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FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP
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Mourinho, Barcelona'nın tuzağını çözüyor: Flick'in sistemine alarm zili

Barcelona - Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
H. Flick
J. Mourinho
X. Alonso
C. Ancelotti
İspanya
Almanya
Portekiz
İtalya

Portekizli teknik direktör, Ancelotti ve Alonso'yu geride bıraktı

Barcelona'nın El Clasico'daki üstünlüğü, artık alışılmış oyun tarzını dayatmasıyla garanti olmaktan çıktı; zira Real Madrid'in Hans Flick'in fikirlerine karşı yaklaşımında dikkat çekici bir değişimin işaretleri belirmeye başladı.

Maçtan maça küçük görünebilecek ayrıntılar değişiyor; ancak bu durum, Alman teknik direktörün ezeli rakibi karşısında takımının üstünlüğünü koruyabilme becerisi hakkında daha büyük bir soru işareti ortaya koyuyor.

Real Madrid'in Camp Nou'da Barcelona'yı 2-1 yendiği dünkü El Clasico ile ilgili hazırladığı raporda Mundo Deportivo gazetesi, Flick'in karşılaşmaları ile Real Madrid teknik direktörleri Mourinho, Xabi Alonso ve Carlo Ancelotti arasında bir karşılaştırma yaparak Real Madrid'in Portekizli teknik direktörle birlikte gösterdiği dikkat çekici gelişimi ortaya koydu.

  • İspanyol gazete şu ifadeleri kullandı: "Real Madrid, Hansi Flick'in dayandığı ofsayt tuzağına artık eskisi kadar kolay düşmüyor. Mourinho ise Barcelona'nın topa sahip olma oranını azaltmayı başardı. Bunlar, Carlo Ancelotti ve Xabi Alonso dönemlerine kıyasla kraliyet ekibinin maçtan maça geliştiğini yansıtan göstergeler."

    Flick, çeşitli kulvarlarda Real Madrid'e karşı oynadığı 8 El Clasico müsabakasının yalnızca ikisini kaybetti. Bunlardan biri tam bir yıl önce Santiago Bernabeu'da Alonso'nun takımına karşı 2-1'lik skorla, diğeri ise dün José Mourinho yönetimindeki Real Madrid'e karşı oynanan El Clasico'da yaşandı.

    Karşılaştırma, Real Madrid'in Flick'in dayandığı ofsayt tuzağıyla başa çıkışında net bir farklılık ortaya koyuyor. 26 Ekim 2024 tarihli karşılaşmada Ancelotti'nin oyuncuları, Real Madrid'in 4-0 kaybettiği maçta 12 kez ofsayta düştü. Ancak bu sayı, iki ay sonra Barcelona'nın kazandığı İspanya Süper Kupası finalinde bir vakaya geriledi.

    Alonso'ya karşı oynanan tek El Clasico'da Real Madrid aleyhine beş kez ofsayt verilirken, bu sayı Mourinho'nun takımına karşı oynanan son karşılaşmada yalnızca üç vakaya geriledi.

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  • Real'in gelişimi ve Flick'e bir uyarı çanı

    Bu rakamlar, Real Madrid'in Barcelona'nın savunma anlayışına karşı öğrenme ve uyum sağlama kapasitesini yansıtıyor. Gelişme yalnızca yüksek savunma hattıyla başa çıkmakla sınırlı kalmadı; Mourinho aynı zamanda Barcelona'nın topa sahip olma üstünlüğünü sınırlamayı da başardı, ki anlayışı teorik olarak Alonso'nunkinden daha savunmacı bir eğilim taşıyor.

    Real Madrid'in topa sahip olma oranı, bir yıl önce Barcelona karşısındaki yüzde 31,5 düzeyinden dün oynanan El Clasico'da yüzde 37,8'e yükseldi; Bernardo Silva ve Arda Güler'in oyuna dahil edilmesinin ardından pas sayısı da 274'ten 380'e çıktı.

    Mundo Deportivo haberini şöyle noktaladı: "Bu rakamlar Barcelona'yı net bir meydan okumayla karşı karşıya bırakıyor; rakiplerinin gelişmesi ve oyun anlayışına çözüm bulabilmeleriyle birlikte, Flick'in takımının da kendi performansını geliştirmesi gerekiyor, aksi takdirde alışılagelmiş güçlü yönleri Real Madrid'in kolayca üstesinden gelebileceği bir denkleme dönüşebilir."

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