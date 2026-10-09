Getty Images Sport
Çeviri:
'Mourinho döneminde dış kanatta oynadım!' - Cristian Chivu, Andy Diouf'u desteklemek için kariyer hikâyesini kullandı
Chivu diziliş takıntısını reddetti
Cristian Chivu, Inter Milan çevresindeki taktik tartışmalara değinerek takımın üçlü mü yoksa dörtlü savunmayla mı oynadığına yönelik takıntıları reddetti. Rumen teknik direktör, takım performansını katı sayılardan ziyade temel prensiplerin, hareketliliğin ve oyuncu özelliklerinin belirlediğini vurguladı.
Chivu, takımının gerektiğinde uyum sağlayabileceğinde ısrar etti.
Chivu, "Benim için önemli olan oyun prensipleri, diziliş değil oyunun şekli" dedi. "Dörtlü oynayarak bir şey kazanabileceğinizin garantisi yok, tıpkı üçlüde olduğu gibi."
- Getty Images Sport
Diouf'un sol bekteki uluslararası rolüne övgü
Chivu, orta saha oyuncusu Andy Diouf'un Fransa'da Kylian Mbappe ve Ousmane Dembele gibi yıldızlarla birlikte sol bekte görev yapmasını izledikten sonra memnuniyetini dile getirdi. Jose Mourinho yönetimindeki kendi oyunculuk kariyerinden yola çıkan Chivu, Diouf'nun uyum sağlama becerisini övdü.
"Onu gördüm ve beğendim," diye gülümsedi Chivu. "Bir oyuncunun kendini sabit bir role bağlamaması gerektiğini anlaması beni memnun ediyor."
"Ben sol bek, stoper, derinde oyun kurucu olarak oynadım. Mourinho'yla birlikte bir keresinde açıkta bile oynadım ve beni 27 dakika sonra oyundan aldı! Ne kadar çok şeyi yapmayı bilirseniz, şansınız o kadar artar."
Boban'ın Sucic hakkındaki yorumlarına yanıt verdi
Petar Sucic'in oynama süresi konusunda Zvonimir Boban'dan gelen eleştirilere değinen Chivu, genç orta sahanın gelişim yolunu savundu. Chivu, Sucic'in çocuğunun doğumunun ardından sezon öncesi çalışmaların ilk bölümünü kaçırdığını, ancak uzun vadede Inter'in planları için önemli olmaya devam ettiğini belirtti.
Chivu, "Zvone'a büyük saygı duyuyorum ve açıklamalarının bağlamını biliyorum" dedi.
"Petar önemli bir oyuncu ve şu anda ile gelecekte neler verebileceğini biliyoruz. Onu kadromuzda bulundurmaktan mutluyuz."
- NurPhoto
Aleksandar Stankovic'in yanında genç gelişimi
Chivu ayrıca genç orta saha oyuncusu Aleksandar Stankovic'i de övdü ve hata yapmanın gelişmekte olan yeteneklerin büyüme sürecinin doğal bir parçası olduğunu yineledi.
Chivu sözlerini şöyle tamamladı: "Gelişmek için hatalardan da geçmek gerekir. Bu seviyede kalmayı bildiğini göstermek için ciddi şekilde çalışıyor."
Inter, bu taktik prensipleri San Siro'da sahaya yansıtmak amacıyla cumartesi günü Parma'yı ağırlayacak.
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