Barcelona'nın El Clasico'daki üstünlüğü, artık alışılmış oyun tarzını dayatmasıyla garanti olmaktan çıktı; zira Real Madrid'in Hans Flick'in fikirlerine karşı yaklaşımında dikkat çekici bir değişimin işaretleri belirmeye başladı.
Maçtan maça küçük görünebilecek ayrıntılar değişiyor; ancak bu durum, Alman teknik direktörün ezeli rakibi karşısında takımının üstünlüğünü koruyabilme becerisi hakkında daha büyük bir soru işareti ortaya koyuyor.
Real Madrid'in Camp Nou'da Barcelona'yı 2-1 yendiği dünkü El Clasico ile ilgili hazırladığı raporda Mundo Deportivo gazetesi, Flick'in karşılaşmaları ile Real Madrid teknik direktörleri Mourinho, Xabi Alonso ve Carlo Ancelotti arasında bir karşılaştırma yaparak Real Madrid'in Portekizli teknik direktörle birlikte gösterdiği dikkat çekici gelişimi ortaya koydu.