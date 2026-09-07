Getty Images Sport
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Morgan Rogers, Arsenal'ın Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso'ya ilk yenilgisini yaşatmasının ardından meydan okudu
Alonso'nun galibiyetle başlayan serisi Emirates'te sona erdi
Görevine üç galibiyetle başlaması, Alonso'nun Stamford Bridge'de sorunsuz bir geçiş dönemi yaşayabileceğine dair iyimserliği artırmıştı, ancak İspanyol teknik adam pazar öğleden sonra gerçekle yüzleşti. Rogers'ın getirdiği erken üstünlüğe rağmen, Chelsea kuzey Londra'da sonunda geri yakalandı ve Arsenal'a 2-1 yenildi. Bu sonuç, Alonso'nun Cobham'da görevi devralmasından bu yana aldığı ilk yenilgi oldu; kusursuz başlangıçta Fulham ve Brighton & Hove Albion galibiyetlerinin yanı sıra Luton Town'a karşı alınan Carabao Cup zaferi de vardı.
Emirates'te son düdüğün ardından konuşan forvet, takımın Alonso yönetiminde hâlâ çok erken bir aşamada olduğunu vurgulamakta gecikmedi. Rogers, "Onun yönetimindeki sadece dördüncü maçımız. Yapmamız gereken işler olduğunu biliyoruz. Üç galibiyetten sonra bile çalışmamız gerektiğini biliyorduk, bu yüzden bir şey değişmiyor. Tamamen odaklanmış şekilde yolumuza devam ediyoruz" dedi. "Üzerinde çalışmamız gereken şeyler hâlâ var. Hâlâ yeniyiz, yeni bir teknik direktörle birlikte fikirlerimizi birleştirmeye ve giderek daha iyi olmaya çalışıyoruz. Ama olacağız. Bunu biliyoruz."
- Getty Images Sport
Düşmanca karşılaşmanın ardından direnç
Maç, deplasman ekibi için kusursuz başladı; Rogers henüz ilk iki dakika içinde ağları buldu. Ceza sahasının kenarından yaptığı düzgün ve sert vuruş alt köşeye gitti, kısa süreliğine ev sahibi taraftarı şaşkına çevirirken Chelsea'ye de üst üste dördüncü galibiyet umudu verdi. Ancak sonunda Arsenal'ın kalitesi fark yarattı. Kai Havertz, ilk yarının ortalarında skoru eşitledi, Martin Odegaard ise devrenin kısa süre ardından geri dönüşü tamamladı.
Rogers, yenilginin ilk andaki acısını kabul ederken takım arkadaşlarının zorlu atmosferde ortaya koyduğu çabayı övdü. "Hayal kırıklığı yaşıyoruz" dedi. "Buraya kazanmayı denemek gibi bir işle geldik ve bunu başaramadık, bu yüzden elbette oyuncular ve çocuklar hayal kırıklığı yaşıyor. Ama sezon uzun ve burası gelmesi zor bir yer. Bence kendimizi iyi anlattık. Maçın büyük bölümünde iyi oynadık, pozisyonlar ürettik ve gerektiğinde de iyi savunma yaptık."
Alonso devrimine uyum sağlamak
Chelsea'nin Alonso'nun felsefesini benimsediği hız, sezonun ilk bölümünün en çok konuşulan konularından biri oldu. Rogers, uygulama hâlâ gelişim aşamasında olsa da kadronun karmaşık taktik fikirleri bu kadar hızlı benimseyecek büyük bir karakter ortaya koyduğuna inanıyor. Rogers sözlerini şöyle sürdürdü: "Gerçekten çok iyi ve çok olumlu geçti. Tekrar tekrar görüyorsunuz ki teknik direktörler göreve geldiklerinde uyum sürecinde başlangıçta zorlanıyor, ama biz hocanın fikirlerini benimseme konusunda gerçekten çok iyi iş çıkardık."
Hücum oyuncusu, futbolcuların Cobham'da her gün gördüğü teşvikin doğru yolda olduklarına dair inançlarını güçlendirdiğini vurguladı. Tek seferlik sonuçlardan bağımsız olarak, zorlu deplasman maçlarında ortaya çıkan sonuçlar ne olursa olsun kalıcı bir şeyin temellerinin atıldığına inanıyor. "Elbette geliştirmemiz gereken alanlar var çünkü henüz çok erken. Ama olumlu işaretleri bu kadar erken görmek ve her gün, antrenman sahasında ve maçlarda sürekli teşvik edilmek, bizim için tek bir yön olduğunu gösteriyor: o da ileri."
- AFP
Sıradaki mücadeleye bakarken
Bu yenilgi, Chelsea'yi Leeds United ile oynayacağı Carabao Cup karşılaşması da dahil olmak üzere yaklaşan maçlarında hemen bir reaksiyon aramaya itiyor. Emirates'te orta sahanın merkezinde Moises Caicedo'nun yokluğu hissedildi ve Alonso en iyi ilk 11'ini bulmaya çalışırken Reece James'in fiziksel durumu da odak noktalarından biri olmaya devam ediyor. Chelsea'nin, projenin "yeniliğinin" başarısızlık için bir mazeret değil, iyimserlik için bir gerekçe olduğunu kanıtlamaya çalışacağı bu süreçte, önümüzdeki birkaç hafta takımın kararlılığı açısından ciddi bir sınav olacak.
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