Morgan Rogers, Arsenal'ın Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso'ya ilk yenilgisini yaşatmasının ardından meydan okudu

Görevine üç galibiyetle başlaması, Alonso'nun Stamford Bridge'de sorunsuz bir geçiş dönemi yaşayabileceğine dair iyimserliği artırmıştı, ancak İspanyol teknik adam pazar öğleden sonra gerçekle yüzleşti. Rogers'ın getirdiği erken üstünlüğe rağmen, Chelsea kuzey Londra'da sonunda geri yakalandı ve Arsenal'a 2-1 yenildi. Bu sonuç, Alonso'nun Cobham'da görevi devralmasından bu yana aldığı ilk yenilgi oldu; kusursuz başlangıçta Fulham ve Brighton & Hove Albion galibiyetlerinin yanı sıra Luton Town'a karşı alınan Carabao Cup zaferi de vardı.

Emirates'te son düdüğün ardından konuşan forvet, takımın Alonso yönetiminde hâlâ çok erken bir aşamada olduğunu vurgulamakta gecikmedi. Rogers, "Onun yönetimindeki sadece dördüncü maçımız. Yapmamız gereken işler olduğunu biliyoruz. Üç galibiyetten sonra bile çalışmamız gerektiğini biliyorduk, bu yüzden bir şey değişmiyor. Tamamen odaklanmış şekilde yolumuza devam ediyoruz" dedi. "Üzerinde çalışmamız gereken şeyler hâlâ var. Hâlâ yeniyiz, yeni bir teknik direktörle birlikte fikirlerimizi birleştirmeye ve giderek daha iyi olmaya çalışıyoruz. Ama olacağız. Bunu biliyoruz."