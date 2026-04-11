Morgan Rogers'ın Manchester United'a transferine Michael Carrick yeşil ışık yaktı; Red Devils, Aston Villa'nın yıldızı Cole Palmer'ın Chelsea'ye katılması halinde bu oyuncuyu 'daha yoğun' bir şekilde takip edecekleri konusunda uyarıda bulundu

TEAMtalk'a göre, Manchester United'ın Rogers'ı transfer etme çabaları, Middlesbrough'da birlikte çalıştıkları dönemde bu forvetle yakın işbirliği içinde olan Carrick'ten güçlü bir destek gördü. Carrick'in, Rogers'ın United gibi büyük bir kulüpte başarılı olabileceğine dair övgü dolu sözler sarf ettiği belirtiliyor. Özellikle kulübün INEOS öncülüğündeki transfer stratejisi, Old Trafford'daki baskıya dayanabilecek genç İngiliz yeteneklere odaklandığı için, Carrick'in tavsiyesinin Carrington'da etkili olduğu düşünülüyor.

United, Rogers'ı çok yönlülüğü sayesinde gelişen kadrosu için ideal bir seçim olarak görüyor. 23 yaşındaki oyuncu, forvet hattında veya yaratıcı bir orta saha rolünde görev alabiliyor, bu da kulübün bu yaz büyük bir kadro yeniden yapılanmasına hazırlanırken onu değerli bir seçenek haline getiriyor.