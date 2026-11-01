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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Mourinho 15 yıl sonra Racing'in sahasına dönüyor: Barcelona bayrağı dışında her şey değişti!

Racing Santander - Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
Barcelona
İspanya
Portekiz

Hatıralar Tiyatrosu'nda Special One

Gelecek maçlar
SAN

SAN

La Liga

01 Kas 2026

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José Mourinho, Racing ile karşılaşmak için Santander şehrine dönüyor ve 15 yıl önceki son ziyaretinden aşina olduğu bazı ayrıntıları yeniden hatırlıyor. Ancak El Sardinero Stadı'nda onu bekleyen tablo, kulübün sportif, idari ve taraftar anlamında geniş çaplı dönüşümlerden geçmesinin ardından büyük ölçüde değişmiş durumda.

Portekizli teknik adam, "Real" otelini hatırladığı gibi bulacak. Bu otel, daha önce Racing Santander takımına ayrılmış bir tesisken, ilk döneminde onun yönetimi altındaki Real Madrid'in konakladığı yerdi. Balkonundan körfez manzarasının keyfini bir kez daha çıkaracak, ancak stat içindeki turu ona tanıdığı yüzlerin ve ayrıntıların büyük bölümünün artık var olmadığını gösterecek.

El Sardinero Stadı'nın görünümü 2011 yılındaki son ziyaretinden bu yana pek değişmemiş olsa da, içinde dönen hemen hemen her şey farklılaştı; stada bakan renkli pankarttan -ki artık etrafını yırtık bayraklar sarmıyor- tribünlerdeki canlı atmosfere ve kulübün yeni hedeflerine kadar.

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  • Eski karşılaşmalar: Khedira tuzağının hatıraları

    as gazetesinin haberine göre, Mourinho Real Madrid'deki ilk döneminde Racing takımıyla dört kez karşılaştı ve Portekizli teknik adamın takımla geçirdiği son sezondan önce kulüp ikinci lige düştü. Mourinho üç galibiyet aldı, buna karşılık son karşılaşmada 0-0 berabere kaldı.

    O maçları oynayan Real Madrid kadrosundan hiçbir oyuncu artık takımın soyunma odasında bulunmuyor, ancak o dönemde kadroda yer alan Sami Khedira, şu anda Mourinho'nun teknik ekibinde görev yapıyor.

    Khedira, Real Madrid'in El Sardinero stadına yaptığı son ziyarette, bir önceki Levante maçında kırmızı kart görmesinin ardından forma giyememişti; bu olay takımının mağlubiyetine katkıda bulunmuş ve teknik direktörünün açık eleştirisine maruz kalmasına yol açmıştı.

    Mourinho o dönemde şöyle demişti: "Tuzağa düştü ve mağlubiyetin sorumluluğunun bir kısmını taşıyor."

    O dönem, Mourinho'nun sert karşılaşmaları ve tartışmalara yol açan açıklamalarıyla öne çıkmıştı. Bunlardan biri de şu sözleriydi: "İspanya bir kavgaya girdiğinde insanlar birlikten söz ediyor, biz bunu yaptığımızda ise bize haydut diyorlar."

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  • Clásico sonrası: Barcelona bayrağı önde!

    Ancak Mourinho bu kez, Real Madrid'in durumunu değiştirme ve kupaları yeniden kazanma çabaları kapsamında, Camp Nou'da önemli bir galibiyet elde ettikten sonra geri dönüyor.

    El Sardinero stadının 15 yıl boyunca tanık olduğu tüm değişikliklere rağmen, bir gelenek olduğu gibi kaldı; Racing hâlâ İspanya Ligi'nin yirmi kulübünün bayraklarını doğu tribününün en üstünde, puan durumundaki sıralamalarına göre dizilmiş şekilde sergiliyor.

    2011 yılında Barcelona'nın bayrağı bu sıranın ilk basamağını işgal etti ve dün Alaves'i 6-1 ezerek puanını 30'a çıkardıktan sonra hâlâ o konumda bulunuyor.

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Gelecek maçlar
SAN

SAN

La Liga

01 Kas 2026

RMA

RMA