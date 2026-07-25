Bu da yetmezmiş gibi, bir de Suudi Arabistan'a yapılan bazı dev transferlerin tuhaf durumu var.Son birkaç yıldır finans dünyası ve İngiliz futboluyla giderek daha güçlü ilişkiler kuran ülke, Premier League'den ayrılan teknik direktörler ile yöneticileri de altı haneli ücretlerle son derece zengin Saudi Pro League'e çekti. Ardından elbette oyuncular geliyor ve son örnek de eski West Ham oyuncusu Crysencio Summerville: Roma, bonuslar dahil 50 milyon euroluk son artırımıyla işi bitirdiğini düşündüğü sırada, Simone Inzaghi'nin Al-Hilal'i bir anda devreye girdi ve bonservisi için masaya koyduğu 80 milyon euro ile sezon başına net 15 milyon euroluk dev maaş sayesinde İngiltere Milli Takımı oyuncusunu kadrosuna kattı. Kadrosunda hâlâ - ne kadar daha kalacağı bilinmese de - Darwin Nunez gibi bir isim de var; Liverpool'daki hayal kırıklığı yaratan dönemin ardından başka her yere gidebilecek bir diğer oyuncu da sonunda Suudi petro-dolarlarını seçti.