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Morgan Rogers, Cole Palmer'ın İngiltere kadrosunda olmamasıyla ilgili şaka yaptı ama Chelsea'den takım arkadaşını Thomas Tuchel'in eleştirilerine karşı savundu
Tuchel, Palmer'ın yokluğu nedeniyle hayal kırıklığını dile getirdi
Tuchel, Palmer'ın İngiltere'nin son kampını, İspanya ile oynanacak ses getirecek hazırlık maçı ve kritik Uluslar Ligi karşılaşmalarını da içeren bu kampı, kaçırma kararıyla ilgili hayal kırıklığını gizlemedi. Chelsea'nin yıldızı, sakatlıklarla bölünen bir önceki sezonun ardından "yük yönetimi" ihtiyacını gerekçe göstererek Tottenham'ın antrenman tesisine katılmak yerine Karayipler'de kişisel rehabilitasyon sürecini tercih etti. İngiltere Teknik Direktörü, oyuncunun yeni liderliği altında takımla kaynaşmak için çok fazla fırsatı kaçırdığını ima etti.
Alman teknik adam, özellikle Declan Rice ve Marcus Rashford gibi diğer önemli isimlerin de hafif fiziksel sorunları gerekçe göstererek mevcut kadrodan çekilmesiyle birlikte, kulüp ihtiyaçları ile milli takım gereklilikleri arasında kulüp ihtiyaçları ile milli takım gereklilikleri arasında büyüyen bir gerilime dikkat çekti.
- Getty Images Sport
Rogers, takım arkadaşına yaptığı şakacı takılmaya rağmen ona destek veriyor
Tuchel yokluğu teknik direktör perspektifinden eleştirirken, Rogers uzun yıllardır arkadaşı olan Palmer'ı korumakta gecikmedi. İngiltere'nin genç milli takım kategorilerindeki dönemlerinde Palmer'la aynı odayı paylaşan Rogers, oyun kurucunun kadroda yer alamamasının hayal kırıklığı yarattığını kabul etti ancak oyuncu sağlığının her şeyden önce gelmesi gerektiğinde ısrar etti. 24 yaşındaki futbolcu, özellikle Palmer'ın geçen yıl Londra'daki çıkış sezonunda yaşadığı yoğunluğun ardından, modern oyunun taleplerinin uzun vadeli hasarı önlemek için dikkatli bir öz denetim gerektirdiğini söyledi.
"Ne yazık ki burada olamadı ama bence geçen yıl yaşadıklarından sonra vücuduna odaklanması gerekiyor. Fiziksel olarak iyi durumda olması lazım ve bu da oyuncular olarak açıkça her şeyden önce gelir. Mümkünse mücadeleye en hazır durumda olmak istersiniz." Rogers gazetecilere böyle konuştu. Ancak eski Aston Villa oyuncusu, birkaç günlüğüne yakın arkadaşından ayrı kalmasıyla ilgili şaka yapmadan da duramadı ve gülümseyerek şunları söyledi: "Yok, dürüst olmak gerekirse ondan biraz uzak kalmak iyi geliyor. Etrafında 7/24 olmak bazen oldukça zor olabiliyor, bu yüzden bu ara fena değil. Ama tabii ki Cole'la oynamayı seviyorum. Onunla vakit geçirmeyi seviyorum."
Kulüp ve ülke için uzun vadeli faydalar
Bu ikili, Xabi Alonso'nun taktik düzeninde gösterdikleri çıkışla bu sezon Chelsea için kilit rol oynadı; toplamda yedi gol ve altı asist ürettiler. Rogers, Palmer'a şimdi toparlanması için zaman tanınmasının gelecekte hem Chelsea hem de İngiltere için karşılığını vereceğine inanıyor. Tam anlamıyla formda bir Palmer'ın milli takımın başarısı için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Rogers, sezonun kritik bölümünde ve gelecekteki büyük turnuvalarda en iyi performansını sergileyebilmesi için bunun, yakın vadede bazı maçları kaçırması anlamına gelse bile gerekli olduğunu söyledi.
Aranın gerekliliğini değerlendirirken Rogers şöyle ekledi: "Burada olmamasından dolayı hayal kırıklığı yaşıyorum, tabii ki bencil bir açıdan bakınca. Ama bunun ileriye dönük olarak onun için daha faydalı olacağını biliyorum; böylece sezon boyunca ve bundan sonra İngiltere formasında onun en iyi versiyonunu görebiliriz. Bence bir ülke olarak Cole Palmer'ı ve onun gibi oyuncuları İngiltere formasıyla görmek istersiniz, ama maçlar ve önümüzde olanlar nedeniyle bu her zaman mümkün olmuyor. Özellikle geçen yıl yaşadıklarından sonra kendinizi yönetmeniz gerekir, o da bunu yeniden yaşamak istemiyor. Bu yüzden vücuduna iyi bakmak için kendisi adına bir karar verdi."
- Getty Images Sport
İngiltere, Dünya Kupası hayal kırıklığının ardından telafi peşinde
Palmer'ın yokluğunda, Rogers'ın dünya şampiyonu İspanya'nın teknik üstünlüğüne karşılık vermeye çalışacak İngiltere'de daha belirgin bir rol üstlenmesi bekleniyor. Kadro, Arjantin'e karşı Dünya Kupası'ndan elendikleri maçın duygusal etkisini hâlâ atlatmaya çalışıyor; o maçta baskı altında kontrolü sürdürme becerileriyle ilgili soru işaretleri doğmuştu.
Rogers, "Bunu kendi içimizde konuştuk ve bu kesinlikle ders çıkaracağımız bir şey. O ortamı ilk kez yaşayan çok sayıda oyuncu vardı. Nasıl bir performans göstereceğinizi ve nasıl tepki vereceğinizi bilmiyorsunuz. Bunu yaşamış olduğumuzu bilerek, ne kadar yürek parçalayıcı olsa da, umuyorum ki bu deneyim bundan sonrası için bana ve gruba çok büyük katkı sağlayacak; böyle durumlarda o maçta düdük çaldığında nasıl hissettiğimizi, son yarım saatin nasıl geçtiğini hatırlayabileceğiz" dedi.
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