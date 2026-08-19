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Jose Mourinho Real Madrid crest 2026Getty/GOAL

Çeviri:

Mourinho: Mbappe beni güldürüyor, Rodri şüphelerimi uyandırdı ve Negreira kokusunu aldım!

FEATURES
J. Mourinho
K. Mbappe
Rodri
Vinicius Junior
Espanyol - Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
La Liga
Barcelona - Al Ahly SC
Barcelona
Al Ahly SC
Club Friendlies
Elche - Barcelona
Elche
Portekiz
Fransa
İspanya
Brezilya
Mısır

Special One toplarını her yöne fırlatıyor

Jose Mourinho, Josep Pedrerol'un sunduğu "El Chiringuito" programında yaptığı bir söyleşiyle, Real Madrid teknik direktörü olarak medyanın karşısına ilk kez çıktı. Söyleşide kraliyet kulübüne dönüşünden, yeni dönemde kendisini bekleyenlerden ve dünyanın en zorlu teknik direktörlük koltuklarından birini çevreleyen her şeyden konuştu.

Mourinho, söyleşiye vaatlerle dolu bir konuşmayla ya da gerçekleştirmeyi garanti ettiği bir hedefler listesiyle başlamadı; bunun yerine duygulardan, sorumluluktan ve hayallerden söz etmeyi tercih etti ve tavrını şu sözlerle özetledi: "Sahip olduğum her şeyle geldim."

Portekizli teknik direktör söyleşinin başında şunları söyledi: "Real Madrid'e karşı hissettiğim sevgiyle, Real Madrid'in yüklediği sorumlulukla ve henüz hiçbir şey kazanmamış bir çocuğun coşkusuyla geldim. Her şeyimle, sahip olduğum her şeyle geldim. 20 yıl önce olduğu gibi vaatlerden söz etmek benim tarzım değil. Bana hayallerim var mı diye sorarsanız; evet, hayallerim var."

  • Mourinho nasıl değişti?

    Geçirdiği değişimlere dair Mourinho, hem kişisel hem de profesyonel düzeyde büyük gelişme kaydettiğini kabul etti; ancak kişiliğinin özünden vazgeçmedi.

    Şöyle konuştu: "Çok değiştim. Bence DNA hâlâ aynı ve elbette gerçeğimi gizleyemem ya da olmadığım biri gibi davranmaya çalışamam, ama daha olgun, daha az duygusal ve kendime daha hâkim biri hâline geldim."

    Mourinho, bu gelişimin uzun yıllar süren bir öğrenme sürecinden, özellikle de hatalardan geldiğine dikkat çekerek, geçmişe dair pişmanlık içinde yaşamadığını vurguladı; çünkü olan bitene pişman olmak insanın ilerlemesine yardımcı olmuyor.

    Şunları ekledi: "Deneyimlerden öğrenmek, evet. Bence bir teknik direktör olarak tecrüben arttıkça ve daha önce yaşadıklarına benzeyen durumlardan geçtikçe daha iyi bir teknik direktör hâline geliyorsun."

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  • Mourinho'nun yüzündeki morarmanın hikâyesi

    Mourinho, yüzünde beliren morluğa da değindi ve alaycı bir şekilde bunun bazılarının düşünebileceği gibi bir kavga sonucu olmadığını açıkladı.

    Şöyle konuştu: "Hayır, kavga değildi. Yüzümdeki morluğun sebebi, Castilla genç takımı oyuncularından Lacosta. Bana doğru sert bir şut çekti, gözlük takıyordum ve top yüzüme çarptı."

    Şakayla karışık şunu ekledi: "Ama onu son maça çağırmamamın sebebi bu değil."

  • Zafere susamış bir soyunma odası

    Mourinho, kazanma isteği yüksek bir soyunma odası bulduğunu vurgulayarak, oyuncuların fikirlerine açık olmasını övdü.

    Şöyle konuştu: "Kazanmayı, çalışmanın nihai sonucu olarak gören, kazanma isteği yüksek bir soyunma odası buldum." Ayrıca burasının "sağduyuya açık bir soyunma odası" olduğunu ekledi.

    Şu ana kadar kişiliğinin daha sert yönünü göstermek zorunda kalmadığını itiraf ederek şunları söyledi: "Beni bu halimden korudular; oysa o da benim bir parçam."

    Mourinho, oyuncularından beklentilerinin karmaşık emirler olmadığını, aksine antrenman saatinden yeterince önce gelmek, beslenmeye özen göstermek ve sakatlıklardan korunmak için spor salonuna gitmek gibi sağduyuya dayandığını açıkladı.

    Şöyle dedi: "Onlardan antrenmandan beş dakika önce değil, bir saat önce gelmelerini istemek sağduyudur. Bugünün futbolu budur. Erken gelmelisin, kahvaltını beslenme uzmanı gözetiminde yapmalısın ve sakatlıklardan korunmak için her gün spor salonuna gitmelisin. Bu senin için, bu da bizim için."

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  • Mourinho ilk dönemini anlatıyor

    Portekizli teknik direktör, Real Madrid'deki ilk dönemini hatırlayarak, değişen şeyin şu anda taşıdığı tecrübe ve sorumluluğun büyüklüğü olduğunu açıkladı.

    Şunları söyledi: "Bilmiyorum. Durumun böyle mi olduğunu, yoksa bunun Real Madrid'de çalışmanın sorumluluğu mu olduğunu bilmiyorum ki bu benim için temel bir mesele."

    Yeni fırsatından büyük keyif aldığını vurgulayarak şunları söyledi: "Real Madrid'de çalışmayı çok seviyorum, Real Madrid için çalışmayı seviyorum."
    Real Madrid'deki ilk dönemi sırasında hakem dürüstlüğüne ilişkin herhangi bir şüphe hissedip hissetmediğine dair, Barcelona'nın eski bir hakem yetkilisine ödemeler yapmakla suçlandığı "Negreira" davasındaki soruşturmalarla eş zamanlı olarak sorulan soruya Mourinho şu yanıtı verdi: "Buradayken bir şeylerin kokusunu aldım."

  • Kylian Mbappé

    Mourinho, Fransız yıldız Kylian Mbappé'yi büyük övgülerle andı ve onu sıra dışı bir oyuncu olarak niteledi.

    Şunları söyledi: "Mbappé müthiş. Bazen antrenmanlarda beni güldürüyor." Nedenini ise şöyle açıkladı: "Çünkü o çok iyi, seviyesi başka bir gezegenden."

    Mourinho, geçen sezon yaşananları değerlendirmeyi reddederek geleceğe odaklanmayı ve yaşananların sorumluluğunu herkese yüklemeyi tercih etti.

    Şunları söyledi: "Geçen sezon yaptıklarını yargılama ya da analiz etme hakkım yok. Herkes için tuhaf ve zor bir sezondu. Sonuçta hikâye her zaman aynı, Arbeloa ve Xabi Alonso bedelini ödedi. Kazanmanın ya da kaybetmenin pek çok faktörü var."

    Şunu da ekledi: "Geçen sezon birçok kişi hata yaptı." Yeni dönemde yerleştirmek istediği şeyin bağlılık olduğunu vurguladı.

    Mbappé'nin hazır oluşuyla ilgili olarak Mourinho, daha müsabakalar başlamadan bile olumlu bir işaret gördüğünü belirterek şunları söyledi: "14 Ağustos'ta gelebilecek bir oyuncu, ama 12'sinde geldi, bu bana çok şey anlatıyor."

  • Rodri

    Mourinho, takımın planları ve transfer piyasası hakkında konuşarak, Barcelona'ya transfer olmayı tercih eden Rodri gibi bir oyuncuya ihtiyaç duymadığını vurguladı.

    Şöyle konuştu: "Hayır, Rodri'yi aramıyorum. Çözümlerimiz var, kalitemiz var".

    Sözlerine şunları ekledi: "Elimdeki oyuncuları geliştirme kapasitesine sahip olduğumu düşünmek hoşuma gidiyor".

    Mourinho, Rodri ile iki kez konuştuğunu açıkladı ve Real Madrid'in oyuncuya önemli bir teklif sunduğunu, Manchester City ile ilişkisinin iyi olduğunu vurguladı.

    Şöyle dedi: "Onunla iki kez konuştum ve Real Madrid ona çok iyi bir teklif sundu. City ile çok iyi bir ilişki olduğunu düşünüyorum. Kulüp, City ile müzakere etmeden Rodri ile iletişime geçti ve ona önemli bir teklif sundu".

    Ancak Rodri'nin tereddüdü Mourinho'da da şüpheye yol açtı. Şunları söyledi: "Rodri'nin şüpheleri vardı, tereddüt etti ve Rodri'nin şüpheleri beni de şüpheye düşürdü".

    Sözlerine şunları ekledi: "Real Madrid, kararı üzerine iki kez düşünen oyunculara yer verilmesine izin vermeyecek büyüklükte bir kulüp".

    Pedrerol, Rodri'nin kararının Barcelona için bir zafer sayılıp sayılamayacağını sorduğunda, Mourinho kararlı bir şekilde yanıt verdi: "Zaferler sahada olur ve bunlar kupalardır. Zaferler oradadır".

  • Vinicius'un sözleşmesi yenilendi

    Mourinho ayrıca Vinicius Junior'un sözleşme yenilemesi hakkında da konuştu ve oyuncuyu kalmaya ikna etmede kendisinin herhangi bir rolü olduğunu reddetti.

    Şöyle dedi: "Benim sayemde mi sözleşmesini yeniledi? Hayır. Vinicius, Real Madrid'e tutkuyla bağlı."

    Ve şöyle devam etti: "Ona sadece şunu söyledim: Vini, nereye gitmek istiyorsun? Brezilya'da ve Real Madrid'de bulundun, oradan ayrıldığında Real Madrid'in ne anlama geldiğini biliyorsun ve buna değmez."

    Vinicius'un etrafındaki takımın gelişimiyle birlikte hissettiği duygunun, ona kulüpte devam etmesi için olumlu ve önemli bir his kazandırdığını da ekledi.

  • Bréstiani, hakemler ve Vinicius

    Mourinho ayrıca, birkaç ay önce Brezilyalı oyuncuyla yaşadığı anlaşmazlığa da değindi. Söz konusu dönemde Brezilyalı futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde iddia edilen ırkçı bir olaya maruz kalmasının ardından Benfica'nın Arjantinli oyuncusu Prestianni'yi savunmuştu.

    Şöyle konuştu: "Cevap basit, Prestianni benim oyuncumdu ve mesele bu kadar. Tartışılacak başka bir şey yok. Artık Vini benim hangi tarafta durduğumu biliyor. Geçen gün ona penaltı verilmediğinde sahanın ortasındaydım ve onun için mücadele ediyordum."

    Vinicius'u savunmayı sürdürdü ve hakemlere bir mesaj gönderdi: "İnsanların onunla nasıl başa çıkacaklarını öğrenmeleri gerekiyor, burada hakemlerden bahsediyorum. Bir oyuncuya penaltı verip Vinicius'a vermemeniz, bir oyuncuyu koruyup Vinicius'u korumamanız olmaz. Ona saygı göstermiyorlar."

    Aynı zamanda Mourinho, oyuncusuna bir tavsiyede bulunarak şunları söyledi: "Sahalarla ilgili olarak, bir golü takım arkadaşlarınla kutlamak ile rakip takımın taraftarlarının önünde kutlamak arasında fark vardır."

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