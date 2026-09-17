İspanya La Liga'sında henüz 6 hafta geride kalmışken, Barcelona ile Real Madrid arasındaki mücadelenin ipuçları belirmeye başladı; hem de yalnızca puan durumu düzeyinde değil, sezon ilerledikçe belirleyici olabilecek daha ince ayrıntılarda.

Barcelona durmaksızın puan ve galibiyet toplamaya devam ederken, Real Madrid teknik üstünlüğünü dayattığı anlarda bile maçların kontrolünü kaybetmeye daha yatkın görünüyor. Bu çelişki, iki takım arasındaki bu sezonun en önemli farklarından birini ortaya koyabilir.

Barcelona, bu sezonun başından itibaren, La Liga şampiyonluğunu korumasının temel nedenlerinden biri olabilecek önemli bir avantaja sahip; özellikle de ezeli rakibi ve doğrudan yarışta olduğu Real Madrid'in aynı konuda sıkıntı yaşadığı düşünülürse.

La Liga puan tablosu bu teknik üstünlüğü yansıtıyor; teknik direktör Hans Flick'in takımı, 6 haftanın ardından 18 puanla ve tam not alarak zirvede yer alırken, Real Madrid 15 puanla ikinci sırada bulunuyor. Real Madrid, dördüncü hafta maçında ev sahibi Real Betis'e yenildi ve çoğu son derece zorlu geçen 5 galibiyet elde etti.

Barcelona, küçük takımlara karşı puan toplama işini ustalıkla yapıyor; Flick, rakipleriyle arasındaki kalite farkını değerlendirmek ve farkı yaratmak için yıldızlarını iyi kullanıyor. Buna karşın rakibi Mourinho bu konuda zorlanıyor ve şimdiye kadar küçük sınavları büyük güçlükle geçiyor. Bu da önümüzdeki pazar günü yedinci haftada Atletico Madrid karşısında oynanacak ilk büyük randevu öncesinde kaygı yaratıyor.

Barcelona sezon başından beri taraftarlarına her an gol atabilen bir takım imajı sunarken, tam tersine Real Madrid, oyuncularının yaptığı savunma hataları göz önüne alındığında, teknik olarak üstün olduğu dönemlerde bile gol yeme tehdidiyle karşı karşıya kalıyor.

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