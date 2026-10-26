İspanyol gazete şu ifadeleri kullandı: "Real Madrid, Hansi Flick'in dayandığı ofsayt tuzağına artık eskisi kadar kolay düşmüyor. Mourinho ise Barcelona'nın topa sahip olma oranını azaltmayı başardı. Bunlar, Carlo Ancelotti ve Xabi Alonso dönemlerine kıyasla kraliyet ekibinin maçtan maça geliştiğini yansıtan göstergeler."

Flick, çeşitli kulvarlarda Real Madrid'e karşı oynadığı 8 El Clasico müsabakasının yalnızca ikisini kaybetti. Bunlardan biri tam bir yıl önce Santiago Bernabeu'da Alonso'nun takımına karşı 2-1'lik skorla, diğeri ise dün José Mourinho yönetimindeki Real Madrid'e karşı oynanan El Clasico'da yaşandı.

Karşılaştırma, Real Madrid'in Flick'in dayandığı ofsayt tuzağıyla başa çıkışında net bir farklılık ortaya koyuyor. 26 Ekim 2024 tarihli karşılaşmada Ancelotti'nin oyuncuları, Real Madrid'in 4-0 kaybettiği maçta 12 kez ofsayta düştü. Ancak bu sayı, iki ay sonra Barcelona'nın kazandığı İspanya Süper Kupası finalinde bir vakaya geriledi.

Alonso'ya karşı oynanan tek El Clasico'da Real Madrid aleyhine beş kez ofsayt verilirken, bu sayı Mourinho'nun takımına karşı oynanan son karşılaşmada yalnızca üç vakaya geriledi.