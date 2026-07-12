Morgan Rogers, altı gol atan Dünya Kupası süperstarının hakim olduğu İngiltere’nin 10 numara pozisyonu mücadelesiyle ilgili Jude Bellingham’ı çevreleyen ‘saçma’ tartışmalara tepki gösterdi

Şu anda altı golle İngiltere’nin en parlayan yıldızı olmasına rağmen, Bellingham turnuva öncesinde yoğun bir eleştiriye maruz kalmıştı. Bazı medya kuruluşları, 10 numaralı pozisyonda onun yerine Rogers’ın oynaması gerektiğini bile öne sürmüştü; ancak Aston Villa oyuncusu bu iddiayı şimdi tamamen çürütmüştür.

Norveç galibiyetinin ardından FOX Sports’a konuşan Rogers, Bellingham’ın yerinin hiçbir zaman tehlikeye girmediği fikrini ortaya koydu. “Turnuvanın en iyi oyuncusu mu? Şey... inanılmaz. Bazılarının onun bu turnuvada oynamayacağını ya da kadroda yer almayacağını düşünmesi bence saçma,” diyen Rogers, turnuva öncesi tartışmalardan açıkça rahatsız olduğunu gösterdi.