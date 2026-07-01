Morgan Rogers geliyor, Martin Odegaard gidiyor mu? Eski Arsenal orta saha oyuncusu, Gunners kaptanı ve Aston Villa oyun kurucusu hakkında ortalığı kasıp kavuran şaşırtıcı transfer söylentilerine tepki gösterdi

Odegaard, Mayıs ayında İngiltere’nin en üst lig kupasını havaya kaldırdı; böylece Kuzey Londra’nın kırmızı takımı, 22 yıllık iç sahada üstünlük bekleyişine son verdi. Üç sezon üst üste ikincilikle sonuçlanan sezonların ardından Arsenal, nihayet Manchester City, Liverpool ve diğer rakiplerinin tehdidini bertaraf etti.

Çılgın kutlamalar yaşandı; Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain'e karşı alınan yenilgi bu coşkuyu sadece biraz gölgeledi. Plan, İspanyol teknik direktör Arteta'nın önderliğinde somut başarılarla dolu bir dönem başlatmak.

Yıldızlarla dolu kadro bu hedefe ulaşmak için iyi bir konumda görünüyor, ancak her iddialı takım sürekli gelişme için çaba göstermelidir. Bu da, her transfer döneminde kadroyu güçlendirmek anlamına gelir; daha kendini kanıtlamış oyuncuların transferi için büyük bütçeler ayrılmaktadır.