Morgan Rogers, Aston Villa’nın oyun kurucusuna Manchester United’ın “mezarlığı”na transfer olmaması konusunda uyarıda bulunurken, aynı zamanda Chelsea’den de uzak durması gerektiğinin nedenlerini açıkladı

Villa, Rogers ile 2031 yılına kadar süren bir sözleşmeye sahip olduğu için bir satış düşünmek zorunda değil. Bu sözleşme şartları, oyuncunun piyasa değerinin olabildiğince yüksek kalmasına yardımcı oluyor. Ayrılık görüşmelerinin gündeme gelmesi için 100 milyon sterlinlik bir rakamın masaya yatırılması gerektiği öne sürülüyor.

Birçok takımın, Rogers'ın oyununda hala ortaya çıkarılabilecek büyük bir potansiyel olduğu için, bu rakamların kendi amaçları açısından mantıklı olup olmadığını değerlendirdiği söyleniyor. 2026 Dünya Kupası'nda Jude Bellingham gibi isimlerin önünde İngiltere'nin 10 numara pozisyonunu doldurma şansı henüz ona verilebilir.

Manchester City'den ayrılıp Middlesbrough ile Championship'te bir süre oynadıktan sonra Aston Villa'da değerinin hızla yükseldiğini gören Rogers'a, neden bir değişiklik yapmayı düşünmesine gerek olmadığı söylendi.

Old Trafford'dan kendisine hayran bakışlar atıldığı söyleniyor, ancak tutarsızlık birkaç sezondur Manchester United için bir sorun olmuştur ve şu anda Premier Lig tablosunda üçüncü sırada yer alan Kırmızı Şeytanlar'ın tekrar doğru yola girdiğine herkes ikna olmuş değildir.