşadığı düşüşün boyutunu ortaya koyuyor.

    Ayrıca Vallecano'nun şut sayısı 11'e yükselirken, Real Madrid 12 şutta kaldı. İlk yarıda iki takım arasındaki fark ev sahibinin lehine belirgindi.

  • Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Rakiplere durmak bilmeyen hediyeler

    Mourinho takımının sorununu inkâr etmedi, aksine bunu basının önünde kabul etti ve oyuncularına açık eleştiriler yönelterek onlardan gelişmelerini istedi.

    Mourinho, son Elche maçının ardından ilk yarının sonundaki hissin, takımının ikinci yarıda 5 gol atacağı yönünde olduğunu, ancak oyuncularının tempoyu düşürerek rakibe geniş alanlar tanıdığını söyledi.

    Portekizli teknik direktör krizi tek bir cümleyle özetledi: "Tek eleştirim, maçları bitirebilecekken bunu yapmamamız ve ölmüş gibi görünen bir takıma yeniden hayata dönme fırsatı vermemiz."

    Şunları ekledi: "Bitmiş gibi görünen ama bitmemiş maçlar var. Bulabildiğim tek açıklama, bunları kolay maçlar olarak görmemiz ve bitirmememiz. Bitiremediğimiz maçlar var ve öyle görünüyor ki kolaylık hissinden kontrolü kaybetmeye geçiyoruz."

    Durum bu şekilde devam ederse, bu sorun sezon boyunca Real Madrid'in yürüyüşünü sekteye uğratabilir.

    Carlos Espi'nin, Espanyol ve Elche karşısında son dakika golleri atarak Mourinho'yu iki kez kurtardığı doğru, ancak her seferinde belirleyici olmayacaktır.

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  • FC Barcelona v Real Racing Club de Santander - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Son düdüğe kadar süren Katalan hırsı

    Tam aksine, Barcelona ilk dakikadan bitiş düdüğüne kadar rakiplerine karşı üstünlüğünü dayatıyor ve bu üstünlüğü ortaya koymak için takımın çoğu ezici skorlarla elde ettiği 6 ardışık galibiyet yeterli.

    Fark şurada yatıyor: Barcelona, maçın başında bir veya iki golle öne geçtiğinde tempoyu düşürmeye yönelmiyor, aksine daha fazla gol atmaya çalışıyor. İşte burada, oyuncularının motivasyonunu tazeleyen ve aralarında mevkiler için rekabeti alevlendiren teknik direktörün rolü öne çıkıyor.

    Barcelona'nın son maçlarına dönersek, ilk ve ikinci yarı istatistiklerinin birbirine yakın olduğunu ve her zaman rakiplerine büyük farkla üstünlük kuran Barcelona lehine olduğunu göreceğiz.

    Çok geriye gitmemize gerek yok; Racing Santander karşısında oynanan son maç, Barcelona'nın maçlarla nasıl başa çıktığının en iyi örneğini temsil ediyor.

    İlk yarıda 4-1 öne geçmesinin ardından Barcelona oyuncuları, deplasmandaki zorlu Sevilla karşılaşması öncesinde tempoyu düşürüp fiziksel enerjilerini korumaya çalışmadı; aksine performansın şiddeti arttı ve takım sonunda bu sezonki en büyük galibiyetini 7-2'lik skorla elde etti.

    Barcelona'nın bu sezonki bilançosu korkutucu görünüyor; zira takım 6 maçta 28 gol kaydetti, bu da maç başına 5 gole yaklaşan bir ortalama anlamına geliyor. Ayrıca saha içindeki teknik performans, rakiplerin sunduğunun çok üzerinde.

    Racing maçının ilk yarı istatistikleri, Barcelona'nın topla oynama oranının %70'e ulaştığını ve kaleye 19 şut çektiğini, bunların 6'sının direkler arasında ve üst direğin altında olduğunu, buna karşılık konukların yalnızca iki şut çektiğini, bunlardan birinin isabetli olup tek golü getirdiğini ortaya koyuyor.

    İkinci yarıda durum çok fazla değişmedi; Barcelona'nın topla oynama oranı %69'a ulaştı, kaleye 11 şutun 3'ü isabetli olurken, Racing'in kontrataklardan çektiği 3 şutun 2'si üç direk arasındaydı.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-FEYENOORDAFP

    Fark yaratan Alman zihniyeti

    Bu sonuçlar göz önüne alındığında, Flick'in oyuncularını övmesi son derece doğaldı; hatta mevcut kadronun, takımın başına geçtiğinden bu yana belki de en dengeli kadro olduğunu değerlendirdi ve gelişimin yalnızca hücum hattıyla sınırlı kalmadığını, orta saha ve savunma hatlarına da yayıldığını belirtti.

    Maçlarda skor ne olursa olsun Barcelona oyuncularının gol atma iştahının sırrı kendisine sorulduğunda, Alman teknik adam mevcut durumu belki de açıklayan bir sözle yanıt verdi.

    Bunun takımın kimliği ve oyun tarzıyla ilgili olduğunu söyleyen Flick şöyle açıkladı: "Bu bizim zihniyetimiz ve oynamak istediğimiz yol bu. Topu kaybedersek, onu geri kazanmaya gitmeliyiz."

    Bu zihniyet, Flick'in sürekli baskı ve topu kaybettikten sonra hızlıca geri kazanma üzerine kurulu felsefesiyle örtüşüyor. Bu fikirler, Katalan takımının önceki dönemlerde kimliğini yitirmesinin ardından Barcelona'nın oyun tarzında açıkça kendini gösterdi.

  • FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP

    Fiziksel zayıflık mı, kötü yönetim mi?

    Ancak hasılatı artırma isteği tek başına Barcelona ile Real Madrid'in bu sezonki sonuçları arasındaki bu farkın ardındaki sır değil. Peki sır nedir?

    Belki de mesele, ikinci yarıda Barcelona'daki emsallerine kıyasla performansı düşen Real Madrid oyuncularının fiziksel kondisyon zayıflığına dayanıyor; bu da Katalan takımının 90 dakika boyunca baskı kurmasına imkân tanıyor.

    Buna karşılık bu tablo, özellikle oyun dakikalarının ve değişikliklerin yönetimiyle ilgili olarak Mourinho'nun kararlarını mercek altına alıyor. Zira grubu, yıldızlar pahasına bile olsa her oyuncunun elindekinin en iyisini ortaya çıkaracak şekilde yönetmesi gerekiyor ki bu, Portekizli teknik direktörün kariyeri boyunca tanındığı bir husustur.

    Ancak son dönemde Vinicius Junior'ın sunduğu seviye hakkında pek çok soru işareti gündeme geliyor; buna rağmen Brezilyalı kanat oyuncusu takımın ilk on birinin temel unsurlarından biri olmayı sürdürüyor.

  • RCD Espanyol de Barcelona v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Yedek kulübesi: Gizli silah

    Oyun dakikalarının yönetimi bizi bir başka temel noktaya götürebilir: her teknik direktörün yedek kulübesinde elinin altında bulundurduğu seçeneklerin ne kadar kaliteli olduğu. Bu, kupaların kaderini belirleyebilecek gizli bir silahtır.

    Real Madrid'de seçenekler sınırlı görünüyor; belki de tüm yıldızlar geri dönmeden önce son dönemdeki sakatlıkların çokluğu nedeniyle, aynı zamanda bazı oyuncuların seviyesindeki düşüşün sonucu olarak.

    Kraliyet takımının geçen yaz ihtiyaç duyduğu birçok transferi tamamlamasının ardından bile, beyazlılar hâlâ birkaç mevkide "süper yedeği" bulundurmaktan yoksun. Örneğin, Mourinho'nun Vinicius'u kadro dışı bırakmaya karar vermesi hâlinde sol kanat mevkisi bunlardan biri.

    Aynı şekilde Mourinho orta sahada da çok fazla seçenek bulamıyor; zira Valverde veya Bernardo Silva'yı dinlendirmek istediğinde, Camavinga'nın hatalarıyla, daha az ölçüde de aslen sakatlıktan dönen Tchouameni'yle karşılaşacak.

    Diğer tarafta ise Flick, kadroyu belirlerken ve değişiklikleri yaparken büyük bir konfora sahip. Barça'da ilk on birdeki oyuncu ile yedek arasında neredeyse hiç fark yok; bu da Alman teknik adama son maçlar boyunca hesaplı bir rotasyon yapma imkânı verdi. Sonuç olarak tüm oyuncular hazır durumda ve kimse yorgunluk hissetmiyor.

    Şu ana kadarki korkutucu istatistiğe katkı sağlayan hücum hattında ise her iki kanatta da birçok seçenek buluyoruz; hatta yazın bir sorun teşkil eden santrfor mevkisinde bile artık Raphinha ilk seçenek forvet konumunda, yedeği ise Gabriel Jesus. Genç Mısırlı Hamza Abdülkerim ise rekabete dahil olmayı bekliyor.

    Orta sahada, Flick neredeyse ana bir unsur olarak Rodri ve Pedri ikilisine dayanırken, oyun kurucu, kimse bir seviye farkı hissetmeden değişiyor; zira Fermin Lopez bir maçta parlıyor, ardından yedeğe oturuyor ve Dani Olmo bir sonraki maçta üstün bir performans sergiliyor.

    Savunma seviyesinde bile Flick, her maçta oyuncuları seçerken hoş bir tereddütle karşı karşıya kalıyor. Dikkat çekici olan ise performansın bundan etkilenmemesi, gerçi takım şu ana kadar gerçek anlamda hücum sertliğine sahip bir rakiple karşılaşmadı.

    Flick'e bu konuda yardımcı olan bir başka husus da Barça kadrosunun birden fazla mevkide oynamayı beceren oyuncular içermesi. Bunun en bariz örneği hem kanatta hem de santrfor olarak oynayan Raphinha ile yeni ikili Karim Adeyemi ve Anthony Gordon, ayrıca Fermin Lopez.

    Tüm bu oyuncular teknik direktörlerine büyük bir taktiksel esneklik sağlıyor; buna karşılık bu sezon Real Madrid'in planlarına damgasını vuran nispi bir durağanlık söz konusu.