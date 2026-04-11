Morgan Rogers'ın Manchester United'a transferine Michael Carrick yeşil ışık yaktı; Red Devils, Aston Villa'nın yıldızı Cole Palmer'ın Chelsea'ye katılması halinde bu oyuncuyu 'daha yoğun' bir şekilde takip edecekleri konusunda uyarıda bulundu
Carrick'in desteği, United'ın ilgisini artırıyor
TEAMtalk'a göre, Manchester United'ın Rogers'ı transfer etme çabaları, Middlesbrough'da birlikte çalıştıkları dönemde bu forvetle yakın işbirliği içinde olan Carrick'ten güçlü bir destek gördü. Carrick'in, Rogers'ın United gibi büyük bir kulüpte başarılı olabileceğine dair övgü dolu sözler sarf ettiği belirtiliyor. Özellikle kulübün INEOS öncülüğündeki transfer stratejisi, Old Trafford'daki baskıya dayanabilecek genç İngiliz yeteneklere odaklandığı için, Carrick'in tavsiyesinin Carrington'da etkili olduğu düşünülüyor.
United, Rogers'ı çok yönlülüğü sayesinde gelişen kadrosu için ideal bir seçim olarak görüyor. 23 yaşındaki oyuncu, forvet hattında veya yaratıcı bir orta saha rolünde görev alabiliyor, bu da kulübün bu yaz büyük bir kadro yeniden yapılanmasına hazırlanırken onu değerli bir seçenek haline getiriyor.
Villa’nın 80 milyon sterlinlik piyasa değeri büyük bir engel oluşturuyor
Aston Villa, en değerli oyuncusunu korumaya kararlı ve haberlere göre Rogers için 80 milyon sterlinin üzerinde bir fiyat belirlemiş durumda. Bu yüksek değerleme, hem oyuncunun artan itibarını hem de önceki transferinin finansal yapısını yansıtıyor. Middlesbrough, gelecekteki herhangi bir satıştan elde edilecek kârın yüzde 20'sine hak sahibi, bu da Villa'nın kârını maksimize etmek için önemli bir ücret talep etmesi gerektiği anlamına geliyor. Rogers'ın 2031'e kadar uzun vadeli bir sözleşmesi olduğu için Villa'nın onu satmak için acil bir baskısı yok. Ancak, önceki kayıpların ardından ortaya çıkan finansal kaygılar, önemli bir teklif gelirse sonunda müzakerelerin kapısını açabilir.
Chelsea'nin ilgisi, Palmer'da domino etkisi yaratabilir
United’ın Rogers’a gösterdiği ilgi, Chelsea ve yıldız oyun kurucusu Palmer’ı da içine alan potansiyel bir domino etkisi yarattı. Kırmızı Şeytanlar’ın, Rogers’ın Stamford Bridge’e transferi gerçekleşirse, Chelsea’den Palmer’ı kadrolarına katmak için çabalarını derhal yoğunlaştıracaklarını açıkça belirttikleri bildiriliyor. Böyle bir senaryo, kadrosunu güçlendirmeye çalışırken en etkili oyuncularından birini korumaya çalışan Blues’u hassas bir duruma sokacaktır. Chelsea, bir yılı aşkın süredir Rogers'ı takip ediyor ve onun gençlik odaklı projesine mükemmel bir şekilde uyum sağlayacağına inanıyor. Ancak United'ın uyarısı, hücum yetenekleri için verilen mücadeleye yeni bir stratejik boyut kazandırdı.
Şimdi ne olacak?
Yaz transfer dönemi yaklaşırken, Rogers için rekabetin hızla kızışması bekleniyor. Manchester United, Chelsea ve Arsenal, yeni sezon öncesinde kadrolarını güçlendirmek amacıyla stratejilerini hazırlarken, Aston Villa ise talep ettiği bedel konusunda kararlılığını sürdürüyor. Dünya Kupası öncesinde İngiltere’nin en heyecan verici hücum yetenekleri arasında yerini sağlamlaştırmaya devam eden Rogers için, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden bir takıma transfer olmak özellikle cazip gelebilir.