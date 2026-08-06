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Real Madrid v Fiorentina - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Çeviri:

Mourinho'nun Bernabéu'daki çıkmazı: Yıldızlar ordusunu, savunmanın sağlamlığını çökertmeden nasıl dengeleyecek?

FEATURES
Real Madrid
La Liga
Vinicius Junior
J. Bellingham
K. Mbappe
Y. Diomande
C. Espi
J. Mourinho
İspanya
Brezilya
İngiltere
Fransa
Côte d’Ivoire
Portekiz

Portekizli teknik direktör kontrol ve yeterlilik sınavı karşısında

Real Madrid, Jose Mourinho'nun teknik direktörlük koltuğuna geri dönüşüyle hassas bir geçiş dönemi yaşıyor. Bu süreçte, Brezilyalı yıldız Vinicius Junior'ın kulüp yönetimiyle sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya vardığı açıklandı. 

Real Madrid, Vinicius, Mbappe, Bellingham ve sakatlıktan dönen Rodrygo'nun yanı sıra yeni transfer Yan Diomande ve İspanyol forvet Carlos Espi'yi de içeren olağanüstü bir hücum cephanesine sahip. Ancak bu hücum gücü, savunma dengesi konusunda ciddi soru işaretleri doğuruyor; zira bu oyuncuların çoğu savunma sorumluluğunda gözle görülür bir zayıflık yaşıyor. 

Mourinho ise tarihsel olarak taktiksel disipline ve savunma sağlamlığına dayanıyor; bu nedenle bu yıldızları kendi kimliğinden ödün vermeden bir araya getirme konusunda büyük bir sınavla karşı karşıya.

  • Hücum rollerinin yeniden tanımlanması ve takım disiplininin sağlanması

    Çözüm, hücum hattındaki rollerin yeniden düzenlenmesiyle başlıyor. Vinicius, Mbappe ve Rodrygo tam bir özgürlükle oynamaya meyilli ve çoğu zaman arkalarındaki alanları açık bırakıyorlar. En büyük yıldızlara bile disiplin dayatabilme yeteneğiyle tanınan Mourinho, her oyuncuya belirli savunma görevleri yükleyecek.

    Hiçbir istisna olmayacak; Mbappe bile uygun anlarda rakibin sağ bekine baskı yapmakla yükümlü kılınacak, Vinicius'tan ise kontra ataklarda sol beke destek olmak için geri dönmesi istenecek.

    Yüksek fiziksel kapasitesiyle öne çıkan Bellingham ise hücuma katkı sağlamakla orta sahaya geri dönmek arasında denge kuran bir hücum-savunma ekseni haline getirilecek. Rodrygo ise dönüşünün ardından, zorlu maçlarda savunma tarafına daha çok bağlı kalan bir rotasyon seçeneği olarak kullanılacak.

    Diomande ve Espi ise ilk baskı araçları olarak görevlendirilecek; uzun boyuyla Espi uzun topların kesilmesine katkı sağlayacak, hızıyla Diomande ise kanatlardaki alanları kapatacak.

    Bu disiplin yalnızca sözle dayatılmayacak, aynı zamanda organize yüksek baskı üzerine yoğun antrenmanlarla sağlanacak; bu, Mourinho'nun Chelsea ve Inter Milan'daki önceki dönemlerinden çok iyi bildiği bir yöntem.

    Beklenen sonuç, hücumu bireysel yeteneklerden oluşan bir gruptan savunma hattını koruyan uyumlu bir birime dönüştürmek.

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  • Sağlam bir orta saha inşası, koruyucu bir kalkan olarak: gelişmiş top hakimiyetinin korunması

    Savunmaya daha az katkı sağlayan hücum oyuncularının varlığıyla Mourinho, orta sahada güçlü bir ikili ya da üçlüye güvenecek. Aurelien Tchouameni, Federico Valverde ve Eduardo Camavinga ideal bir temel oluşturuyor.

    Tchouameni, Bellingham ileri çıktığında bıraktığı boşlukları kapatan savunma çıpası olacak; Valverde ise savunmadan hücuma hızlı geçişe katkı sunacak. Camavinga ise esnekliğiyle ek bir bek ya da defansif oyun kurucu olarak görev yapabilir.

    Mourinho, daha sağlam bir 4-2-3-1 ya da 4-3-3 dizilişine yönelebilir; burada savunmanın önünde her zaman iki oyuncu bulunur ve bu düzen, hücum yıldızlarının boşluk endişesi taşımadan özgürce açılmasına imkân tanır.

    Büyük maçlarda Mourinho, kapalı maçları yönetme tecrübesinden yararlanarak orta sahadaki sayısal yoğunluğu artırmak için geçici olarak bir hücum kanadından feragat edebilir. Bu şekilde orta saha, savunmayı koruyan bir kalkana dönüşürken hücuma da rahatça açılma güvenini verir.

  • Real Madrid'in savunma hattının güçlendirilmesi ve yeni transferlerden yararlanılması

    Dean Huijsen, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries ve Marc Cucurella'nın varlığı, Mourinho'ya savunma tarafında çok sayıda seçenek sunuyor.

    Huijsen, boyu ve topla oynama becerisiyle arkadan oyun kurmada temel bir unsur olacak; Konaté ise fiziksel sertlik katıyor. Ayrıca bek oyuncuları Dumfries ve Cucurella'dan sınırlı bir ileri çıkış istenecek ve hızlı geri dönüşe odaklanılacak.

    Mourinho'nun savunmayı, özellikle rakiplerin hücumdaki hızları karşısında kısa mesafelerde oynamaya ve alanları daraltmaya hazırlaması bekleniyor. Ayrıca son savunma hattı üzerindeki yükü azaltmak için önden baskı kullanacak.

    Bu takviye, hücum oyuncularının aşırı endişe duymadan hücum görevlerini sürdürmelerine imkân tanıyor; çünkü savunma, olası açıklarla başa çıkmada artık daha yetkin hale geldi.

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  • Yıldızlar arasında rotasyon yönetimi ve motivasyonun korunması

    Yıldız oyuncuların çokluğuyla birlikte rotasyon bir zorunluluk hâline geliyor. Mourinho, Vinicius, Mbappe, Bellingham, Rodrygo, Diomande ve Espi'yi aynı anda düzenli olarak birlikte sahaya süremez.

    Herkesin formda kalmasını sağlayan ve hayal kırıklığını azaltan akıllı bir rotasyon sistemine dayanacak. Kolay maçlarda yıldızlara nefes aldırmak için Espi veya Diomande ilk 11'de başlayabilir; büyük maçlarda ise en dengeli kadroya odaklanılacak.

    Mourinho, büyük kişilikleri yönetmede ustadır; oyunculara kolektif çıkarın bireysel çıkarın önünde olduğunu, geçmişte Ronaldo ve Ibrahimovic gibi yıldızlarla çalışırken edindiği deneyimini kullanarak ikna edecek. Ayrıca sakatlık veya ceza dönemlerini farklı kadroları denemek için değerlendirecek.

    Bu rotasyon, kraliyet ekibinin sabit bir gruba bağımlı kalmamasını, aksine tüm cephelerde yorulmadan mücadele etmesine imkân tanıyan bir derinliğe sahip olmasını güvence altına alıyor.

  • Psikolojik yön ve saha liderliği: Mourinho'nun ustalıkla üstlendiği görev

    Mourinho, mücadele ruhu ve disiplin inşa etme becerisiyle tanınır. Görece gevşekliğin hâkim olduğu sezonların ardından, ne pahasına olursa olsun kazanma kültürünü yeniden yerleştirecek ve hücumcu oyuncuları savunmayı bir yük olarak değil, sorumluluklarının bir parçası olarak görmeye teşvik edecektir.

    Bireysel görüşmeler ve takım antrenmanları aracılığıyla her oyuncuya sistemdeki rolünü net biçimde ortaya koyacak; Vinicius, sözleşme yenilemesinin ardından daha istikrarlı olacak, Mbappe ise oyuncularının azami kapasitesini değerlendirmeye odaklanan bir teknik direktörün yönlendirmelerinden faydalanacaktır.

    Ayrıca Bellingham, olası bir lider olarak, hatlar arasında bir köprü şeklinde kullanılacaktır. Bu liderlik, takımı bir yetenekler topluluğundan; hücumuyla savunma yapabilen ve savunmasıyla hücum edebilen, birbirine kenetlenmiş bir bütüne dönüştürecektir.

    Sonuç olarak Mourinho, denge sorununu çözmek için gerekli araçlara ve tecrübeye sahiptir. Disiplini dayatarak, güçlü bir orta saha kurarak, savunmayı güçlendirerek, rotasyonu yöneterek ve psikolojik liderlik göstererek, bu hücum cephaneliğini tüm kupalarda mücadele edebilecek dengeli bir güce dönüştürebilir.

    Meydan okuma büyük, ancak geçmişi yıldızları düzenli bir orduya çevirebildiğini kanıtlıyor. Onun yönetimindeki Real Madrid, ünlü olduğu hücum heyecanını korurken, yitirdiği o sertliğe geri dönüş yaşayabilir. Zira başarı, oyuncuların kolektif vizyona bağlılığına dayanıyor ve Mourinho bunu ilk günden itibaren güvence altına almak için çalışacak.

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