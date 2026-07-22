Diğer büyük Premier Lig rakiplerinin ilgisine rağmen, Londra’nın dev kulübünde forma giyme ve özellikle Alonso’nun rehberliğinde çalışma fırsatı, İngiltere milli takım oyuncusu için reddedilemez bir cazibe oluşturdu. Transferinden bu yana verdiği ilk röportajda kararını açıklayan Rogers, kendisi ile yeni teknik direktörü arasındaki taktiksel uyumun önemine dikkat çekti.

Rogers, Chelsea’nin resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, “Onunla birkaç kez konuştum ve burada olmamın önemli bir nedeni de teknik direktörün nasıl biri olduğunu, nasıl davrandığını ve nasıl çalışmak istediğini anlamam gerektiğidir,” dedi. “Bu, benim futbola bakış açımla, oynamak istediğim futbolla ve kendim olmak, özgür olmak ve kendimi ifade etmek istediğim şekilde büyük ölçüde örtüşüyor. Onun da bunun bir parçası olması, benim burada olmamda çok büyük bir etken oldu."