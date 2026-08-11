Belgesel, o dönemi etkileyen en önemli olaylardan birine de geri döndü: soyunma odasının içinden bilgilerin basına sızdırılması.
Mourinho, takımla ilgili bilgilerin kontrol altında tutulmasına son derece önem veriyordu; ancak kadrolardan birinin sızdırılması, Portekizli teknik direktörden öfkeli bir tepkiye yol açtı.
Casillas, soyunma odasının içinde yaşananları şöyle hatırladı: "Sinirlerine hâkim olamadı. Yanımıza girdi ve bize her türlü hakareti yağdırmaya başladı, aklına gelen her şeyi söyledi. Yaşananların sorumlusunun biz olduğumuzu söyledi."
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Eski Real Madrid kaptanı ayrıca Mourinho'nun bir şişeye vurup ofisinin kapısını hızla çarpma noktasına kadar geldiğini de anlattı.
Bu olayların yeniden gündeme gelmesi yalnızca tartışmalı bir dönemin anılarını tazelemekle sınırlı değil; zira Mourinho'nun açıklamaları, onun Real Madrid'in başına yeniden dönmesiyle birlikte ayrı bir önem kazanıyor. Portekizli teknik direktör, kendisini yeniden büyük isimlerden oluşan bir oyuncu grubunun karşısında buluyor ve yıldızları, liderlik hiyerarşisini ve soyunma odasındaki farklı karakterleri yönetmesi gerekiyor; bu görev, ilk döneminde karşılaştığı durumla büyük ölçüde benzerlik gösteriyor.
Mourinho'nun önceki deneyiminde ortaya koyduğu gibi, kontrolü ve disiplini dayatma ve takımın dizginlerini elinden bırakmama fikrine hâlâ bağlı olduğu görülüyor.
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