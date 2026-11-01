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Ashraf Hakimi'nin geleceği, Real Madrid'in sağ bek pozisyonu için çözüm arayışıyla eş zamanlı olarak Fransa'da spekülasyonlara yol açmaya başladı. Bu durum, önümüzdeki dönemde onu transfer piyasasının en dikkat çekici dosyalarından biri haline getirebilir.

Trent Alexander-Arnold ve yeni transfer Denzel Dumfries'in seviyesine dair şüpheler nedeniyle Fede Valverde'nin kendi mevkisi dışında kullanılması, Real'in sağ kanadındaki tartışmaların sürmesine neden oluyor.

Fransa'dan gelen haberler spekülasyonları daha da güçlendirdi; zira Ashraf Hakimi, Paris Saint-Germain ile sözleşmesini 2029 sonrasına uzatma teklifini reddetti.

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