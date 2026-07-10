Böyle bir durum ortaya çıkarsa kimin transfer edilmesini istediği sorulduğunda, eski Villa forveti Collymore – BetGoodwin’in izniyle GOAL’a özel olarak yaptığı açıklamada – şunları söyledi: “Bu zor bir soru; yani Villa’nın PSR kurallarına uyması gerektiği için bu paranın büyük bir kısmı bu amaca ayrılacak.

“Aslında Villa’nın, Morgan Rogers gibi kanat yönelimli bir orta saha oyuncusunu, olağanüstü bir hıza sahip bir oyuncuyla değiştirmeyi düşüneceğini düşünüyorum. Bence Villa’nın kanat hücum pozisyonlarında eksikliği, rakipleri geçebilen oyuncular. [Evann] Guessand’ı denediler, işe yaramadı, Crystal Palace’a kiralandı. Leon Bailly de olmadı, Donyell Malen’i ise gönderdiler – onun bir forvet olduğunu söyleyebilirsiniz, ancak hızı sayesinde rakiplerin arkasına sızabilir.

“Bu yüzden Foden ya da Eze gibi oyuncuların geleceğini sanmıyorum; bence bunlar, Bundesliga’da ya da Serie A’da oynayan, 21, 22, 23 yaşlarında, Unai Emery’nin geliştirebileceği, radarın dışında kalan oyuncular olacak.

“Marcus Rashford’un gelip kiralık olarak oynadığı dönemdeki gibi, belki bir yıldız oyuncunun kısa bir süre için yüksek maaşını kulübün üstleneceği bir durum öngörmüyorum. Bence Villa, büyük ölçüde takımın yeni neslini oluşturmaya odaklanmış durumda ve tüm saygımla söylemek gerekirse, başka takımların ihtiyaç fazlası olan ve çok yüksek maaşlı oyuncuların bu Villa sistemine uyum sağlayacağını sanmıyorum. Tıpkı Morgan Rogers’ın Villa’ya geldiği zamanki gibi; o Middlesbrough’dan gelmişti, kulüp birkaç yıldır takip ettiği belirli bir oyuncu profiline sahipti ve onu doğru fiyata, doğru zamanda aldılar ve onu geliştirebiliyorlar.

“Bence Villa’nın arayacağı prototip tam olarak bu olacak: yüksek maaş talep edecek hazır bir oyuncu yerine, geliştirebilecekleri bir oyuncu.”