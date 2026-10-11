İspanya Sivil Muhafız teşkilatı, olayın koşullarını belirlemek için bir soruşturma başlattı. Yerel basına göre, aracı kullanan kişi 41 yaşındaki İngiliz bir "olimpik binici" idi.

Yerel kaynaklar, olay yerinde yapılan alkol ve uyuşturucu testlerinin negatif çıktığını bildirdi.

Soruşturmayı yürütenler, çarpışmaya yasa dışı olabilecek bir sürüş manevrasının yol açmış olabileceğinden şüpheleniyor. İngiliz sürücü hakkında taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla soruşturma yürütülüyor; motosikletin hızı da dahil olmak üzere olayın ayrıntıları ise henüz netleşmedi.

Sivil Muhafız teşkilatı sözcüsü, şu ana kadar basınla paylaşabileceği bir bilgiye sahip olmadığını söyledi.