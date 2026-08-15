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grafica mourinho perez real madridGetty Images

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Mourinho meydan okuyor: Real Madrid, Barcelona'yı düşürme savaşını başlatıyor

J. Mourinho
Real Madrid
Barcelona
FEATURES
Y. Diomande
D. Dumfries
M. Cucurella
B. Silva
I. Konate
H. Flick
Schalke 04 - Real Madrid
Schalke 04
Club Friendlies
Real Madrid - Real Sociedad
Real Sociedad
La Liga
Barcelona - Al Ahly SC
Al Ahly SC
Elche - Barcelona
Elche
Portekiz
Côte d’Ivoire
Hollanda
İspanya
Fransa
Almanya
Mısır

Real Madrid alışkanlıklarını değiştiriyor: Special One büyük devrimi yönetiyor

Kupasız geçen dönemin ardından Real Madrid, takımı yeniden inşa etmeyi, yerli ve kıtasal hâkimiyetini geri kazanmayı öncelikleri arasına koyarak transfer piyasasına güçlü bir giriş yaptı. Büyük bir kupa kazanamadan geçen iki sezonun ardından kraliyet kulübü, Hans Flick yönetimindeki Barcelona'nın hâkimiyetine son vermek ve yeniden şampiyonluk sevinci yaşamak amacıyla kadrosunu güçlendirmek için kasasını açtı.

Real Madrid, bir yıl önce 2019'dan bu yana yaptığı en başarılı transferlerden birini gerçekleştirmişti; ancak bu yaz yatırımlarının kapsamını genişletmeye karar verdi. Zira son beş yıldaki transfer harcamalarının üçte birinden fazlası son aylarda yoğunlaştı; bu da kulübün hedeflediği değişimin boyutunu açıkça gösteriyor.

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    225 milyon euro Real Madrid'i yeniden şekillendiriyor

    Diomande, Cucurella, Espi ve Dumfries ile anlaşan Real Madrid, José Mourinho'nun takımının kadrosunu güçlendirmek için yaklaşık 225 milyon euro harcadı.

    Fildişili Diomande, kulübün tarihindeki en pahalı transfer olurken, Real Madrid Cucurella'yı transfer etmek için Chelsea'ye 55 milyon euro ödedi.

    Espi transferinin bedeli ise 25 milyon euro olarak Levante'nin kasasına girdi; Inter Milan'dan gelen Dumfries ise 20 milyon euroya mal oldu.

    Bu transferlerin yanı sıra Real Madrid, Manchester City ve Liverpool ile sözleşmeleri sona eren Bernardo Silva ve Konaté'yi bonservissiz transfer ederek kadrosunu takviye etti.

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    Real Madrid, İspanya transfer pazarının zirvesinde

    Altı transfer sayesinde Real Madrid, bu yaz La Liga'da en fazla harcama yapan kulüpler listesinin zirvesine yerleşti; İspanyol "AS" gazetesinin aktardığına göre kulüp, şimdiye kadar 560 milyon avroyu aşan lig kulüplerinin toplam harcamasının yaklaşık yüzde 40'ını tek başına gerçekleştirdi.

    Bir başka karşılaştırma ise Madrid'in harcama boyutunu gözler önüne seriyor; zira Real Madrid şimdiye kadar Barcelona ve Atletico Madrid'in toplam harcamasından daha fazlasını harcamış durumda. Barcelona'nın harcamaları yaklaşık 100,5 milyon avroya, Atletico Madrid'inki ise 102 milyon avroya ulaşırken, her iki kulübün de Rodri ve Cuti Romero gibi beklenen bazı transferlerinin tamamlanması hâlâ bekleniyor.

    Real Madrid'in etkisi İspanyol futbolunun sınırlarında da durmuyor; zira Madrid kulübü, bu yaz transfer piyasasında en fazla harcama yapan altı kulüp arasında Premier Lig dışından tek temsilci konumunda.

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    Kulübün kimliğinden ödün vermeden yeni bir strateji

    Güncel transfer dönemi, Real Madrid'in La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi kupalarını yeniden kazanma ve iki yıl süren şampiyonluk hasretine son verme arzusunu yansıtıyor.

    Geçtiğimiz sezonun kupasız geçmesi, kulüp yönetimini transfer piyasasındaki politikasını genişletmeye itti. Real Madrid geçtiğimiz yıllarda iki temel stratejiye dayandı: geleceğe yönelik genç ve yetenekli oyuncularla anlaşmak ve düşük maliyetli transferler ya da bonservissiz geçişler yoluyla tecrübeli isimlerden yararlanmak.

    İlk stratejinin kapsamında kulüp, Bellingham ve Tchouaméni gibi oyuncularla anlaştı; bu ikili, Real Madrid'in son beş yıldaki en pahalı transferleri arasında yer alıyor. Rüdiger, Trent ve Joselu ise tecrübeli oyuncuları kadroya katma stratejisinin en dikkat çekici örnekleriydi.

    Bu yaz Real Madrid, kimliğinden ödün vermeden ufkunu genişletti; Diomande gibi geleceğe yönelik yeteneklerle anlaşırken, bonservissiz transferlerle Konaté ve Bernardo Silva gibi anında katkı sağlayabilecek oyuncuları da kadrosuna kattı.

    Kulüp bununla da yetinmeyip, önceki politikasından dikkat çekici bir sapmayla, 27 yaşındaki Cucurella ve 30 yaşındaki Dumfries ile anlaştı.

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    Transfer politikasında dikkat çeken değişim

    Real Madrid'in Liverpool ile olan sözleşmesinin bitiş tarihini öne çekmek ve Kulüpler Dünya Kupası'na katılımını garanti altına almak için 10 milyon euro ödediği Trent hariç, kulüp 2019'da Eden Hazard ve Ferland Mendy ile anlaşmasından bu yana yaşı 23'ü aşan hiçbir oyuncu için transfer bedeli ödemedi.

    Jose Mourinho'nun ilk döneminde, 2012 yılında Luka Modric'in kadroya katılmasından bu yana Real Madrid, 25 yaşını geçmiş yalnızca beş oyuncu için transfer bedeli ödedi: Hazard, Thibaut Courtois, Keylor Navas, Kiko Casilla ve Diego Lopez. Son iki isim, Real Madrid akademisinden yetişmişti.

    Bu yaz, kulübün bu kuralı değiştirmeye ve geleceğe yatırım yapmanın yanı sıra anında katkı sağlayabilecek oyunculara daha fazla güvenmeye karar verdiğini teyit ediyor.

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    Real Madrid akademisi yeniden yapılanmayı finanse ediyor

    Transfer piyasasındaki büyük harcamalar, Real Madrid'in ekonomik politikasından bağımsız değildi; kulübün akademisi «La Fabrica», oyuncu satışlarının ve haklarından elde edilen gelirlerin dikkat çekici bir büyüme göstermesinin ardından bu faaliyetin finansmanında merkezi bir rol üstlendi.

    Real Madrid akademisi, oyuncu satışları ve kulübün bazı transferlerde elinde tuttuğu hak yüzdeleriyle bağlantılı gelirlerden fiilen yaklaşık 199 milyon euro elde etti.

    Gonzalo, haklarının %30'unu Real Madrid'in elinde tutmasıyla 40 milyon euro karşılığında ayrıldı; Como ise Nico Paz'ın haklarının %50'si karşılığında 60 milyon euro aldı ve bu hakların bir bölümü hâlâ kraliyet kulübünün elinde bulunuyor.

    Real Madrid ayrıca Victor Muñoz transferinden yaklaşık 20 milyon euro elde etti; buna Palacios, Jacobo Ortega, Mario Gila, Alvaro Rodriguez, Alex Jimenez, Fran Garcia ve Mario Martin'in transferlerinden gelen diğer gelirler de eklendi.

    Böylece, doğrudan ve dolaylı işlemler takımı sportif açıdan güçlendirmeye ve kulübün gelirlerini artırmaya katkı sağladı; üstelik uzun süredir Real Madrid yönetiminin en belirgin özelliklerinden biri olan ekonomik dengeyi bozmadan.