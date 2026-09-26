Bu ikili, Xabi Alonso'nun taktik düzeninde gösterdikleri çıkışla bu sezon Chelsea için kilit rol oynadı; toplamda yedi gol ve altı asist ürettiler. Rogers, Palmer'a şimdi toparlanması için zaman tanınmasının gelecekte hem Chelsea hem de İngiltere için karşılığını vereceğine inanıyor. Tam anlamıyla formda bir Palmer'ın milli takımın başarısı için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Rogers, sezonun kritik bölümünde ve gelecekteki büyük turnuvalarda en iyi performansını sergileyebilmesi için bunun, yakın vadede bazı maçları kaçırması anlamına gelse bile gerekli olduğunu söyledi.

Aranın gerekliliğini değerlendirirken Rogers şöyle ekledi: "Burada olmamasından dolayı hayal kırıklığı yaşıyorum, tabii ki bencil bir açıdan bakınca. Ama bunun ileriye dönük olarak onun için daha faydalı olacağını biliyorum; böylece sezon boyunca ve bundan sonra İngiltere formasında onun en iyi versiyonunu görebiliriz. Bence bir ülke olarak Cole Palmer'ı ve onun gibi oyuncuları İngiltere formasıyla görmek istersiniz, ama maçlar ve önümüzde olanlar nedeniyle bu her zaman mümkün olmuyor. Özellikle geçen yıl yaşadıklarından sonra kendinizi yönetmeniz gerekir, o da bunu yeniden yaşamak istemiyor. Bu yüzden vücuduna iyi bakmak için kendisi adına bir karar verdi."