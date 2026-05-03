Cumartesi günü Ligue 1'de dokuzuncu sırada yer alan takımla oynanan maçta Paris ekibi 2-2 (1-1) berabere kalmıştı; bu maçta Enrique, as kadrosunun büyük bir kısmını dinlendirmişti. Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia ve Marquinhos gibi oyuncular sahaya çıkmamış, Warren Zaire-Emery ise sadece oyuna sonradan girmişti.

"Salı akşamı ilk 11'de yer alan sadece iki oyuncuyu sahaya sürdük. Maçı kendi istediğimiz gibi kontrol etmeye çalıştık. Kazanmak istiyorduk ama bu fırsatı kaçırdık" dedi Enrique. Başkent kulübünün gollerini forvet Ibrahim Mbaye (6.) ve Zaire-Emery (62.) attı; Lorient adına ise Pablo Pagis (12.) ve Aiyegun Tosin (78.) gol attı.

Böylece PSG, şampiyonluk yarışında üç hafta kala işi bitirme fırsatını kaçırdı. Aynı anda Nice ile 1-1 berabere kalan ikinci sıradaki Lens'e karşı altı puanlık bir fark var. Enrique'nin takımı için bir sonraki maç, önümüzdeki Pazar günü Stade Brest ile oynanacak ev sahibi maçında olacak.