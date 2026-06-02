Morgan Rogers "Barcelona ya da Real Madrid'e gidebilir", ancak Aston Villa'ya, beş kez Premier Lig şampiyonu olan Gabriel Jesus için Arsenal'e 20 milyon sterlinlik bir transfer hamlesi yapmaması konusunda uyarıda bulunuldu

Rogers'ın yıldırım gibi yükselişi gözden kaçmadı; eski Villa orta saha oyuncusu Andy Townsend, 23 yaşındaki forvetin dünyanın en büyük kulüplerinde oynayabilecek potansiyele sahip olduğunu öne sürdü. Villa Park'a geldiğinden beri Rogers, gücü ve çok yönlülüğüyle etkileyici bir performans sergiledi; bu nitelikleri sayesinde şu anda kıtadaki dev kulüplerle adı anılıyor.

Townsend, OLBG'ye verdiği demeçte, "Dürüst olmak gerekirse, bence o kesinlikle herhangi bir kulüpte oynayabilecek türde bir oyuncu" dedi. "Barcelona'ya, Real Madrid'e, adını siz koyun, gidebilir, çünkü bunu yapabilecek çok fazla oyuncu yok. Aston Villa'da kişisel olarak en iyi sezonunu geçirmedi, ama yine de çok etkiliydi." Bu haberler, hücum seçeneklerini güçlendirmek isteyen Premier League şampiyonu Arsenal'in Rogers'ı ciddi bir transfer hedefi olarak gördüğüne dair haberlerin ortasında geldi.



