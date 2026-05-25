Getty
Çeviri:
Morgan Gibbs-White ve Murillo, küme düşme mücadelesinin ardından, Avrupa Ligi yarı finaline yükselme başarısı ve dört teknik direktörün görev yaptığı sezonun ardından Nottingham Forest’ın “yeni bir sayfa açma” planının bir parçası oldu
Nuno, Postecoglou, Dyche ve Pereira teknik direktörlük görevlerine atandılar
Forest, Nuno Espírito Santo’nun takımı Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandırmasının ardından, 2025-26 sezonuna umut ve beklentilerle dolu bir şekilde girdi. Ancak 30 yıl sonra gerçekleşecek ilk Avrupa maçı oynanmadan önce teknik direktörlük görevinden ayrıldı ve takımın başına Ange Postecoglou getirildi.
Bu atama felaketle sonuçlandı; Avustralyalı teknik adam, takımın başında sekiz maç galibiyetsiz kaldıktan sonra hiç tören yapılmadan kovuldu. Sean Dyche kısa bir süre takımı dengede tuttu, ancak futbol anlayışıyla ikna edemedi ve Reds'in döner kapı politikasının bir başka kurbanı oldu.
Vitor Pereira, Forest'ı Premier League'de kalmayı başardı ve Avrupa Ligi yarı finallerine ulaştı. Pereira'nın, daha fazla transferin gerçekleşeceği transfer dönemi boyunca görevde kalması bekleniyor.
Gizemli kulüp sahibi Evangelos Marinakis, kadro oluşturma konusunda söz sahibi olacak. Yunan milyarder, işine pratik yaklaşımıyla tanınıyor. Forest'ın sportif ve finansal açıdan fayda sağlamadığı sürece transferlere izin vermeyecek.
Brezilyalı savunma oyuncusu Murillo yeni bir sözleşme imzalayarak ayrılacağına dair söylentilere son verdi. Öte yandan, 18 gol attığı bir sezonun ardından bir şekilde İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna giremeyen Gibbs-White'ın kalmaya ikna edilebileceği umuluyor.
- Getty
Forest, Gibbs-White, Murillo ve Anderson'ı City Ground'da tutabilecek mi?
Elliot Anderson, Manchester’ın rakipleri City ve United ile adı anılırken takımdan ayrılabilir, ancak Forest’ın üzerine inşa edebileceği bir temeli var. Hutton bu konuda olumlu yönler görüyor; 2013 yılında Reds formasıyla yedi maça çıkan ve Arabic Casinos ile işbirliği içinde GOAL’a konuşan oyuncu şöyle diyor: “İstikrar benim için çok önemli. Teknik direktörler bu kadar sık değişirse, farklı felsefeler, farklı fikirler ve takımın geleceğine dair farklı düşünceler ortaya çıkar. Kontratak yapan bir takımdan düşük bloklu bir takıma geçmek çok zordur.
“Pereira göreve geldiğinden beri her şeyi yoluna koydu. Sonuçların doğru yönde gittiğini görebilirsiniz, Avrupa Ligi'nde yarı finale çıktılar, bu muhtemelen bir adım fazla. Bence daha da ilerleyebilirler. En iyi oyuncularını tutabilir, onları düzenli olarak sahaya sürebilir ve buna biraz daha ekleme yapabilirler ise, bence iyi olacaklar.”
Pereira, yaz transfer döneminde istenmeyen satışları önlemeyi umuyor
Pereira, değerli oyuncularını mevcut ortamlarında tutma çabaları hakkında, özellikle Anderson ve Gibbs-White’ın en çok gündeme geldiği bu süreçte şunları söyledi: “Benim için onlar birinci sınıf oyuncular ve dünyanın zirvesini hak ediyorlar. Ancak kulüp olarak farklı hedefler için mücadele etmek istiyorsak, en iyi oyuncularımızı elimizde tutmamız gerektiğine inanıyorum.
Aksi takdirde, her sezon kadro değişirse, istikrarlı olmak ve daha güçlü bir yapı oluşturmak zorlaşır. Elbette transfer piyasasını kontrol edemeyiz, ancak bence aynı görüşteyiz; benim ve kulübün düşüncesi, oyuncuların çoğunu tutmaya çalışmak ve transfer piyasasını kontrol etmeye çalışmaktır.
“Oyuncularımla gurur duyuyorum. Birçok kulübün Morgan ve Elliot hakkında konuştuğunu duyduğumda, bu, takım olarak ve bireysel olarak iyi iş çıkardığımız anlamına geliyor. Birlikte iyi iş çıkardık.”
- Getty
Premier Lig fikstürünün açıklanması: 2026-27 sezonu fikstürü ne zaman açıklanacak?
Pereira, City Ground’da “istikrar” ve “takım ruhu”na duyulan ihtiyacı da vurguladı. Tarih yazan bir değişim sürecinin ardından bu nitelikleri takıma kazandırma görevini üstlenen en son teknik direktör o.
Marinakis, en yetenekli oyuncuların acil satışa çıkarılmaması için elinden geleni yapacak - Yılın Oyuncusu Neco Williams da yeni sözleşme için sıraya giren isimlerden biri - ve Forest, 2026-27 sezonunda Avrupa kupalarının dikkatlerini dağıtmayacağını bilerek 19 Haziran'daki fikstür açıklanmasını sabırsızlıkla bekleyecek.