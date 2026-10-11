Paris Saint-Germain teknik direktörü Luis Enrique'nin kızı Sira Martinez, Valensiya'nın güneyindeki Oliva kenti yakınlarında 20 yaşındaki bir motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği ölümlü bir kazaya karıştı.
Alman Bild gazetesinin İspanyol basınına dayandırdığı habere göre kaza, perşembe akşamı Valensiya'nın yaklaşık bir saat güneyinde yer alan Oliva yakınlarındaki N-332 numaralı devlet karayolunda meydana geldi. Otomobilin bir motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü aracından savruldu.
Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri genç sürücüyü kurtaramadı. Gelen bilgilere göre, otomobilde bulunan Martinez ve bir İngiliz kadın kazadan yaralanmadan kurtuldu.