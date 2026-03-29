Cristiano Ronaldo World Cup trophy PortugalGetty/GOAL
Emanuele Tramacere

Mourinho: "Cristiano Ronaldo'yu çıkarırsanız Portekiz sıradan bir takım haline gelir"

Portekiz, bu gece Meksiko'daki Azteca Stadyumu'nda Meksika ile oynadığı maçtan 0-0'lık kötü bir beraberlikle ayrıldı. Nuno Mendes, Chico Conceicao, Bruno Fernandes, Joao Cancelo, Vitinha ve Joao Neves gibi Portekiz milli takımının birçok önemli yeteneğinin yer aldığı bu maçta, yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun katılımı beklenmiyordu.


Portekiz'deki taraftarların sık sık talep ettiği bu yokluk, ülkenin futbol tarihinin bir başka büyük ismi olan Benfica teknik direktörü José Mourinho'yu harekete geçirdi. Mourinho, maçı yorumlarken CR7'nin yokluğunda milli takımın aslında güçsüz kaldığını vurguladı.


  • "SIRADAN BİR TAKIM"

    Mourinho, Al-Nassr'ın yıldızının hücum gücünden yoksun Portekiz'in zayıflığını bir kez daha vurguladı: "Cristiano Ronaldo'yu çıkarırsanız, Portekiz sıradan bir takım gibi görünür."

    • Reklam

  • TARAFTARLARA KARŞI

    "İnsanlar onu kadroya almamamı istemeye devam ediyor. Eh, bugün oynamadı ve sonucu gördünüz. Hiçbir tehlike yok, rakiplerde hiçbir korku yok. Sadece Meksika'nın baskısı altında kalan bir takım var."

  • RONALDO RAKİPLERİNİ KORKUTUYOR

    "Ronaldo sahada olduğunda rakipler iki kez düşünür. O olmadan ise hiç düşünmezler"