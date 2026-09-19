Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, İspanya başkentinin derbisi öncesinde Atletico Madrid'in kadrosuyla kıyaslama yapmayı reddetti. La Liga'nın yedinci haftasında yarın Pazar günü Metropolitano Stadı'nda oynanacak karşılaşma bekleniyor.

Sport gazetesi, Mourinho'nun basın toplantısındaki açıklamalarını yayınladı. Portekizli teknik adam şöyle konuştu: "Kendimi Atletico Madrid'in kadrosuyla kıyaslamak istemiyorum. Oblak'a karşı Courtois, Romero'ya karşı Ruediger, bu yola girmek istemiyorum."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Atletico'nun kadrosu güçlü ve elinde birçok çözüm var. Ayrıca Diego Simeone büyük bir teknik direktör; kendi kişiliğini yansıtan ve takımının DNA'sını taşıyan oyuncuları var. Onlarla uzun yıllar çalıştı. Onlara bakıyorum ve şampiyonluk için mücadele edeceklerini düşünüyorum."

Geçen sezonki yenilgiyle ilgili şu yorumu yaptı: "Ben karamsar biri değilim. Olayları ne olumlu ne de olumsuz yönden düşünmek istiyorum. Sen bir gazeteci olarak soruyu hem iyilik hem de kötülük için soruyorsun. Ben ise yalnızca olumlu yönü için cevap veriyorum."

Devamında şunları söyledi: "Kendime yaptığım değerlendirme, elimden gelenin en iyisini ortaya koyduğumdur. Daha fazlasını sunamam. Bu, her seviyede elimden gelenin en iyisini sunmaya devam etmemem gerektiği anlamına gelmiyor. Benim durumumda mesele her zaman antrenman yaptırmak ve maçlara çıkmak değil. Mesele, bir kulüp inşa etmek gibi çok daha kapsamlı; yalnızca antrenman yaptırmak ya da kimin oynayacağını seçmekten ibaret değil."

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