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Motosiklet sürücüsünün ölümüyle ilgili soruşturma: Enrique'nin kızının bununla ne ilgisi var?

Luis Enrique
F. Torres
Paris Saint-Germain
İspanya
Fransa

Alkol ve uyuşturucu testlerinin sonucu açıklandı!

Paris Saint-Germain teknik direktörü Luis Enrique'nin kızı Sira Martinez, Valensiya'nın güneyindeki Oliva kenti yakınlarında 20 yaşındaki bir motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği ölümlü bir kazaya karıştı.

Alman Bild gazetesinin İspanyol basınına dayandırdığı habere göre kaza, perşembe akşamı Valensiya'nın yaklaşık bir saat güneyinde yer alan Oliva yakınlarındaki N-332 numaralı devlet karayolunda meydana geldi. Otomobilin bir motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü aracından savruldu.

Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri genç sürücüyü kurtaramadı. Gelen bilgilere göre, otomobilde bulunan Martinez ve bir İngiliz kadın kazadan yaralanmadan kurtuldu.

  • Polis soruşturmaları: Taksirle adam öldürme suçlaması mı?

    İspanya Sivil Muhafız teşkilatı, olayın koşullarını belirlemek için bir soruşturma başlattı. Yerel basına göre, aracı kullanan kişi 41 yaşındaki İngiliz bir "olimpik binici" idi.

    Yerel kaynaklar, olay yerinde yapılan alkol ve uyuşturucu testlerinin negatif çıktığını bildirdi.

    Soruşturmayı yürütenler, çarpışmaya yasa dışı olabilecek bir sürüş manevrasının yol açmış olabileceğinden şüpheleniyor. İngiliz sürücü hakkında taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla soruşturma yürütülüyor; motosikletin hızı da dahil olmak üzere olayın ayrıntıları ise henüz netleşmedi.

    Sivil Muhafız teşkilatı sözcüsü, şu ana kadar basınla paylaşabileceği bir bilgiye sahip olmadığını söyledi.

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  • Sera Martinez kimdir?

    26 yaşındaki Sira Martinez, profesyonel bir manken ve engel atlama binicisi olup Instagram'da 400 binden fazla takipçisi bulunuyor.

    Ayrıca spor camiasında, eski Barcelona yıldızı Ferran Torres ile geçmişteki ilişkisi nedeniyle tanınıyordu. Bu ilişki, Torres'in Manchester City'de oynadığı dönemde başlamış ve Barcelona'ya transfer olmasının ardından da devam etmiş, ikili bir buçuk yılı aşkın bir süre sonra Mayıs 2023'te ayrılmıştı. 

    Bild'e göre, "Sira, Enrique'nin çocukları arasında ağabeyi Pacho'nun (28 yaşında) ardından ikinci sırada yer alıyor. Enrique'nin en küçük kızı Xana ise nadir görülen bir kemik kanseri türüyle verdiği mücadelenin ardından Ağustos 2019'da 9 yaşında hayatını kaybetti."

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