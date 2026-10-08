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Mourinho ile yeniden bir araya mı geliyor? Real Madrid, Manchester United'ın eski yıldızı Scott McTominay için sansasyonel bir hamleyi değerlendiriyor
Real Madrid, orta sahaya sürpriz bir takviye yapmayı düşünüyor
The Sun'ın haberine göre, Real Madrid, yaklaşan ocak transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için Napoli orta saha oyuncusu McTominay'i transfer etmeye aday sürpriz ekiplerden biri olarak öne çıktı. Bu gelişme, İskoç oyuncunun 2024'te Manchester United'dan ayrılışından bu yana çıktığı dikkat çekici yolculuğun son halkası oldu; McTominay, Napoli'nin tarihi Scudetto şampiyonluğu sezonunda takımın merkez figürlerinden biri haline gelirken 13 gol ve altı asistlik katkı vererek İngiliz futbolunun dışında da Avrupa futbolunun en üst seviyesinde başarılı olabileceğini kanıtladı.
Yıldızlarla dolu sezonunun üzerine koyan 2024-25 Serie A'nın son MVP'si, takip eden dönemde de olağanüstü formunu sürdürdü ve tüm kulvarlarda çıktığı 44 maçta 14 gol atıp dört asist yaptı.
- AFP
Napoli'deki çıkmaz kapıyı aralıyor
Sahadaki başarısına rağmen, Stadio Diego Armando Maradona'da perde arkasında artan bir hoşnutsuzluk fısıltısı var. Mevcut sözleşmesinin bitimine iki yıl kalan McTominay'in, Partenopei'den yüksek gelirli yeni bir kontrat istediği bildiriliyor, ancak iyileştirilmiş bir uzatma için yapılan görüşmeler henüz bir sonuca ulaşmadı.
Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in, bu aşamada İskoç oyuncuya yeni bir sözleşme yapmayı öncelik haline getirmediği öne sürülüyor. İtalyan kulübünün yönetiminden gelen bu aciliyet eksikliği, Real Madrid'in başı çektiği birçok elit Avrupa takımını alarma geçirdi. Santiago Bernabeu'ya bir transferin gerçekleşmesi halinde McTominay, Manchester United'da birlikte geçirdikleri dönemde orta sahaya üst düzey profesyonel kariyerindeki ilk maç şansını veren teknik direktör Mourinho ile yeniden bir araya gelecek.
İtalya'da form durumuyla ilgili engelleri aşmak
Transfer spekülasyonları, McTominay'ın hem saha içinde hem de saha dışında büyük bir dayanıklılık gösterdiği bir dönemde geliyor. Oyuncu, eylülde düzensiz bir ritmi düzeltmek için kalp ameliyatı geçirdikten sonra kısa süre önce tam antrenmanlara geri döndü.
Oyuncunun sağlık durumuna ilişkin resmî bir açıklamada Napoli'nin ifadeleri şöyleydi: 'Çarşamba günü Scott McTominay, oynamaya uygun olduğunu gösteren ek tanı testlerinden geçti. Bu nedenle [o], ayrı çalışarak geçirdiği dönemin ardından takımın geri kalanıyla birlikte antrenmanlara yeniden başladı.'
- Getty Images Sport
Yavaş başlangıç, kadro sorunları ve sırada Frosinone sınavı var
Sahada McTominay bu sezon yalnızca iki kez forma giydi; takımı Napoli ise şu anda Serie A puan durumunda yedi puanla dokuzuncu sırada yer alıyor ve lider Roma'nın altı puan gerisinde bulunuyor. Partenopei şimdi milli aranın ardından oynayacağı ilk maçta cumartesi günü Stadio Diego Armando Maradona'da Frosinone'yi ağırlamaya hazırlanacak.
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