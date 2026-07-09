Morten Hjulmand, Sporting CP’den transferini tamamlamak üzere Madrid’e gelirken, Atlético Madrid 45 milyon avroluk anlaşmaya vardı

Hjulmand’ın ayrılışı, Estadio Jose Alvalade’de geçirdiği başarılarla dolu dönemin sonunu işaret ediyor. Üç yıl önce İtalyan takımı Lecce’den transfer edildiğinden bu yana Danimarkalı oyuncu, takımın kalbini oluşturan isim haline geldi. Portekiz’den ayrılırken 141 maça çıkmış, 10 gol atmış ve 12 asist yapmış; bu süre zarfında iki lig şampiyonluğu ve bir Taca de Portugal kupası kazanmıştır.

A Bola’nın haberine göre, transferin kesinleşmesine rağmen Hjulmand’ın Madrid’de sağlık kontrolünden geçtikten sonra kısa bir süreliğine Lizbon’a döneceği anlaşılıyor. Bu ziyaret, orta saha oyuncusunun kendisini Avrupa’nın en çok aranan defansif orta saha oyuncularından biri haline gelmesine yardımcı olan takım arkadaşlarına ve teknik kadroya resmen veda etmesini sağlayacak.