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Morgan Gibbs-White, Thomas Tuchel’in İngiltere kadrosuna son anda çağrılmasının ardından viral olan ‘aptal’ tatil videosunu savundu
Viral videoya tepki
Daily Mail'in haberine göre Gibbs-White, nişanlısı Britney de Villiers'ın, onun gecikmeli İngiltere çağrısına verdikleri tepkiyi gösteren viral bir video paylaşmasının ardından internette eleştirilerle karşılaştı. Tuchel, beş oyuncunun kadrodan çekilmesinin ardından orta sahayı kadroya dahil etti.
Çift Dubai'de tatildeydi ve videoda bir High School Musical şarkısında dudak senkronu yaptıkları görüldü. Gibbs-White durumu hızlıca açıklığa kavuşturdu. Orta saha oyuncusu, "Bu sadece benimle eşimin kendi aramızda biraz şakalaşmasıydı, bunu sürekli yapıyoruz" diyerek, taraftarlara milli takıma bağlılığının en ufak bir şekilde bile sarsılmadığı güvencesini verdi.
- Getty Images Sport
Üç Aslan'a bağlılık
Milli takım daveti, Gibbs-White'ın neredeyse hemen geri uçmasını zorunlu kıldı ancak orta saha oyuncusu hiç tereddüt etmediğini söyledi. "Biz sadece onun ve çocuklar için zor olan bir durumda ortamı biraz hafifletmeye çalışıyorduk ama o bunu tamamen anladı" diye ekledi. "O da bunu hafife aldı. Biz her zaman böyle saçma, aptalca şeyler yaparız ve bu sadece birlikte eğlenmemiz, iyi bir ilişkimiz olmasının bir parçası. [...] Sanırım uçakta, aslında Dubai'de geçirdiğim süreden daha fazla zaman geçirdim. Ama ülkem, ülkem için oynamak her şeyden önce gelir. Yüzde 100."
Kadrodaki yerler için kıyasıya rekabet
Gibbs-White, mevcut milli ara sırasında sonradan oyuna girerek forma giydi; İngiltere'nin İspanya'ya 3-2 yenildiği maçta 13 dakika oynadıktan sonra Çek Cumhuriyeti'ne karşı alınan 2-0'lık galibiyette dokuz dakikalık bir süre aldı.
Milli ara sona ermeden önce 3 Ekim ve 6 Ekim'de Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti'ne karşı oynanacak kritik maçlar yaklaşırken, Jude Bellingham, Cole Palmer ve Anthony Gordon'la birlikte bir orta sahada düzenli yer bulmanın ne kadar büyük bir zorluk olduğunu biliyor. Nottingham Forest'ta başrolde olmanın keyfini çıkarırken, milli takım görevinin sıkı disiplin gerektirdiğini kabul ediyor. "Burada her şey daha yapılandırılmış. Bir rolün var, bir pozisyonun var, onu yerine getiriyorsun. Elbette maçlar farklı anlarda farklı olabilir, bu yüzden farklı şeyler yapman gerekebilir" ifadelerini kullandı.
- Getty Images Sport
İngiltere için sırada ne var?
Gibbs-White şimdi, Nottingham Forest ile kulüp maçlarına dönmeden önce İngiltere'nin 3 ve 6 Ekim'deki yaklaşan maçlarında etki yaratmayı hedefleyecek. İleriye dönük olarak, Tuchel uluslararası kampanya ve yaklaşan büyük turnuvalar için kadrosunu şekillendirmeyi sürdürürken onun nihai hedefi de net. Yıldız oyuncu sözlerini, "Hedef bu, biliyorsunuz, ev sahibi olduğumuz bir Avrupa Şampiyonası. Aklımızdaki tek şey onu kazanmak" diyerek tamamladı.
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