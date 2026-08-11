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Çeviri:

Mourinho kara kutuyu açıyor: Barcelona savaşı ve soyunma odasındaki casus

FEATURES
Real Madrid
Barcelona
La Liga
J. Mourinho
I. Casillas
İspanya
Portekiz

Portekizli teknik direktör, Casillas ve Real'in gözdeleriyle yaşadığı çatışmayı unutmuyor

Jose Mourinho, kariyerinin en tartışmalı dönemlerinden birini yeniden gündeme getirdi. Portekizli teknik direktörü konu alan ve salı günü Netflix üzerinden yayınlanan yeni bir belgesel, onun Real Madrid'deki ilk döneminden bazı olayları yeniden ele aldı; özellikle dönemin takım kaptanı Iker Casillas ile ilişkisine odaklandı.

Mourinho belgeselde, Casillas ile ilk karşılaşmalarından söz etti. Bu karşılaşmalar, Real Madrid soyunma odasının kendisinin uyum sağlamaya hazır olmadığı birtakım alışkanlıklara sahip olduğunu ona kısa sürede fark ettirmişti.

  • "Kısa sürede onların şımartıldığını anladım"

    Mourinho, Casillas ile yaptığı ilk üç görüşmenin kendisinde net bir izlenim bıraktığını açıkladı. İlk görüşmede Real Madrid kaptanı, İspanya Milli Takımı oyuncularının izinlerinin artırılmasını istedi; ikincisinde Madrid'deki trafik nedeniyle antrenmanların bir saat ertelenmesini talep etti; üçüncüsü ise takımın maçlar öncesinde otele gitmemesi ve doğrudan stadyumda buluşulması etrafında dönüyordu.

    Mourinho şunları söyledi: "Kısa sürede onların şımartılmış olduklarını fark ettim."

    Bu ifade, Portekizli teknik direktörün Real Madrid soyunma odasından edindiği izlenimi özetliyor ve 2010 yılında takımın başına geçtiğinde benimsediği felsefenin bir yönünü açıklıyor. Zira birçok yıldızı barındıran bir gruba gelmişti ve görevinin onlara futbol oynamayı öğretmek değil, birlikte bir metodoloji ve disiplin dayatmak olduğunu düşünüyordu.

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  • Real Madrid ve Barcelona: İşte bu bir savaş!

    Belgesel ayrıca Mourinho ile Casillas arasındaki ünlü anlaşmazlığı da yeniden gündeme getirdi. Bu anlaşmazlık, Real Madrid kalecisinin, iki takımın oyuncuları arasında tırmanan gerginliği yatıştırmak amacıyla Barcelona kaptanı Xavi Hernandez'i aramasının ardından patlak vermişti; zira aralarındaki mücadele El Clasico maçlarından İspanya Milli Takımı ortamına kadar taşınmıştı.

    Casillas, aynı anda hem Real Madrid'in hem de İspanya Milli Takımı'nın kaptanı olduğu için durumun kendisi açısından son derece karmaşık olduğunu belirtti ve şöyle konuştu: "Futbol sahasında düşmanınız olan takım arkadaşlarınızla karşı karşıya geliyordunuz, sonra milli takımda tekrar takım arkadaşınız oluyorlardı. Bunu görmek hoşuma gitmiyordu ve bunu teknik direktöre söyledim."

    Ancak Mourinho olaya tamamen farklı bir açıdan bakıyordu; iki takım en büyük kupalar için yarıştığı sürece rekabetin sertliğini korumanın gerekli olduğunu düşünüyordu.

    Şöyle dedi: "Onlara dedim ki: Bu Barcelona ile Real Madrid karşılaşması. Milli takıma gittiğinizde birbirinizi öpebilirsiniz, ama şimdi değil. Bu bir savaş. Kabul etmediğim ve asla kabul etmeyeceğim şeyler var. Ve biri bana saygı göstermediğinde, bu bir soruna dönüşür."

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  • Mourinho sinirlerine hakim olamadı: Soyunma odasındaki casusun hikayesi

    Belgesel, o dönemi etkileyen en önemli olaylardan birine de geri döndü: soyunma odasının içinden bilgilerin basına sızdırılması.

    Mourinho, takımla ilgili bilgilerin kontrol altında tutulmasına son derece önem veriyordu; ancak kadrolardan birinin sızdırılması, Portekizli teknik direktörden öfkeli bir tepkiye yol açtı.

    Casillas, soyunma odasının içinde yaşananları şöyle hatırladı: "Sinirlerine hâkim olamadı. Yanımıza girdi ve bize her türlü hakareti yağdırmaya başladı, aklına gelen her şeyi söyledi. Yaşananların sorumlusunun biz olduğumuzu söyledi."

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    Eski Real Madrid kaptanı ayrıca Mourinho'nun bir şişeye vurup ofisinin kapısını hızla çarpma noktasına kadar geldiğini de anlattı.

    Bu olayların yeniden gündeme gelmesi yalnızca tartışmalı bir dönemin anılarını tazelemekle sınırlı değil; zira Mourinho'nun açıklamaları, onun Real Madrid'in başına yeniden dönmesiyle birlikte ayrı bir önem kazanıyor. Portekizli teknik direktör, kendisini yeniden büyük isimlerden oluşan bir oyuncu grubunun karşısında buluyor ve yıldızları, liderlik hiyerarşisini ve soyunma odasındaki farklı karakterleri yönetmesi gerekiyor; bu görev, ilk döneminde karşılaştığı durumla büyük ölçüde benzerlik gösteriyor.

    Mourinho'nun önceki deneyiminde ortaya koyduğu gibi, kontrolü ve disiplini dayatma ve takımın dizginlerini elinden bırakmama fikrine hâlâ bağlı olduğu görülüyor.

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