Gelecek maçlar SAN La Liga 10:15 RMA

José Mourinho, Racing ile karşılaşmak için Santander şehrine dönüyor ve 15 yıl önceki son ziyaretinden aşina olduğu bazı ayrıntıları yeniden hatırlıyor. Ancak El Sardinero Stadı'nda onu bekleyen tablo, kulübün sportif, idari ve taraftar anlamında geniş çaplı dönüşümlerden geçmesinin ardından büyük ölçüde değişmiş durumda.

Portekizli teknik adam, "Real" otelini hatırladığı gibi bulacak. Bu otel, daha önce Racing Santander takımına ayrılmış bir tesisken, ilk döneminde onun yönetimi altındaki Real Madrid'in konakladığı yerdi. Balkonundan körfez manzarasının keyfini bir kez daha çıkaracak, ancak stat içindeki turu ona tanıdığı yüzlerin ve ayrıntıların büyük bölümünün artık var olmadığını gösterecek.

El Sardinero Stadı'nın görünümü 2011 yılındaki son ziyaretinden bu yana pek değişmemiş olsa da, içinde dönen hemen hemen her şey farklılaştı; stada bakan renkli pankarttan -ki artık etrafını yırtık bayraklar sarmıyor- tribünlerdeki canlı atmosfere ve kulübün yeni hedeflerine kadar.

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