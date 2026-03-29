Mourinho: "Cristiano Ronaldo'yu çıkarırsanız Portekiz sıradan bir takım haline gelir"

Portekiz, bu gece Meksiko'daki Azteca Stadyumu'nda Meksika ile oynadığı maçtan 0-0'lık kötü bir beraberlikle ayrıldı. Nuno Mendes, Chico Conceicao, Bruno Fernandes, Joao Cancelo, Vitinha ve Joao Neves gibi Portekiz milli takımının birçok önemli yeteneğinin yer aldığı bu maçta, yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun katılımı beklenmiyordu.





Portekiz'deki taraftarların sık sık talep ettiği bu yokluk, ülkenin futbol tarihinin bir başka büyük ismi olan Benfica teknik direktörü José Mourinho'yu harekete geçirdi. Mourinho, maçı yorumlarken CR7'nin yokluğunda milli takımın aslında güçsüz kaldığını vurguladı.



