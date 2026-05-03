"Böylesine muhteşem bir atmosferde oynanan önemli bir maçın ardından lig maçlarına geri dönmek, motivasyon açısından oldukça zor. Bu sonuç üzücü, çünkü üç puana ihtiyacımız vardı," dedi İspanyol teknik direktör, FC Lorient ile oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında.
"Motivasyon konusunda zor bir durum": PSG teknik direktörü Luis Enrique, FC Bayern ile oynanacak Şampiyonlar Ligi derbisi öncesinde dikkatleri üzerine çekiyor
Cumartesi günü Ligue 1'de dokuzuncu sırada yer alan takımla oynanan maçta Paris ekibi 2-2 (1-1) berabere kalmıştı; bu maçta Enrique, as kadrosunun büyük bir kısmını dinlendirmişti. Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia ve Marquinhos gibi oyuncular sahaya çıkmamış, Warren Zaire-Emery ise sadece oyuna sonradan girmişti.
"Salı akşamı ilk 11'de yer alan sadece iki oyuncuyu sahaya sürdük. Maçı kendi istediğimiz gibi kontrol etmeye çalıştık. Kazanmak istiyorduk ama bu fırsatı kaçırdık" dedi Enrique. Başkent kulübünün gollerini forvet Ibrahim Mbaye (6.) ve Zaire-Emery (62.) attı; Lorient adına ise Pablo Pagis (12.) ve Aiyegun Tosin (78.) gol attı.
Böylece PSG, şampiyonluk yarışında üç hafta kala işi bitirme fırsatını kaçırdı. Aynı anda Nice ile 1-1 berabere kalan ikinci sıradaki Lens'e karşı altı puanlık bir fark var. Enrique'nin takımı için bir sonraki maç, önümüzdeki Pazar günü Stade Brest ile oynanacak ev sahibi maçında olacak.
- AFP
PSG, Bayern ile oynayacağı rövanş maçında zorlu bir sınavla karşı karşıya
Ancak Enrique, takımına bir eleştiri yöneltmek istemedi: "Çabalarımız açısından görevimizi iyi yerine getirdik. İki ataktan iki gol attılar," dedi İspanyol teknik direktör.
PSG, önümüzdeki Salı günü Münih'teki Allianz Arena'da FC Bayern ile Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçına çıkacak. Fransızlar, bir hafta önce oynanan ilk maçtan 5-4'lük bir avantajla geliyor. İlk maçta uyluk kasından sakatlanan sağ bek Achraf Hakimi, bu karşılaşmayı kesinlikle kaçıracak.