Kupasız geçen dönemin ardından Real Madrid, takımı yeniden inşa etmeyi, yerli ve kıtasal hâkimiyetini geri kazanmayı öncelikleri arasına koyarak transfer piyasasına güçlü bir giriş yaptı. Büyük bir kupa kazanamadan geçen iki sezonun ardından kraliyet kulübü, Hans Flick yönetimindeki Barcelona'nın hâkimiyetine son vermek ve yeniden şampiyonluk sevinci yaşamak amacıyla kadrosunu güçlendirmek için kasasını açtı.

Real Madrid, bir yıl önce 2019'dan bu yana yaptığı en başarılı transferlerden birini gerçekleştirmişti; ancak bu yaz yatırımlarının kapsamını genişletmeye karar verdi. Zira son beş yıldaki transfer harcamalarının üçte birinden fazlası son aylarda yoğunlaştı; bu da kulübün hedeflediği değişimin boyutunu açıkça gösteriyor.