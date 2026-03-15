Getty
Çeviri:
MOTD filminde Wayne Rooney'yi kim canlandırırdı? Manchester United efsanesi bir Hollywood yıldızını seçti, ancak Micah Richards'tan "Prison Break" temalı sert bir yanıt aldı
Komik oyuncu seçimleri
Rooney ve Richards, geçtiğimiz günlerde BBC Sport'ta kurgusal bir "Match of the Day" filminin oyuncu kadrosu hakkında eğlenceli bir sohbet gerçekleştirdi. Sohbet, Richards'a kendisini kimin canlandırması gerektiği sorulduğunda başladı. Eski Manchester City savunmacısı, Denzel Washington'ın bu rol için mükemmel bir seçim olacağını kendinden emin bir şekilde iddia ederken, Rooney onu hızla gerçek dünyaya geri döndürdü ve komedi filmi The Longest Yard'daki devasa Bob Sapp'ı açıkça önerdi. Bu komik giriş, iki popüler futbol yorumcusunun sinemadaki muadillerini düşünürken aralarında geçen son derece eğlenceli sohbet için mükemmel bir atmosfer yarattı.
- Getty Images Entertainment
Prison Break ile karşılaştırma
Komik sohbet, kısa sürede eski Manchester United forvetinin yerini kimin alabileceği konusuna kaydı. Rooney, iddialı bir şekilde Hollywood'un ağır toplarından Tom Hardy'yi aday gösterdi. Ancak Richards bu öneriyi çok komik buldu ve anında kontrolsüz bir kahkaha patlattı. Bunun gerçekçi olmayan bir tahmin olabileceğini fark eden efsanevi forvet, kendini alaya alan bir seçeneğe yöneldi ve kendisini, Wade Williams'ın canlandırdığı, popüler televizyon dizisi Prison Break'teki kötü şöhretli katı hapishane gardiyanı Kaptan Brad Bellick ile acımasızca karşılaştırdı. Richards, isabetli ama acımasız bu özeleştiriye gülmekten kırıldı, ardından gülerek eski futbolcu Dion Dublin ve Oscar ödüllü aktör Forest Whitaker'ı önerdi.
Geri kalan ekip üyelerinin seçimi
Konuşma daha sonra Danny Murphy'ye geldi. Yorumcu arkadaşlarını canlandıracak kel bir aktöre olan bariz ihtiyacı fark eden Richards, ilk olarak Hızlı ve Öfkeli serisinin aksiyon yıldızı Vin Diesel'i önerdi. Rooney bu seçimi hemen reddettiğinde, Richards hem kısa boylu hem de zeki birine ihtiyaçları olduğunu savundu. Bu, Rooney'nin komik bir şekilde aktör Ross Kemp'i önermesine neden oldu; özellikle klasik İngiliz pembe dizisi EastEnders'daki Grant Mitchell rolündeki ikonik sert adam imajına atıfta bulunarak, dinamik stüdyo ikilisi arasında gerçekten unutulmaz bir komedi anını tamamladı.
- Getty Images Sport
Oyuncu kadrosuna ilişkin hayran tepkileri
Bu komik video kısa sürede viral oldu ve sosyal medyada hayranların gönderiye bir dizi eğlenceli yorum yapmasına neden oldu. Bir kullanıcı, bu alaycı mizahı onaylayarak Bellick benzetmesinin "mükemmel" olduğunu belirtti. Hayranlar ayrıca kendi komik alternatiflerini de sundu; bazıları Rooney için Stephen Graham veya Russell Crowe'u önerirken, diğerleri ise acımasızca animasyon karakteri Shrek'i önerdi. Murphy'ye gelince, bir izleyici Everton menajeri Sean Dyche'ın bu rolde yer almasının ikonik olacağını belirtirken, bir diğeri şakacı bir şekilde Hollywood'un emektar oyuncusu Danny DeVito'yu talep etti.
Reklam