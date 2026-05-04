Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez, Nottingham Forest'ın Chelsea'yi mağlup ettiği maçta yaşanan şiddetli çarpışmanın ardından yüzlerinde meydana gelen ciddi yaralanmaları ortaya koydu

Takipçilerini bilgilendirmek için Instagram'a giren Gibbs-White, yarasının ciddiyetini gösteren bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta, alnından burun köprüsüne kadar uzanan ve dikişlerle kapatılmış derin bir yırtık ile göz çevresinde belirgin morluklar görülüyordu.

Yaranın korkutucu görünümüne rağmen, Forest'ın yıldızı, takımının Batı Londra'da hayati öneme sahip üç puanı garantilemesinin ardından morali yüksek kaldı. Başparmağını yukarı kaldırdığı bir fotoğrafın yanında şunları yazdı: "Mesajlarınız için teşekkürler. Ne zafer ama! Tebrikler, Taiwo Awoniyi."

