Getty Images Sport
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Mourinho'dan Vini uyarısı! Real Madrid teknik direktörü, hakemlik hatalarını sert sözlerle eleştirdi ve yıldız kanada yapılan muameleyi okul bahçesindeki zorbalığa benzetti
Hakemlikteki hataları dile getirmek
Real Madrid teknik direktörü José Mourinho, Vinícius Júnior'un rakipler ve maç görevlileri tarafından gördüğü muamele konusunda ciddi endişelerini dile getirdi. Real Sociedad ile sahalarında oynayacakları maç öncesinde konuşan Mourinho, takımının Espanyol deplasmanında La Liga'da 2-1 kazandığı karşılaşmada Brezilyalı kanat oyuncusuna erken bölümde yapılan ve cezasız kalan tekmeye dikkat çekti. Bu müdahaleyi yapan Álex Calatrava daha sonra gol attı ve ardından Vinícius ile yaşadığı başka bir çarpışma nedeniyle sarı kart gördü. Değerlendirmesinde sözünü sakınmayan Mourinho, hakemlerin yıldız oyuncusuna yönelik giderek sertleşen fiziksel taktiklerin önüne geçemediğini savundu.
- AFP
Muameleyi zorbalıkla kıyaslamak
Mourinho, forvete yönelik faul ve sert müdahalelerin tekrar eden düzenini anlatırken sözünü sakınmadı. Çocukların sınırları nasıl test ettiğine benzetme yapan tecrübeli teknik adam, erken uyarılar verilmediğinde rakiplerin daha da cesaretlendiğine inanıyor. Mourinho gazetecilere, "Bu çocuklar gibi. Küçük çocuklar, onlara ne kadar izin verirseniz o kadar ileri gider. Oyuncularda da durum aynı" dedi. Deneyimli çalıştırıcı ayrıca, Espanyol maçında video yardımcı hakemin işini gerektiği gibi yapmadığını ekledi ve oyuncuları sürekli agresiflikten korumanın kesinlikle hakemin sorumluluğunda olduğunu vurguladı.
Saha içindeki davranışlara değinerek
Mourinho, oyuncusunu cezasız kalan faullere karşı güçlü şekilde savunurken, Vinícius'un sahadaki davranışlarının bazı yönlerini geliştirebileceğini de kabul etti. Deneyimli teknik adam, kanat oyuncusunun rakip taraftarlarla olan etkileşimlerinin, normal futbol hakaretleri ile ırkçılık arasındaki ayrımı gözeterek, hâlâ gelişebileceğini belirtti. Ancak Mourinho, oyuncuların tekmelere ve hayal kırıklığına karşı fiziksel olarak korunmasının tamamen maç görevlilerinin elinde olduğunu savundu ve benzer bir muamele altında kendi ateşli mizacının büyük ihtimalle birkaç dakika içinde oyundan atılmasıyla sonuçlanacağını esprili bir dille ifade etti.
- Getty Images Sport
Transfer döneminden son gelişmeler
Hakem tartışmalarını bir kenara bırakan Mourinho, transfer döneminin son tarihi öncesinde Real Madrid'in kadrosuna dair de bir güncelleme paylaştı. Espanyol karşısında forma giyen altı yeni takviyeyi kadroya kattıktan sonra teknik direktör, şu an için transfer çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Futbolda beklenmedik son dakika ayrılıklarının ya da kulübe gelen çok büyük tekliflerin her zaman mümkün olduğunu kabul etse de, sezonun Bernabéu'daki ilk maçına hazırlanan mevcut grubundan tamamen memnun olduğunu ifade etti.
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