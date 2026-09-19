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Real Madrid CF v Club Atletico de Madrid - Copa del Rey FinalGetty Images Sport
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Mourinho: Derbi öncesi karamsar değilim, Simeone bir silah arkadaşı; Zidane'ın kararına müdahale etmedim

Atletico Madrid - Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
D. Simeone
Z. Zidane
A. Tchouameni
İspanya

Atletico Madrid'in kadrosu güçlü ve elinde birçok çözüm var

Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, İspanya başkentinin derbisi öncesinde Atletico Madrid'in kadrosuyla kıyaslama yapmayı reddetti. La Liga'nın yedinci haftasında yarın Pazar günü Metropolitano Stadı'nda oynanacak karşılaşma bekleniyor.

Sport gazetesi, Mourinho'nun basın toplantısındaki açıklamalarını yayınladı. Portekizli teknik adam şöyle konuştu: "Kendimi Atletico Madrid'in kadrosuyla kıyaslamak istemiyorum. Oblak'a karşı Courtois, Romero'ya karşı Ruediger, bu yola girmek istemiyorum."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Atletico'nun kadrosu güçlü ve elinde birçok çözüm var. Ayrıca Diego Simeone büyük bir teknik direktör; kendi kişiliğini yansıtan ve takımının DNA'sını taşıyan oyuncuları var. Onlarla uzun yıllar çalıştı. Onlara bakıyorum ve şampiyonluk için mücadele edeceklerini düşünüyorum."

Geçen sezonki yenilgiyle ilgili şu yorumu yaptı: "Ben karamsar biri değilim. Olayları ne olumlu ne de olumsuz yönden düşünmek istiyorum. Sen bir gazeteci olarak soruyu hem iyilik hem de kötülük için soruyorsun. Ben ise yalnızca olumlu yönü için cevap veriyorum."

Devamında şunları söyledi: "Kendime yaptığım değerlendirme, elimden gelenin en iyisini ortaya koyduğumdur. Daha fazlasını sunamam. Bu, her seviyede elimden gelenin en iyisini sunmaya devam etmemem gerektiği anlamına gelmiyor. Benim durumumda mesele her zaman antrenman yaptırmak ve maçlara çıkmak değil. Mesele, bir kulüp inşa etmek gibi çok daha kapsamlı; yalnızca antrenman yaptırmak ya da kimin oynayacağını seçmekten ibaret değil."

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    Simeone ne hissettiğimi ve ne düşündüğümü biliyor

    Şunları da ekledi: "Simeone'nin görüşü mü? Kariyerin boyunca pek çok saçma şey söylenir. Geriye dönüp baktığında, aramızda saçma şeyler söylememiş tek bir kişi bile bulamazsın (yıllar önce Şampiyonlar Ligi'nde Simeone ile karşılaşma sırasında söylediği bir yoruma atıfta bulunarak)."

    Şunu vurguladı: "Sonuçta, ya saygı duyarsın ya da duymazsın. Bana ulaşıp Simeone'nin belgesel filminde onun hakkında konuşup konuşamayacağımı sordukları gün, bir dakika bile düşünmedim. Ne hissettiğimi ve ne düşündüğümü biliyor. Yine rakibiz ama savaş arkadaşıyız."

    Tchouaméni hakkında ise şunları söyledi: "Zidane'ın onu kadroya çağırmama kararında hiçbir etkim olmadı. Bu durum beni biraz şaşırttı. İkisi birlikte konuştu ve Aurélien için en iyisinin, hiç geçirmediği hazırlık dönemini yapabilmesi için zaman kazanmak olduğu sonucuna vardılar."

    Şuna dikkat çekti: "Milli ara mı? Uyum sağlamaktan başka çaremiz yok. 20 gün boyunca elimizde 4 oyuncu kalırsa, ardından biri 3 gün önce, bir diğeri 4 gün önce gelecek, hem de Villarreal maçından önce."

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    Klasikolar ve derbiler kültürün bir parçası

    Şu ifadeleri kullandı: "El Clasico mı yoksa derbi mi? Gelecek hafta Villarreal'e karşı oynamak da beni bir El Clasico'da ya da derbide bir rakibe karşı oynamak kadar motive ediyor. Benim için hiçbir farkı yok. El Clasico ve derbi kültürün bir parçası. Tarihin bir parçası onlar. Ve elbette, bu yüzden ekstra bir şeye sahipler. Ama motivasyona gelince? O her gün var."

    Şöyle açıkladı: "Her zaman takımımdaki oyuncuların imkanlarına uyum sağlamaya çalıştım. Her zaman söyledim, çalıştırdığım Inter Milan 90 dakika boyunca alçak bir savunma bloğunda kalabilirdi ve biz her zaman konfor alanımızda olurduk. 3 saat boyunca alçak blokta kalabilirdik ve uğraşırken ölseler bile kalemize gol atamazlardı. Bu, oyuncuların özellikleriyle ilgili bir mesele."

    Şunları ekledi: "Alçak blokla savunma yapmayı sever miyim diye sorarsanız, alçak blokla oynanan anlarda nasıl savunma yapılacağını bilmeyi severim diye yanıt veririm. Bütün maçlarda böyle anlar yaşarsınız, ister beş dakika sürsün ister on dakika. Bu, gelişmek için üzerinde çalıştığımız konulardan biri."

    Mourinho şu sözlerle vurguladı: "Böyle anlar yaşayacağımızın farkında olmalıyız. Bu anlarda nasıl pozisyon alacağımızı ve nasıl mücadele edeceğimizi bilmeliyiz."

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