Mourinho, forvete yönelik faul ve sert müdahalelerin tekrar eden düzenini anlatırken sözünü sakınmadı. Çocukların sınırları nasıl test ettiğine benzetme yapan tecrübeli teknik adam, erken uyarılar verilmediğinde rakiplerin daha da cesaretlendiğine inanıyor. Mourinho gazetecilere, "Bu çocuklar gibi. Küçük çocuklar, onlara ne kadar izin verirseniz o kadar ileri gider. Oyuncularda da durum aynı" dedi. Deneyimli çalıştırıcı ayrıca, Espanyol maçında video yardımcı hakemin işini gerektiği gibi yapmadığını ekledi ve oyuncuları sürekli agresiflikten korumanın kesinlikle hakemin sorumluluğunda olduğunu vurguladı.