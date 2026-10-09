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Alvino Hanafi
Çeviri:

'Mourinho döneminde dış kanatta oynadım!' - Cristian Chivu, Andy Diouf'u desteklemek için kariyer hikâyesini kullandı

Inter
C. Chivu
Inter - Parma Calcio 1913
Parma Calcio 1913
Serie A

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, katı diziliş tartışmalarını reddederek dizilişlerden çok taktik prensipleri öne çıkardı. Eski savunmacı, Andy Diouf'un Fransa ile sergilediği çok yönlülüğü överken Zvonimir Boban'ın Petar Sucic hakkındaki yorumlarına da değindi.

  • Chivu diziliş takıntısını reddetti

    Cristian Chivu, Inter Milan çevresindeki taktik tartışmalara değinerek takımın üçlü mü yoksa dörtlü savunmayla mı oynadığına yönelik takıntıları reddetti. Rumen teknik direktör, takım performansını katı sayılardan ziyade temel prensiplerin, hareketliliğin ve oyuncu özelliklerinin belirlediğini vurguladı.

    Chivu, takımının gerektiğinde uyum sağlayabileceğinde ısrar etti.

    Chivu, "Benim için önemli olan oyun prensipleri, diziliş değil oyunun şekli" dedi. "Dörtlü oynayarak bir şey kazanabileceğinizin garantisi yok, tıpkı üçlüde olduğu gibi."

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    Diouf'un sol bekteki uluslararası rolüne övgü

    Chivu, orta saha oyuncusu Andy Diouf'un Fransa'da Kylian Mbappe ve Ousmane Dembele gibi yıldızlarla birlikte sol bekte görev yapmasını izledikten sonra memnuniyetini dile getirdi. Jose Mourinho yönetimindeki kendi oyunculuk kariyerinden yola çıkan Chivu, Diouf'nun uyum sağlama becerisini övdü.

    "Onu gördüm ve beğendim," diye gülümsedi Chivu. "Bir oyuncunun kendini sabit bir role bağlamaması gerektiğini anlaması beni memnun ediyor."

    "Ben sol bek, stoper, derinde oyun kurucu olarak oynadım. Mourinho'yla birlikte bir keresinde açıkta bile oynadım ve beni 27 dakika sonra oyundan aldı! Ne kadar çok şeyi yapmayı bilirseniz, şansınız o kadar artar."

  • Boban'ın Sucic hakkındaki yorumlarına yanıt verdi

    Petar Sucic'in oynama süresi konusunda Zvonimir Boban'dan gelen eleştirilere değinen Chivu, genç orta sahanın gelişim yolunu savundu. Chivu, Sucic'in çocuğunun doğumunun ardından sezon öncesi çalışmaların ilk bölümünü kaçırdığını, ancak uzun vadede Inter'in planları için önemli olmaya devam ettiğini belirtti.

    Chivu, "Zvone'a büyük saygı duyuyorum ve açıklamalarının bağlamını biliyorum" dedi.

    "Petar önemli bir oyuncu ve şu anda ile gelecekte neler verebileceğini biliyoruz. Onu kadromuzda bulundurmaktan mutluyuz."

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    Aleksandar Stankovic'in yanında genç gelişimi

    Chivu ayrıca genç orta saha oyuncusu Aleksandar Stankovic'i de övdü ve hata yapmanın gelişmekte olan yeteneklerin büyüme sürecinin doğal bir parçası olduğunu yineledi.

    Chivu sözlerini şöyle tamamladı: "Gelişmek için hatalardan da geçmek gerekir. Bu seviyede kalmayı bildiğini göstermek için ciddi şekilde çalışıyor."

    Inter, bu taktik prensipleri San Siro'da sahaya yansıtmak amacıyla cumartesi günü Parma'yı ağırlayacak.

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Parma Calcio 1913
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