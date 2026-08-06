Çözüm, hücum hattındaki rollerin yeniden düzenlenmesiyle başlıyor. Vinicius, Mbappe ve Rodrygo tam bir özgürlükle oynamaya meyilli ve çoğu zaman arkalarındaki alanları açık bırakıyorlar. En büyük yıldızlara bile disiplin dayatabilme yeteneğiyle tanınan Mourinho, her oyuncuya belirli savunma görevleri yükleyecek.

Hiçbir istisna olmayacak; Mbappe bile uygun anlarda rakibin sağ bekine baskı yapmakla yükümlü kılınacak, Vinicius'tan ise kontra ataklarda sol beke destek olmak için geri dönmesi istenecek.

Yüksek fiziksel kapasitesiyle öne çıkan Bellingham ise hücuma katkı sağlamakla orta sahaya geri dönmek arasında denge kuran bir hücum-savunma ekseni haline getirilecek. Rodrygo ise dönüşünün ardından, zorlu maçlarda savunma tarafına daha çok bağlı kalan bir rotasyon seçeneği olarak kullanılacak.

Diomande ve Espi ise ilk baskı araçları olarak görevlendirilecek; uzun boyuyla Espi uzun topların kesilmesine katkı sağlayacak, hızıyla Diomande ise kanatlardaki alanları kapatacak.

Bu disiplin yalnızca sözle dayatılmayacak, aynı zamanda organize yüksek baskı üzerine yoğun antrenmanlarla sağlanacak; bu, Mourinho'nun Chelsea ve Inter Milan'daki önceki dönemlerinden çok iyi bildiği bir yöntem.

Beklenen sonuç, hücumu bireysel yeteneklerden oluşan bir gruptan savunma hattını koruyan uyumlu bir birime dönüştürmek.