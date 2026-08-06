Real Madrid, Jose Mourinho'nun teknik direktörlük koltuğuna geri dönüşüyle hassas bir geçiş dönemi yaşıyor. Bu süreçte, Brezilyalı yıldız Vinicius Junior'ın kulüp yönetimiyle sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya vardığı açıklandı.
Real Madrid, Vinicius, Mbappe, Bellingham ve sakatlıktan dönen Rodrygo'nun yanı sıra yeni transfer Yan Diomande ve İspanyol forvet Carlos Espi'yi de içeren olağanüstü bir hücum cephanesine sahip. Ancak bu hücum gücü, savunma dengesi konusunda ciddi soru işaretleri doğuruyor; zira bu oyuncuların çoğu savunma sorumluluğunda gözle görülür bir zayıflık yaşıyor.
Mourinho ise tarihsel olarak taktiksel disipline ve savunma sağlamlığına dayanıyor; bu nedenle bu yıldızları kendi kimliğinden ödün vermeden bir araya getirme konusunda büyük bir sınavla karşı karşıya.