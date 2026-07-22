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Morgan Rogers, Xabi Alonso’nun kendisini Chelsea’ye katılmaya nasıl ikna ettiğini anlatıyor; İngiltere’nin yeni rekor transferi, “en yakın arkadaşı” Cole Palmer ile yeniden bir araya geliyor
Alonso, rekor kıran transferin kilit ismi
Diğer büyük Premier Lig rakiplerinin ilgisine rağmen, Londra’nın dev kulübünde forma giyme ve özellikle Alonso’nun rehberliğinde çalışma fırsatı, İngiltere milli takım oyuncusu için reddedilemez bir cazibe oluşturdu. Transferinden bu yana verdiği ilk röportajda kararını açıklayan Rogers, kendisi ile yeni teknik direktörü arasındaki taktiksel uyumun önemine dikkat çekti.
Rogers, Chelsea’nin resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, “Onunla birkaç kez konuştum ve burada olmamın önemli bir nedeni de teknik direktörün nasıl biri olduğunu, nasıl davrandığını ve nasıl çalışmak istediğini anlamam gerektiğidir,” dedi. “Bu, benim futbola bakış açımla, oynamak istediğim futbolla ve kendim olmak, özgür olmak ve kendimi ifade etmek istediğim şekilde büyük ölçüde örtüşüyor. Onun da bunun bir parçası olması, benim burada olmamda çok büyük bir etken oldu."
- Getty
"En iyi arkadaşı" Palmer ile yeniden bir araya geldi
Alonso’nun taktiksel cazibesinin ötesinde, bu transfer Palmer ile yeniden bir araya gelmelerini kolaylaştırıyor. İkili, Manchester City’de birlikte geçirdikleri günlere dayanan efsanevi bir dostluğa sahip. Rogers, Palmer’ın anlaşmayı sonuçlandırmak için yılmadan çaba gösterdiğini ve müzakereler rekor kıran bir sonuca doğru ilerlerken sürekli olarak gelişmeleri takip ettiğini belirtti.
"Cole'u yaklaşık 14 yaşımdan beri tanıyorum; önce İngiltere genç milli takımlarında, sonra da ikimiz de Man City'de oynadığımız dönemde. Bir süredir bu konuyu konuşuyorduk; her zaman birlikte oynamayı çok isterdik. Bu yüzden, bunun gerçekleşmesi ikimizi de çok heyecanlandırıyor," dedi Rogers. "Durmadan beni arıyor, mesaj atıyor ve ben sabırsızlanıyorum. Sanırım en özel olan şey, en iyi arkadaşlarından biriyle oynamak ve her gün onunla birlikte olmak. Bu konuda gerçekten çok heyecanlıyım."
İngiltere'de rekor kıran anlaşma
The Blues, Aston Villa’dan Rogers’ı kulüp tarihinin en yüksek transfer ücreti olan 117 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katmak üzere anlaşmaya vardı; bu rakam, 2023 yılında Moises Caicedo için ödenen 115 milyon sterlini geride bıraktı. Ayrıca Rogers, bu yazın başlarında Nottingham Forest’tan Manchester City’ye 116 milyon sterline transfer olan orta saha oyuncusu Elliot Anderson’ı geride bırakarak tüm zamanların en pahalı İngiliz futbolcusu oldu. Rogers, Chelsea ile uzun vadeli bir gelecek planı yaparak, kendisini 2033 yılına kadar Batı Londra'da tutacak yedi yıllık bir sözleşme imzaladı.
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Uluslararası başarının üzerine inşa etmek
Bu transfer, 2024 yılında Villa’ya transfer olmadan önce Middlesbrough’da forma giyen Rogers’ın inanılmaz yükselişini taçlandırıyor. Unai Emery yönetiminde gelişimi hızla ivme kazanan Rogers, Thomas Tuchel’in 2026 Dünya Kupası için oluşturduğu İngiltere kadrosuna seçildi. Rogers, turnuvada büyük bir çıkış yakaladı; özellikle Arjantin ile oynanan yarı final maçında ilk 11'de yer aldı ve Anthony Gordon'a bir asist yaptı. Bu uluslararası deneyim, Premier Lig'deki istikrarlı performansıyla birleşince, Chelsea'yi önümüzdeki sezonda yenilenmiş hücum hattını yönetecek doğru profilin o olduğuna ikna etti.
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