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Morgan Rogers geliyor, Martin Odegaard gidiyor mu? Eski Arsenal orta saha oyuncusu, Gunners kaptanı ve Aston Villa oyun kurucusu hakkında ortalığı kasıp kavuran şaşırtıcı transfer söylentilerine tepki gösterdi
Premier Lig şampiyonu Arsenal, kadrosunu güçlendirmek istiyor
Odegaard, Mayıs ayında İngiltere’nin en üst lig kupasını havaya kaldırdı; böylece Kuzey Londra’nın kırmızı takımı, 22 yıllık iç sahada üstünlük bekleyişine son verdi. Üç sezon üst üste ikincilikle sonuçlanan sezonların ardından Arsenal, nihayet Manchester City, Liverpool ve diğer rakiplerinin tehdidini bertaraf etti.
Çılgın kutlamalar yaşandı; Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain'e karşı alınan yenilgi bu coşkuyu sadece biraz gölgeledi. Plan, İspanyol teknik direktör Arteta'nın önderliğinde somut başarılarla dolu bir dönem başlatmak.
Yıldızlarla dolu kadro bu hedefe ulaşmak için iyi bir konumda görünüyor, ancak her iddialı takım sürekli gelişme için çaba göstermelidir. Bu da, her transfer döneminde kadroyu güçlendirmek anlamına gelir; daha kendini kanıtlamış oyuncuların transferi için büyük bütçeler ayrılmaktadır.
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Takım kaptanı Odegaard, 2026 yaz transfer döneminde satılabilir mi?
Odegaard’ın, kaptan olmasına rağmen, kulübün bütçe ve kadro boşluğu yaratmak amacıyla takımdan ayrılacak oyuncular arasında yer alabileceği öne sürülüyor. 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin bitmesine sadece iki yıl kalmışken, son dönemde yaşadığı sakatlık sorunları da bu değerlendirmede dikkate alınması gereken faktörler arasında yer alıyor.
Real Madrid'den kiralık olarak takıma katıldığından bu yana beş buçuk yıl geçen Norveçli oyuncunun takımdan ayrılabileceğine dair sorulan bir soruya, Betinia ile işbirliği içinde konuşan Schwarz, GOAL'a şunları söyledi: “Bence takımda iyi oyuncuları tutmak istersiniz.
“Özellikle teknik direktörler, kupa kazanmak ve başarılı sezonlar geçirmek için en iyi seçeneklere sahip olmak isterler. Bence o, bir yıl daha takımın ve kadronun bir parçası olacak.
“Bazen mesele sadece para değildir; sportif başarıya ulaşmak daha önemlidir. Eğer bunu başarırsanız, elbette mali durum da daha iyi hale gelir. Gelecek sezon kazanırlarsa, işler yolunda giderse, elbette onun değeri de artacaktır. Kazanan bir takımda oynarsanız, belki gelecek yıl transfer piyasasında çok rağbet gören bir isim olursunuz.”
Rogers için yapılacak yüksek bedelli bir transfer, Odegaard’ın geleceğini etkiler mi?
Arsenal’in oyuncu ayrılıkları konusundaki tutumu, yeni transferlere bağlı olarak şekillenebilir; kulübün en önemli hedeflerinin belirlendiği söyleniyor. Villa’nın yıldızı Rogers’ın bu listede öne çıkan bir isim olduğu bildiriliyor; ancak yetenekli 23 yaşındaki oyuncunun transfer bedelinin 130 milyon sterlin (172 milyon dolar) olduğu belirtiliyor.
Eğer burada bir başka rekor kıran transfer gerçekleşirse, büyük bir transfer için yer açmak amacıyla Odegaard feda edilebilir mi? Schwarz, kendisine bu soru yöneltildiğinde şunları ekledi: “Odegaard’ın gideceğini sanmıyorum, hayır. Ama elbette mali dengeleri gözetmek zorundasınız. Bir kulüp olarak mantıklı ve sürdürülebilir olmalısınız.
“Ancak futbol kulübünün sadece sahadaki başarısını göz önünde bulundurursak, Odegaard’ın kalacağını düşünürüm. Ve elbette bir şampiyon olarak, bir oyuncuyu transfer etmek istediğinizde başkalarından biraz daha fazla ödeme yapmanız gerekir.
“Her pozisyonda kesinlikle bir ya da iki oyuncuya sahip olmanız gerekir. Ve eğer bu konuyu araştırıyorlarsa, neyin eksik olduğunu ya da belki eksik değil de daha güçlü olmak için neyi eklemek istediklerini biliyorlar demektir. Proaktif olmalısınız ve bazen bu seçenekleri ihtiyaç duyduğunuzdan önce değerlendirip harekete geçmelisiniz.
“O [Rogers], Premier Lig’de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve onu çok beğeniyorum. Muhteşem bir oyuncu ve Aston Villa’da neler yaptığını gördük. Takıma önemli bir katkı sağlayabilecek iyi bir oyuncu.
“Arsenal’in birini satması gerekip gerekmediğini bilmiyorum. Ancak mali dengelerini sağlamaları gerekiyorsa, bu konuyu da değerlendirmeleri gerekir. Çünkü yeni bir sezon için soyunma odasına yeni oyuncular da katarak yeni bir dinamik oluşturmak gerekir; böylece herkes geçen yıl olduğu yerde rahat hissetmez. Oyuncuları her zaman daha iyi performans göstermeye teşvik etmeli ve her pozisyon için rekabet olduğunu bilmelerini sağlamalısınız.”
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Arsenal maç takvimi: 2026-27 sezonuna geri sayım başladı
Arsenal, 16 Ağustos’ta Manchester City ile oynayacağı Community Shield maçı ve 21 Ağustos’ta yeni yükselmiş Coventry ile oynayacağı 2026-27 sezonunun açılış maçı öncesinde, önümüzdeki haftalarda sezon öncesi hazırlıklarını hızlandıracak.
Odegaard da dahil olmak üzere birçok oyuncu şimdilik Dünya Kupası kadrosunda yer alırken, Rogers ise bu turnuvada İngiltere milli takımının planları kapsamında yer alıyor ve “Üç Aslanlar”ın dünya şampiyonluğu yolundaki serüveni sona erene kadar herhangi bir transfer görüşmesi yapamayacak.