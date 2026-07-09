Getty Images Sport
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Morten Hjulmand, Sporting CP’den transferini tamamlamak üzere Madrid’e gelirken, Atlético Madrid 45 milyon avroluk anlaşmaya vardı
Danimarkalı yıldız için anlaşma sağlandı
Sporting ile Atlético arasında Hjulmand’ın transferine ilişkin anlaşma resmen tamamlandı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun bugün İspanya’ya giderek sağlık kontrolünden geçmesi ve La Liga’ya transferini resmileştirmesi bekleniyor; böylece Portekiz’in başkentindeki son derece başarılı dönemi sona erecek.
Fabrizio Romano’nun haberine göre, Atlético orta saha oyuncusu için 40 milyon avro sabit ücret ödeyecek ve ek ödemeler kapsamında 5 milyon avro daha ödeyebilecek.
- Getty Images Sport
Lizbon’da bir dönemin sonu
Hjulmand’ın ayrılışı, Estadio Jose Alvalade’de geçirdiği başarılarla dolu dönemin sonunu işaret ediyor. Üç yıl önce İtalyan takımı Lecce’den transfer edildiğinden bu yana Danimarkalı oyuncu, takımın kalbini oluşturan isim haline geldi. Portekiz’den ayrılırken 141 maça çıkmış, 10 gol atmış ve 12 asist yapmış; bu süre zarfında iki lig şampiyonluğu ve bir Taca de Portugal kupası kazanmıştır.
A Bola’nın haberine göre, transferin kesinleşmesine rağmen Hjulmand’ın Madrid’de sağlık kontrolünden geçtikten sonra kısa bir süreliğine Lizbon’a döneceği anlaşılıyor. Bu ziyaret, orta saha oyuncusunun kendisini Avrupa’nın en çok aranan defansif orta saha oyuncularından biri haline gelmesine yardımcı olan takım arkadaşlarına ve teknik kadroya resmen veda etmesini sağlayacak.
Hjulmand uzun vadeli sözleşme imzalayacak
Kulüpler arasındaki son görüşmeler, Hjulmand’ın temsilcilerinin Madrid’de bulunması sayesinde kolaylaştırıldı. Bu toplantılar, tarafların ödeme takvimleri ve FIFA dayanışma mekanizmasından elde edilecek gelirlerin dağıtımı gibi kalan ayrıntıları çözmelerine imkân sağladı. Danimarkalı kaptan, kendisini Haziran 2031’e kadar kulüpte tutacak uzun vadeli bir sözleşmeyi Colchoneros ile imzalayacak.
- Getty Images Sport
Simeone için stratejik takviye
Simeone için Hjulmand’ın takıma katılması, sahanın ortasında sağlam bir varlık sağlıyor. 185 cm boyundaki Danimarkalı oyuncu, hem fiziksel savunma gücü hem de top hakimiyetinde teknik güven sağlıyor. Sporting'de kaptanlığa yükseltilmesini sağlayan liderlik vasıfları, gelecek sezon kupa mücadelesi verecek olan Atleti soyunma odası için hayati bir katkı olarak görülüyor. Bu transfer, Hjulmand'ın son transfer dönemlerinde AC Milan ve Manchester United ile sıkça anıldığı Premier League veya Serie A'ya olası bir geçişine dair spekülasyonları da sona erdiriyor.
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