Chivu, orta saha oyuncusu Andy Diouf'un Fransa'da Kylian Mbappe ve Ousmane Dembele gibi yıldızlarla birlikte sol bekte görev yapmasını izledikten sonra memnuniyetini dile getirdi. Jose Mourinho yönetimindeki kendi oyunculuk kariyerinden yola çıkan Chivu, Diouf'nun uyum sağlama becerisini övdü.

"Onu gördüm ve beğendim," diye gülümsedi Chivu. "Bir oyuncunun kendini sabit bir role bağlamaması gerektiğini anlaması beni memnun ediyor."

"Ben sol bek, stoper, derinde oyun kurucu olarak oynadım. Mourinho'yla birlikte bir keresinde açıkta bile oynadım ve beni 27 dakika sonra oyundan aldı! Ne kadar çok şeyi yapmayı bilirseniz, şansınız o kadar artar."