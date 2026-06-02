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Morgan Rogers "Barcelona ya da Real Madrid'e gidebilir", ancak Aston Villa'ya, beş kez Premier Lig şampiyonu olan Gabriel Jesus için Arsenal'e 20 milyon sterlinlik bir transfer hamlesi yapmaması konusunda uyarıda bulunuldu
Avrupa'nın dev kulüpleri Morgan Rogers'ın peşinde
Rogers'ın yıldırım gibi yükselişi gözden kaçmadı; eski Villa orta saha oyuncusu Andy Townsend, 23 yaşındaki forvetin dünyanın en büyük kulüplerinde oynayabilecek potansiyele sahip olduğunu öne sürdü. Villa Park'a geldiğinden beri Rogers, gücü ve çok yönlülüğüyle etkileyici bir performans sergiledi; bu nitelikleri sayesinde şu anda kıtadaki dev kulüplerle adı anılıyor.
Townsend, OLBG'ye verdiği demeçte, "Dürüst olmak gerekirse, bence o kesinlikle herhangi bir kulüpte oynayabilecek türde bir oyuncu" dedi. "Barcelona'ya, Real Madrid'e, adını siz koyun, gidebilir, çünkü bunu yapabilecek çok fazla oyuncu yok. Aston Villa'da kişisel olarak en iyi sezonunu geçirmedi, ama yine de çok etkiliydi." Bu haberler, hücum seçeneklerini güçlendirmek isteyen Premier League şampiyonu Arsenal'in Rogers'ı ciddi bir transfer hedefi olarak gördüğüne dair haberlerin ortasında geldi.
- AFP
Thomas Tuchel faktörü ve PSG ile ilgili söylentiler
Rogers'ın geleceği, uluslararası sahnedeki performansından büyük ölçüde etkilenebilir. Thomas Tuchel'in İngiltere'yi 2026 Dünya Kupası'na taşımasıyla birlikte, Üç Aslanlar'ın güçlü bir performans sergilemesi, genç oyuncunun transfer değerini Aston Villa'nın görmezden gelmesi zor bir düzeye çıkarabilir ve bu da Paris Saint-Germain gibi kulüplerin ilgisini çekebilir.
"Bence Morgan'ın yazını belirleyecek olan şey, elbette İngiltere'de neler olacağı. Thomas Tuchel, onun sahip olduğu yeteneği açıkça görüyor," diye ekledi Townsend. "Eğer bu yaz bunu başarırsa, Villa'nın çok yüksek rakamları reddetmesi çok zor olacaktır."
O şöyle açıkladı: "Rogers'ın PSG'ye transferi mi? Çok sayıda genç oyuncunun bulunduğu böyle bir takımın parçası olmak heyecan verici olurdu. O takım en az iki veya üç yıl daha bir arada kalabilir, bu yüzden oraya gidip o takımın bir parçası olmak harika bir hamle olurdu."
Gabriel Jesus'tan Unai Emery'ye uyarı
Rogers'ın takımdan ayrılması gündemdeyken, Villa ise hücum hattını güçlendirmek amacıyla Arsenal'in forveti Gabriel Jesus'u transfer etmekle anılıyor. Ancak Townsend, Manchester City ve Arsenal'de geçirdiği dönemlerde toplam beş Premier Lig şampiyonluğu kazanan Brezilyalı milli oyuncunun, sürekli devam eden sakatlık sorunları nedeniyle çok fazla risk taşıdığına inanıyor.
"Şahsen Gabriel Jesus'un Aston Villa'ya transfer olacağını düşünmüyorum. Bence bu kadar yüksek bir ücret söz konusu olduğunda ilgilenen çok kişi olacaktır, ancak onun birçok sakatlık sorunu var," diye açıkladı Townsend. "Bence dikkatli olmak gerekiyor. Villa, parasını son derece akıllıca harcamalı. Jesus'un çalışma temposuna, her zaman olağanüstü bir şekilde çalışmasına ve hücum hattını agresif bir şekilde yönetmesine her zaman hayranlık duymuşumdur, ancak kariyeri birçok sakatlıkla gölgelendi. Villa için bu, şu anda endişe verici bir durum olur."
- Getty Images Sport
Finansal riskler ve Ollie Watkins ikilemi
Jesus için bildirilen 20 milyon sterlinlik (27 milyon dolar) değer biçimi, onun kalitesindeki bir oyuncu için günümüz piyasasında bir fırsat niteliğinde olsa da, herhangi bir transferin gerçekleşmesi büyük olasılıkla Villa’nın yıldız oyuncusu Ollie Watkins için yüksek bir teklif alıp almayacağına bağlı olacaktır. Büyük bir satış gerçekleşmezse, sakatlık geçmişi belirsiz bir oyuncuya büyük bir yatırım yapmak, Şampiyonlar Ligi katılımcısı olan kulüp için ters tepebilecek bir risk olarak görülüyor.
"20 milyon sterlinlik bir oyuncu, bu konuda hiç şüphe yok. Arsenal ve City'de lig şampiyonluğu kazandı, nasıl yapılacağını biliyor," dedi Townsend. "Yani 20 milyon veya daha azsa ucuz bir oyuncu. Sorun sadece o sakatlıklar. Ondan 32 maç alabilecek misiniz? Sezonda sadece 20 maça çıkıyorsa, bu yeterli değil. Villa gibi bir kulüp için bundan fazlasına ihtiyacınız var, bu yüzden onun doğru seçim olduğunu pek düşünmüyorum."