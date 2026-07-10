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Morgan Rogers 130 milyon sterlinlik bir transferle takımdan ayrılsa bile Aston Villa’nın neden Phil Foden veya Eberechi Eze’yi kadrosuna katma ihtimalinin düşük olduğu - Stan Collymore transfer planlarını açıklıyor
Arsenal, Rogers ile ilgili haberlerin ardından alternatif seçenekleri değerlendiriyor
Villa, şu anda Dünya Kupası kadrosunda yer alan Rogers’ı memleketi West Midlands’da tutmanın bir yolunu bulabilir. Arsenal’in bu oyuncuya ilgi duyduğu söyleniyordu, ancak Premier Lig şampiyonu, dikkatini Newcastle’ın orta saha oyuncusu Bruno Guimaraes’e çevirmiş görünüyor.
Villa'nın rekor kıran bir bedel talep etmesi, "Gunners"ı caydırmış olabilir ve bu da söylentilere son verebilir. Ancak Kâr ve Sürdürülebilirlik Kuralları (PSR) göz önünde bulundurulmalı ve fon yaratmak ve mali dengeyi korumak için yaz transfer döneminde oyuncu satışları gerçekleştirilmesi gerekecek.
- Getty/GOAL
Rogers, Villa Park’tan ayrılırsa Foden veya Eze transfer hedefi haline gelebilir mi?
Villa Park’ta bir çıkış kapısı aralanırsa, Rogers’ın değerlendirebileceği seçenekler hiç de az olmayacaktır; zira Avrupa’nın dört bir yanından dev kulüplerin onun durumunu yakından takip ettiği söyleniyor. Eğer ayrılırsa, Emery’nin uygun bir yedek oyuncu için harcayabileceği bol miktarda nakit parası olacaktır.
Bazı taraftarlar, İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası kadrosuna giremeyen Manchester City'nin oyun kurucusu Foden'ın yeni bir maceraya atılmak isteyebileceğini öne sürüyor. Rogers'ın Emirates Stadyumu'na gitmesi durumunda, Eze'nin Mikel Arteta yönetiminde şansının sınırlı olabileceğini düşünerek transfer arayışına girme ihtimali de var.
Transfer hedefleri: Villa’nın ihtiyaç duyduğu oyuncu tipi
Böyle bir durum ortaya çıkarsa kimin transfer edilmesini istediği sorulduğunda, eski Villa forveti Collymore – BetGoodwin’in izniyle GOAL’a özel olarak yaptığı açıklamada – şunları söyledi: “Bu zor bir soru; yani Villa’nın PSR kurallarına uyması gerektiği için bu paranın büyük bir kısmı bu amaca ayrılacak.
“Aslında Villa’nın, Morgan Rogers gibi kanat yönelimli bir orta saha oyuncusunu, olağanüstü bir hıza sahip bir oyuncuyla değiştirmeyi düşüneceğini düşünüyorum. Bence Villa’nın kanat hücum pozisyonlarında eksikliği, rakipleri geçebilen oyuncular. [Evann] Guessand’ı denediler, işe yaramadı, Crystal Palace’a kiralandı. Leon Bailly de olmadı, Donyell Malen’i ise gönderdiler – onun bir forvet olduğunu söyleyebilirsiniz, ancak hızı sayesinde rakiplerin arkasına sızabilir.
“Bu yüzden Foden ya da Eze gibi oyuncuların geleceğini sanmıyorum; bence bunlar, Bundesliga’da ya da Serie A’da oynayan, 21, 22, 23 yaşlarında, Unai Emery’nin geliştirebileceği, radarın dışında kalan oyuncular olacak.
“Marcus Rashford’un gelip kiralık olarak oynadığı dönemdeki gibi, belki bir yıldız oyuncunun kısa bir süre için yüksek maaşını kulübün üstleneceği bir durum öngörmüyorum. Bence Villa, büyük ölçüde takımın yeni neslini oluşturmaya odaklanmış durumda ve tüm saygımla söylemek gerekirse, başka takımların ihtiyaç fazlası olan ve çok yüksek maaşlı oyuncuların bu Villa sistemine uyum sağlayacağını sanmıyorum. Tıpkı Morgan Rogers’ın Villa’ya geldiği zamanki gibi; o Middlesbrough’dan gelmişti, kulüp birkaç yıldır takip ettiği belirli bir oyuncu profiline sahipti ve onu doğru fiyata, doğru zamanda aldılar ve onu geliştirebiliyorlar.
“Bence Villa’nın arayacağı prototip tam olarak bu olacak: yüksek maaş talep edecek hazır bir oyuncu yerine, geliştirebilecekleri bir oyuncu.”
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Rogers, ayrılacağına dair söylentiler ortasında uzun vadeli bir sözleşme imzaladı
Villa, geçen sezon Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanarak 30 yıllık büyük kupa hasretine son vermiş olmasının da etkisiyle, Premier Lig’de bir macera yaşamayı düşünen her oyuncu için cazip bir seçenek haline gelmiştir.
Rogers, 2031 yılına kadar süren sözleşmesi nedeniyle yeni bir başlangıç yapmak istediğine dair herhangi bir işaret vermemiştir; ancak mali kurallara uyulması gerekmektedir ve bazı büyük takımların onu transfer radarlarına aldıkları söylenmektedir.
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