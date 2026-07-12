AFP
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Morgan Rogers, altı gol atan Dünya Kupası süperstarının hakim olduğu İngiltere’nin 10 numara pozisyonu mücadelesiyle ilgili Jude Bellingham’ı çevreleyen ‘saçma’ tartışmalara tepki gösterdi
Bellingham, Norveç galibiyetinde Maradona’nın rekoruna ulaştı
Bellingham, İngiltere’nin Norveç’i 2-1 mağlup ettiği çeyrek final maçında iki gol atarak Dünya Kupası’ndaki muhteşem formunu sürdürdü ve Diego Maradona’nın 40 yıllık rekoruna ulaştı. Arka arkaya ikinci eleme maçında da iki gol atan Real Madrid’in yıldızı, Arjantinli efsanenin 1986 Meksika turnuvasında gerçekleştirdiği başarıyı tekrarladı.
23 yaşındaki oyuncu, Erling Haaland'ın liderlik ettiği Norveç karşısında "Üç Aslanlar"ın geri dönüşünün itici gücü oldu. Keskin bitiricilik ile orta sahadaki hakimiyeti birleştiren bir performans sergileyen Bellingham, yedi başarılı dripling yaptı ve sayısız faul kazandı; İngiltere'nin son dört takım arasına kalmasını sağlayan bu maçta durdurulamaz bir güç olduğunu kanıtladı.
- Getty Images Sport
Rogers, ilk on birde yer almasıyla ilgili ‘saçma’ tartışmayı sert bir şekilde eleştirdi
Şu anda altı golle İngiltere’nin en parlayan yıldızı olmasına rağmen, Bellingham turnuva öncesinde yoğun bir eleştiriye maruz kalmıştı. Bazı medya kuruluşları, 10 numaralı pozisyonda onun yerine Rogers’ın oynaması gerektiğini bile öne sürmüştü; ancak Aston Villa oyuncusu bu iddiayı şimdi tamamen çürütmüştür.
Norveç galibiyetinin ardından FOX Sports’a konuşan Rogers, Bellingham’ın yerinin hiçbir zaman tehlikeye girmediği fikrini ortaya koydu. “Turnuvanın en iyi oyuncusu mu? Şey... inanılmaz. Bazılarının onun bu turnuvada oynamayacağını ya da kadroda yer almayacağını düşünmesi bence saçma,” diyen Rogers, turnuva öncesi tartışmalardan açıkça rahatsız olduğunu gösterdi.
Gerçek bir takım oyuncusu
Manşetler onun golcü performanslarıyla dolup taşsa da Rogers, Bellingham’ın takım için gösterdiği savunma çabasını ve fiziksel yükü özellikle vurgulamak istedi.
“Dünya sahnesinde defalarca ne kadar harika bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Çok emek verdi, bizimle kaldı ve karşılığını aldı. Takım için çok çalışıyor; sadece gollerle değil, ona bakarsanız her maçın sonunda tamamen bitkin düşüyor çünkü elinden gelenin en iyisini yapıyor, bu yüzden de karşılığını alıyor. Ne harika bir oyuncu, ne harika bir insan... Evet, hepimiz onu seviyoruz,” diye ekledi Rogers.
- Getty Images Sport
Şimdi ne olacak?
İngiltere artık yarı finalleri dört gözle bekliyor; Bellingham ise takımın tartışmasız temel taşı olarak yerini sağlamlaştırdı. Rogers ve kadronun geri kalanı için, takımın yaratıcı merkezini kimin üstlenmesi gerektiğine dair tartışma sahada kesin bir şekilde sonuçlandı; bu da “saçma sapan” eleştirmenlerin saklanacak hiçbir yer bırakmadı.
Bellingham, Çarşamba günü İngiltere'nin Dünya Kupası finali bileti için Arjantin ile karşılaşacağı maçta da muhteşem formunu sürdürmeyi umuyor.
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