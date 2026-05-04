Chelsea v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez, Nottingham Forest'ın Chelsea'yi mağlup ettiği maçta yaşanan şiddetli çarpışmanın ardından yüzlerinde meydana gelen ciddi yaralanmaları ortaya koydu

Nottingham Forest'ın oyun kurucusu Morgan Gibbs-White, Stamford Bridge'de takımının 3-1'lik etkileyici galibiyetinde Chelsea kalecisi Robert Sanchez ile yaşadığı korkunç çarpışmanın ayrıntılarını paylaştı. İngiltere milli takım oyuncusu, ikinci yarının ortalarında yaşanan tüyler ürpertici bir kafa çarpışmasının ardından sahadan çıkmak zorunda kaldı; bu çarpışma sonucunda her iki oyuncu da acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duydu ve yüzlerine çok sayıda dikiş atıldı.

  • Sosyal medyada ortaya çıkan grafik yaralanma

    Takipçilerini bilgilendirmek için Instagram'a giren Gibbs-White, yarasının ciddiyetini gösteren bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta, alnından burun köprüsüne kadar uzanan ve dikişlerle kapatılmış derin bir yırtık ile göz çevresinde belirgin morluklar görülüyordu.

    Yaranın korkutucu görünümüne rağmen, Forest'ın yıldızı, takımının Batı Londra'da hayati öneme sahip üç puanı garantilemesinin ardından morali yüksek kaldı. Başparmağını yukarı kaldırdığı bir fotoğrafın yanında şunları yazdı: "Mesajlarınız için teşekkürler. Ne zafer ama! Tebrikler, Taiwo Awoniyi."

    morgan gibbs-white injuryInstagram/morgangibbswhite





  • Sanchez destek mesajı gönderdi.

    Çarpışma o kadar şiddetliydi ki Robert Sanchez de maça devam edemedi; Chelsea kalecisinin yerine Filip Jorgensen oyuna girdi. Sanchez de tıbbi müdahaleye ihtiyaç duydu ve daha sonra başının üst kısmındaki dikişlerin fotoğrafını paylaşarak iki oyuncu arasındaki çarpışmanın şiddetini vurguladı.

    Blues'un kalecisi, maçın bitiş düdüğünün ardından rakibine ulaşarak, sonuç ne olursa olsun büyük bir sportmenlik örneği sergiledi. Sanchez, sosyal medyada kişisel bir mesajda şunları yazdı: "Görüyorum ki sen benden daha kötü durumdasın; umarım iyisindir, koca adam."

    Robert Sanchez selfie showing facial injuries and stitches after a matchSocial Media / Instagram Stories


  • Pereira, Avrupa Ligi'nde forma giyme durumuyla ilgili son bilgileri verdi

    Perşembe günü Aston Villa ile oynanacak kritik Avrupa Ligi yarı final maçı yaklaşırken, Nottingham Forest teknik direktörü Vitor Pereira, takımın yıldız oyuncusunun sağlık durumundan endişe duyuyor. UEFA’nın beyin sarsıntısı protokolleri, beyin sarsıntısı teşhisi konulan oyuncuların altı gün sahalardan uzak kalmasını gerektirse de, Pereira bu sakatlığın sadece yüzeysel olduğunu umuyor.

    Maçtan sonra konuşan Pereira, “Hayır, hayır. Sanmıyorum. Onunla konuştum; normal konuşuyor ve her şeyi hatırlıyor. Tek bakmamız gereken yüzü ve ağrısı. Gibbs White'ın yüzünde derin bir kesik var ama o bir savaşçı; zihni çok güçlü. Umarım sağlık ekibimiz sihirli bir çözüm bulur ve onu forma sokar çünkü o bizim için çok önemli, çok değerli bir oyuncu.” dedi.

    Forest için Bridge'de unutulmaz bir öğleden sonra

    Gibbs-White'ın sakatlığı, ilk yarıda Jesse Derry'nin sedyeyle sahadan çıkarılmasına neden olan sakatlığın ardından, günün iki endişe verici olayından biriydi. Bununla birlikte, sahada Forest, Avrupa mücadelelerine hazırlık amacıyla ilk 11'inde sekiz değişiklik yapmasına rağmen maçı domine etti.

    Taiwo Awoniyi, maçın ikinci dakikasında kafa vuruşuyla skoru açtı, ardından Igor Jesus penaltıdan skoru ikiye çıkardı. Cole Palmer ev sahibi takım adına bir penaltı kaçırsa da, Awoniyi ikinci yarıda üçüncü golü attı. Joao Pedro'nun muhteşem bir ters vuruşla attığı gol, Forest'ın yıldız oyuncusunun sakatlığı dışında gölgede kalan bu önemli galibiyetin ardından sadece teselli niteliğinde kaldı.

