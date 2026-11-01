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Mourinho'nun açığı ve Parisli gösterge: Real Madrid'in kapısı Hakimi'ye kapanmayacak

Racing Santander - Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
Paris Saint-Germain
A. Hakimi
K. Mbappe
J. Mourinho
İspanya
Fransa
Fas
Portekiz

Fotoğraftaki Mbappe dostluğu

Gelecek maçlar
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La Liga

01 Kas 2026

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Ashraf Hakimi'nin geleceği, Real Madrid'in sağ bek pozisyonu için çözüm arayışıyla eş zamanlı olarak Fransa'da spekülasyonlara yol açmaya başladı. Bu durum, önümüzdeki dönemde onu transfer piyasasının en dikkat çekici dosyalarından biri haline getirebilir.

Trent Alexander-Arnold ve yeni transfer Denzel Dumfries'in seviyesine dair şüpheler nedeniyle Fede Valverde'nin kendi mevkisi dışında kullanılması, Real'in sağ kanadındaki tartışmaların sürmesine neden oluyor.

Fransa'dan gelen haberler spekülasyonları daha da güçlendirdi; zira Ashraf Hakimi, Paris Saint-Germain ile sözleşmesini 2029 sonrasına uzatma teklifini reddetti.

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  • Madrid'e özlem: Yanıtsız sorular!

    İtalyan spor gazetecisi ve yorumcusu Pierpaolo Matrone, Defensa Central sitesine yaptığı açıklamada, "Hakimi'nin çevresi, sözleşme yenileme konusunda Paris Saint-Germain'in hevesini dizginledi; çünkü bu dosyayı ele almak için hâlâ yeterli zaman olduğunu düşünüyorlar, özellikle de oyuncunun sözleşmesinin son yenilenmesinin yalnızca iki yıl önce gerçekleşmiş olması nedeniyle" dedi.

    Sözlerine şöyle devam etti: "Bu temkinli tutum, gelecek konusunda kaçınılmaz olarak bazı soruları yanıtsız bırakıyor. Real Madrid durumu uzaktan izliyor. İspanyol kulübünün altyapısından yetişen Hakimi, bir gün yeniden beyaz formayı giyme isteğini hiçbir zaman gizlemedi."

    Matrone, Achraf'ın Real Madrid'den gelebilecek bir temasın beklentisiyle Paris Saint-Germain ile sözleşmesini yenilemeyi ertelemekte olabileceği ihtimalini ortaya atıyor.

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  • Mourinho'nun bıraktığı boşluğu kim dolduracak?

    Site, Ashraf Hakimi'nin "27 yaşında" Real Madrid yıldızı Kylian Mbappé ile olan güçlü dostluğuna dikkat çekerek, "Fransız forvetin, Paris Saint-Germain'de birlikte geçirdikleri yılların ardından Real Madrid'de yeniden Hakimi'nin yanında oynama fırsatından memnun olması muhtemel" ifadelerini kullandı.

    Bununla birlikte, Fransız kulübünün en önemli yıldızlarından birinin Parc des Princes'ten ayrılmasına izin vermeye hazır olduğu görünmüyor.

    Ashraf şu anda, açık farkla, dünyanın en iyi sağ beki konumunda. Daha önce kendi mevkisinde Dani Carvajal'in bulunması nedeniyle Real Madrid'den ayrılmıştı, ancak başkent kulübünün sağ kanadı en büyük açıklarından biri olmaya devam ediyor ve şu anda birçok soru işaretiyle karşı karşıya.

    Trent Alexander-Arnold henüz ikna etmiş değil, Denzel Dumfries ise Mourinho'nun takımında ilk on birde yer alacak seviyede görünmüyor. Valverde'nin ise, kendisi ile Xabi Alonso arasında zaten yaşanan türden bir krize yol açmadan sağ bek olarak ne kadar süre oynamaya devam edebileceği bilinmiyor.

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  • Real Madrid ve Paris arasındaki ilişki

    Real Madrid'in bir noktada Ashraf Hakimi'yi kadrosuna katmak için harekete geçme ihtimali masada kalmaya devam ediyor. Ancak diğer mesele, Florentino Perez'in Avrupa Süper Ligi projesinden vazgeçmesinin ardından iki kulüp arasındaki ilişkiler oldukça gelişmiş olsa da, Paris Saint-Germain'in vereceği tepki.

    Belki de Nasser Al-Khelaifi bu kez, uygun maddi karşılığı elde etmesi şartıyla, oyuncu konusunda müzakerelere girmeye hazır olabilir. Yine de, aynı sitenin aktardığına göre, tüm bu ihtimaller varsayımsal olmaya devam ediyor.

    Şöyle bitirdi: "Önümüzdeki aylar, konunun ciddi bir dosya olarak takip edilmeye değer olup olmadığını ya da yalnızca söylenti ve tahminlerden ibaret kalıp kalmayacağını ortaya koyacak."

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