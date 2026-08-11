Belgesel ayrıca Mourinho ile Casillas arasındaki ünlü anlaşmazlığı da yeniden gündeme getirdi. Bu anlaşmazlık, Real Madrid kalecisinin, iki takımın oyuncuları arasında tırmanan gerginliği yatıştırmak amacıyla Barcelona kaptanı Xavi Hernandez'i aramasının ardından patlak vermişti; zira aralarındaki mücadele El Clasico maçlarından İspanya Milli Takımı ortamına kadar taşınmıştı.

Casillas, aynı anda hem Real Madrid'in hem de İspanya Milli Takımı'nın kaptanı olduğu için durumun kendisi açısından son derece karmaşık olduğunu belirtti ve şöyle konuştu: "Futbol sahasında düşmanınız olan takım arkadaşlarınızla karşı karşıya geliyordunuz, sonra milli takımda tekrar takım arkadaşınız oluyorlardı. Bunu görmek hoşuma gitmiyordu ve bunu teknik direktöre söyledim."

Ancak Mourinho olaya tamamen farklı bir açıdan bakıyordu; iki takım en büyük kupalar için yarıştığı sürece rekabetin sertliğini korumanın gerekli olduğunu düşünüyordu.

Şöyle dedi: "Onlara dedim ki: Bu Barcelona ile Real Madrid karşılaşması. Milli takıma gittiğinizde birbirinizi öpebilirsiniz, ama şimdi değil. Bu bir savaş. Kabul etmediğim ve asla kabul etmeyeceğim şeyler var. Ve biri bana saygı göstermediğinde, bu bir soruna dönüşür."

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