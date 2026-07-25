Maxime Lacroix'nın Crystal Palace'tan Chelsea'ye yaklaşık 60 milyon euro karşılığında transferi, zaman sıralamasındaki son anlaşma sadece. Ancak masaya konan hiç de sıradan olmayan rakama rağmen bu hamle, Morgan Rogers'ın Aston Villa'dan 137 milyon euroya Chelsea'ye geçişi, buna eş zamanlı olarak Alejandro Garnacho'nun Birmingham'a transferi ve Nicolas Jackson'a duyulan güçlü ilgi ya da Tottenham'ın Newcastle'dan Sandro Tonali ile West Ham'dan Mateus Fernandes'i kadrosuna katarak 200 milyon euronun üzerinde gerçekleştirdiği çifte hamle gibi çok daha sansasyonel operasyonların ardından ortaya çıkan aynı tepkileri uyandırmadı. Spurs ile Brighton arasındaki ve savunmacı van Hecke'nin 60 milyon euro karşılığında De Zerbi'nin yanına gitmesiyle, eş zamanlı olarak benzer bir bedelle Vuskovic'in Seagulls'a geçişiyle sonuçlanan "takas"tan söz etmeye bile gerek yok. Ya da Elliot Andersson'ın Nottingham Forest'tan Manchester City'ye 135 milyon euro karşılığında satılmasından.
Çeviri:
Morgan Rogers vakası, ayrıca Garnacho, Tonali ve Roma için Summerville hayal kırıklığı: Premier League uluslararası transfer piyasasını nasıl şişiriyor
Ulaşılamaz rakamlar
İngiliz futbolu, Avrupa'nın dört bir yanına dağılmış rakipleri için artık sürdürülemez bir hızla ilerliyor. Premier League kulüplerinin kadrolarını güçlendirmek için elinde bulundurduğu rakamlar, açıkça Eski Kıta'daki yapılanmaların büyük bölümü için ulaşılmaz durumda; her zamanki Paris Saint-Germain ile Bayern Münih, Barcelona ve Real Madrid gibi tarihî devler ise sahip oldukları itibar, mali yapıları (Alman kulübününki) ve markalarının gücüyle güvence altına alınan çok yüksek gelirler ile bazı kredi kuruluşlarıyla kurdukları ayrıcalıklı ilişkiler sayesinde, firavunvari denebilecek transfer kampanyalarının baş aktörleri olmayı hâlâ başarıyor.
İşte Süper Lig
Avrupa futbolunun geri kalanında, İtalyan futbolunun üzücü gerçekliğiyle başlayacak olursak, artık tablo bütçeyi denkleştirme ve teknik projelerin finansal sürdürülebilirliği için çalışma gerekliliğiyle şekilleniyor; bu da kaçınılmaz olarak hem bonservis yatırımlarını hem de özellikle futbolcuların maaşlarını etkiliyor. Ancak Dünya Kupası için verilen doğal aranın ardından gelen bu ilk “gerçek” transfer dönemi haftalarının güçlendirdiği his şu ki Premier League, daha şimdiden ve özellikle orta-uzun vadede, İngiltere sınırları dışındaki diğer takımların büyük hamlelere yönelme kapasitesini ve isteğini daha da kıracak mekanizmaları hayata geçiriyor. Birkaç yıl önce Süper Lig projesine dehşet ve öfkeyle bakanlar, bugün en azından İngiltere’de yaşananların, futbolu seçkin bir kulübe dönüştürecek ve adil rekabet kavramını yok edecek o fikre fazlasıyla yaklaştığını kabul etmeli.
Berlusconi'nin Milan'ı
Serie A'nın altın çağında bile, yani 1980'lerden 2000'lerin başına kadar uluslararası arenadaki en gözde oyuncuları kadromuza katmamıza imkân tanıyan dönemde dahi, kendi ligindeki en iyi ürünleri “kanibalize etme” mekanizması işlemiyor ve maliyetler, üst düzey olmayan kulüplerin bir ya da iki yüksek gelirli satışla bilançolarını koruyabilmelerine imkân verecek ölçüde bu kadar astronomik seviyelere çıkmıyordu. İtalya'da elbette Silvio Berlusconi'nin Milan'ı örneğini gördük; 1990'ların ilk yarısında orta seviyedeki diğer takımlardan birçok futbolcuyu bünyesine katıyordu, ancak İngiliz kulüplerinin son dönemde ulaştığı uluslararası transfer piyasası etkisi seviyesine erişmiyordu.
CHELSEA OLAYI
Premier League'in her zamanki ölçüsüz yazında en tartışmalı hamleler, son birkaç transfer döneminde sıkça olduğu gibi, Chelsea'nin yürüttüğü operasyonlar. Gelecek Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kaçırmış olmasına, 1 milyar euro barajını fazlasıyla aşan çılgın harcamaları ve kadrosundaki orantısız futbolcu sayısıyla “öne çıkmasına” rağmen kulüp, pervasızca hareket etmeyi sürdürüyor. Finansal Fair Play'e dair her türlü kurala ve bir soyunma odasını yönetmenin her türlü mantığına rağmen. Chelsea, İngiltere Milli Takımı oyuncusu Morgan Rogers gibi çok iyi bir futbolcuya, ancak kesinlikle bir süper yıldız olmayan bir isme, açık şekilde ederinin çok üzerinde ödeme yaptı (geçen sezonu 14 gol ve 12 asistle tamamladı; sezon Avrupa Ligi zaferiyle noktalandı). Ve tesadüf eseri, bazı fazlalıklarını tam da Aston Villa'ya göndermeye hazırlanıyor: Garnacho'nun ardından (Roma'ya da önerilmişti) kısa süre içinde sıra, Unai Emery'nin Villarreal'de çalıştırdığı Nicolas Jackson'a gelebilir.
Arap kaçış yolu
Bu da yetmezmiş gibi, bir de Suudi Arabistan'a yapılan bazı dev transferlerin tuhaf durumu var.Son birkaç yıldır finans dünyası ve İngiliz futboluyla giderek daha güçlü ilişkiler kuran ülke, Premier League'den ayrılan teknik direktörler ile yöneticileri de altı haneli ücretlerle son derece zengin Saudi Pro League'e çekti. Ardından elbette oyuncular geliyor ve son örnek de eski West Ham oyuncusu Crysencio Summerville: Roma, bonuslar dahil 50 milyon euroluk son artırımıyla işi bitirdiğini düşündüğü sırada, Simone Inzaghi'nin Al-Hilal'i bir anda devreye girdi ve bonservisi için masaya koyduğu 80 milyon euro ile sezon başına net 15 milyon euroluk dev maaş sayesinde İngiltere Milli Takımı oyuncusunu kadrosuna kattı. Kadrosunda hâlâ - ne kadar daha kalacağı bilinmese de - Darwin Nunez gibi bir isim de var; Liverpool'daki hayal kırıklığı yaratan dönemin ardından başka her yere gidebilecek bir diğer oyuncu da sonunda Suudi petro-dolarlarını seçti.
PREMIER LEAGUE TRANSFER PİYASASINI ŞİŞİRİYOR
Söylendiği gibi örnekler çok ve çeşitli; bu da mekanizmanın herkes için geçerli olduğunu ve amacının sistemi bir bütün olarak sağlıklı tutmak olduğunu gösteriyor. Şampiyonluk yarışında mücadele edemeyen kulüpler, tarihî büyük kulüplerde (Arsenal, Manchester City, United ve Liverpool’un yanı sıra elbette Chelsea ile Tottenham da var) en iyi genç yetenekleri için doğal adresi bulabiliyorsa ve onların bonservisinden İngiltere dışında hiç kimsenin ödeyemeyeceği rakamlar kazanabiliyorsa, bunun nedeni nihai hedefin Premier League gezegeninin Avrupa’daki rakipleri için sürdürülemez bir büyüme hızını korumaya devam etmesi olmasıdır.Elbette ortada yasa dışı ya da kurallarca yasaklanmış hiçbir şey yok, ancak dünya transfer piyasasını “şişirmeye” başlayan durumlardan söz ediyoruz ve bunlar, İngiliz olmayan kulüplerin büyük bölümünü ayakta kalabilmek için hedeflerini ve davranış biçimlerini değiştirmeye zorluyor.
Scout artık zorunlu hale geliyor
Kendi altyapılarına değer katmanın yanı sıra, Belçika, Hollanda, Fransa, Almanya ve Portekiz’de, ayrıca Kuzey Avrupa’da da şimdiden oldukça fazla sonuç veren scout sisteminden söz ediyoruz; bu sistem, Premier League’in hakimiyetine karşı koymaya çalışmak için gerekli ve neredeyse zorunlu bir yöntem haline geliyor. Dünyanın dört bir yanındaki 17 yaş altı ve 19 yaş altı oyuncular için birkaç yıldır son derece agresif hareket eden Chelsea’nin yetişemediği yerde, üzerinde çalışılacak ve projelerinizi inşa edeceğiniz çok sayıda ham yeteneği kadroya katmak için araya girme fırsatı hâlâ var. Teknik olduğu kadar ekonomik projeler de buna dahil; bilançoları korumaya ve başka oyunculara hızla yeniden yatırım yapmaya imkan tanıyan bir oyuncu alım-satım modeli üzerinden.
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