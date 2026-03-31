Çeviri:
Morgan Rogers, Aston Villa’nın oyun kurucusuna Manchester United’ın “mezarlığı”na transfer olmaması konusunda uyarıda bulunurken, aynı zamanda Chelsea’den de uzak durması gerektiğinin nedenlerini açıkladı
Uzun vadeli sözleşme ve İngiltere milli takımında yer: Rogers’ın Villa Park’taki yükselişi
Villa, Rogers ile 2031 yılına kadar süren bir sözleşmeye sahip olduğu için bir satış düşünmek zorunda değil. Bu sözleşme şartları, oyuncunun piyasa değerinin olabildiğince yüksek kalmasına yardımcı oluyor. Ayrılık görüşmelerinin gündeme gelmesi için 100 milyon sterlinlik bir rakamın masaya yatırılması gerektiği öne sürülüyor.
Birçok takımın, Rogers'ın oyununda hala ortaya çıkarılabilecek büyük bir potansiyel olduğu için, bu rakamların kendi amaçları açısından mantıklı olup olmadığını değerlendirdiği söyleniyor. 2026 Dünya Kupası'nda Jude Bellingham gibi isimlerin önünde İngiltere'nin 10 numara pozisyonunu doldurma şansı henüz ona verilebilir.
Manchester City'den ayrılıp Middlesbrough ile Championship'te bir süre oynadıktan sonra Aston Villa'da değerinin hızla yükseldiğini gören Rogers'a, neden bir değişiklik yapmayı düşünmesine gerek olmadığı söylendi.
Old Trafford'dan kendisine hayran bakışlar atıldığı söyleniyor, ancak tutarsızlık birkaç sezondur Manchester United için bir sorun olmuştur ve şu anda Premier Lig tablosunda üçüncü sırada yer alan Kırmızı Şeytanlar'ın tekrar doğru yola girdiğine herkes ikna olmuş değildir.
Rogers'ın Aston Villa'ya yönelteceği transfer soruları
Saunders da bu kategoriye giriyor; eski Villa forveti, PariuriX.com’a hoşuna gitmeyen transfer söylentileriyle ilgili şunları söyledi: “Morgan Rogers birinci sınıf bir oyuncu. İri bir oyuncu olmasına rağmen topla çok iyi hareket ediyor ve dar alanlarda da başarılı. Her zaman topu elinde tutuyor, zor durumlardan kurtuluyor ve gol de atabiliyor.
“Dürüst olmak gerekirse, Rogers'ın hiçbir yere gitmemesi gerektiğini düşünüyorum, ancak Unai Emery onu yanına çağırdığında yaşanacak konuşmayı tahmin edebiliyorum. Rogers, Emery'ye Aston Villa'nın kimi transfer etmeyi planladığını soracaktır. Şöyle diyecektir: ‘Eğer kalmamı istiyorsan, kimi transfer edeceğiz? Lidl'den mi yoksa pahalı bir mağazadan mı alışveriş yapacağız?’
“Bir sonraki adıma geçmek istiyorlarsa oyunculara ihtiyaçları var. Finansal Fair Play nedeniyle ellerleri bağlı durumda, ancak bir sonraki seviyeye ulaşmak istiyorlarsa kulüp sahipleri oyuncu transfer etmeliler. Neden Julian Alvarez’i transfer etmediler? Böyle oyunculara ihtiyaçları var. Neden dünyanın en iyi oyuncularını transfer etmiyorlar?
“Haftada üç kez oynuyorlar ve kadro olağanüstü bir performans sergiledi, bu pek beklenmiyordu, ama daha da fazlasını yapmalılar.”
Rogers'a Manchester United ve Chelsea'yi es geçmesi tavsiye edildi
Saunders, Rogers’ın yeteneklerini kadrolarına katmak istediği söylenen dev kulüplerden neden uzak durması gerektiği konusunda şunları ekledi: “Rogers’ın adıyla Manchester United ve Chelsea’nin adı geçiyor, ancak Aston Villa bu ikisinden de daha iyi. Onun bu kulüplere katılmasını tavsiye etmem. Manchester United’a transfer olduğunda neler olduğunu gördük. Orası adeta bir mezarlık gibi.
“Doğru yönde ilerliyor gibi görünüyorlar ve tavırları kötü olan birçok oyuncuyu kadrodan çıkardılar, ancak bunu yapmadan önce dibe vurmak zorunda kaldılar. Artık soğuk havalarda oynamak isteyen oyuncuları kadroya katabilirler.”
Fernandes ayrılırsa Manchester United, Rogers'ı transfer hedefine alacak mı?
Manchester United, Brezilya milli takım oyuncusu Casemiro'nun bu yaz serbest oyuncu olarak kulüpten ayrılacağını duyurdu. Kulüp kaptanı Bruno Fernandes'in de Orta Doğu'dan gelecek cazip tekliflerle Suudi Pro Ligi'ne transfer olup olmayacağı konusunda sorular gündeme geliyor.
Portekizli oyuncu ayrılırsa, Rogers gibi isimler şüphesiz Red Devils'ın transfer radarına girecektir. United'ın bu yaz harcayacak parası olduğu düşünülüyor, ancak Villa'yı en yaratıcı oyuncusundan ayrılmaya ikna etmek için ciddi müzakere becerileri gerekecektir - özellikle de bu sezon ligdeki konumları veya Avrupa Ligi zaferi sayesinde Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde ederlerse.