Jose Mourinho, Josep Pedrerol'un sunduğu "El Chiringuito" programında yaptığı bir söyleşiyle, Real Madrid teknik direktörü olarak medyanın karşısına ilk kez çıktı. Söyleşide kraliyet kulübüne dönüşünden, yeni dönemde kendisini bekleyenlerden ve dünyanın en zorlu teknik direktörlük koltuklarından birini çevreleyen her şeyden konuştu.

Mourinho, söyleşiye vaatlerle dolu bir konuşmayla ya da gerçekleştirmeyi garanti ettiği bir hedefler listesiyle başlamadı; bunun yerine duygulardan, sorumluluktan ve hayallerden söz etmeyi tercih etti ve tavrını şu sözlerle özetledi: "Sahip olduğum her şeyle geldim."

Portekizli teknik direktör söyleşinin başında şunları söyledi: "Real Madrid'e karşı hissettiğim sevgiyle, Real Madrid'in yüklediği sorumlulukla ve henüz hiçbir şey kazanmamış bir çocuğun coşkusuyla geldim. Her şeyimle, sahip olduğum her şeyle geldim. 20 yıl önce olduğu gibi vaatlerden söz etmek benim tarzım değil. Bana hayallerim var mı diye sorarsanız; evet, hayallerim var."