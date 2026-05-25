Morgan Gibbs-White ve Murillo, küme düşme mücadelesinin ardından, Avrupa Ligi yarı finaline yükselme başarısı ve dört teknik direktörün görev yaptığı sezonun ardından Nottingham Forest’ın “yeni bir sayfa açma” planının bir parçası oldu

Forest, Nuno Espírito Santo’nun takımı Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandırmasının ardından, 2025-26 sezonuna umut ve beklentilerle dolu bir şekilde girdi. Ancak 30 yıl sonra gerçekleşecek ilk Avrupa maçı oynanmadan önce teknik direktörlük görevinden ayrıldı ve takımın başına Ange Postecoglou getirildi.

Bu atama felaketle sonuçlandı; Avustralyalı teknik adam, takımın başında sekiz maç galibiyetsiz kaldıktan sonra hiç tören yapılmadan kovuldu. Sean Dyche kısa bir süre takımı dengede tuttu, ancak futbol anlayışıyla ikna edemedi ve Reds'in döner kapı politikasının bir başka kurbanı oldu.

Vitor Pereira, Forest'ı Premier League'de kalmayı başardı ve Avrupa Ligi yarı finallerine ulaştı. Pereira'nın, daha fazla transferin gerçekleşeceği transfer dönemi boyunca görevde kalması bekleniyor.

Gizemli kulüp sahibi Evangelos Marinakis, kadro oluşturma konusunda söz sahibi olacak. Yunan milyarder, işine pratik yaklaşımıyla tanınıyor. Forest'ın sportif ve finansal açıdan fayda sağlamadığı sürece transferlere izin vermeyecek.

Brezilyalı savunma oyuncusu Murillo yeni bir sözleşme imzalayarak ayrılacağına dair söylentilere son verdi. Öte yandan, 18 gol attığı bir sezonun ardından bir şekilde İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna giremeyen Gibbs-White'ın kalmaya ikna edilebileceği umuluyor.