The Sun'ın haberine göre, Real Madrid, yaklaşan ocak transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için Napoli orta saha oyuncusu McTominay'i transfer etmeye aday sürpriz ekiplerden biri olarak öne çıktı. Bu gelişme, İskoç oyuncunun 2024'te Manchester United'dan ayrılışından bu yana çıktığı dikkat çekici yolculuğun son halkası oldu; McTominay, Napoli'nin tarihi Scudetto şampiyonluğu sezonunda takımın merkez figürlerinden biri haline gelirken 13 gol ve altı asistlik katkı vererek İngiliz futbolunun dışında da Avrupa futbolunun en üst seviyesinde başarılı olabileceğini kanıtladı.

Yıldızlarla dolu sezonunun üzerine koyan 2024-25 Serie A'nın son MVP'si, takip eden dönemde de olağanüstü formunu sürdürdü ve tüm kulvarlarda çıktığı 44 maçta 14 gol atıp dört asist yaptı.