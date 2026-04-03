Morgan Rogers, İngiltere'nin yıldız oyuncusuna ilgi duyan dört kulüp varken yaz transferine kapıyı aralayınca Aston Villa alarma geçti
Avrupa ve Premier Lig'in devleri Rogers'ın peşinde
The Sun gazetesine göre, Rogers bu yaz Aston Villa'dan ayrılmayı düşünüyor. 23 yaşındaki oyuncu, West Midlands'a transfer olduktan sonra yıldızı hızla parladı ve gösterdiği performanslar ligin köklü devlerinin dikkatinden kaçmadı.
Chelsea, Liverpool ve Arsenal, transferle ilgilenen birçok takım arasında yer alırken, Manchester United da bu İngiliz milli oyuncuyu radarına alan bir başka kulüp.
Sözleşme durumu ve Villa’nın tutumu
Rogers, geçen Kasım ayında altı yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Uzun vadeli bir sözleşmenin getirdiği güvenceye rağmen, birçok üst düzey kulüp, istenen bedel karşılanırsa bir anlaşmaya varılabileceğine inanıyor ve Villa, bu yazın bu transferden kazanç elde etmek için ideal bir zaman olabileceğini kabul etti.
Villa Park'ta mali baskı
Villa, son transfer dönemlerinde mali dengesini sağlamak için büyük çaba sarf etti, ancak önemli ölçüde yeniden yatırım yapma ihtiyacı hâlâ devam ediyor. Takımın en değerli varlıklarından biri olan Rogers, kulübün zarara düşmemesi için ayrılabilir.
Villa, Şampiyonlar Ligi'ne katılsa bile Rogers ayrılabilir. Bu durumda, 2021'de Manchester City'nin Jack Grealish için ödediği 100 milyon sterlini aşan bir bedel karşılığında satılması da mümkün.
Yaratıcı ilham arayışı
Rogers, Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere milli takımının önemli bir oyuncusu haline geldi ve bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası'nda ya kanat pozisyonunda ya da ofansif orta saha rolünde forma giymesi bekleniyor.