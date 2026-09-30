Daily Mail'in haberine göre Gibbs-White, nişanlısı Britney de Villiers'ın, onun gecikmeli İngiltere çağrısına verdikleri tepkiyi gösteren viral bir video paylaşmasının ardından internette eleştirilerle karşılaştı. Tuchel, beş oyuncunun kadrodan çekilmesinin ardından orta sahayı kadroya dahil etti.

Çift Dubai'de tatildeydi ve videoda bir High School Musical şarkısında dudak senkronu yaptıkları görüldü. Gibbs-White durumu hızlıca açıklığa kavuşturdu. Orta saha oyuncusu, "Bu sadece benimle eşimin kendi aramızda biraz şakalaşmasıydı, bunu sürekli yapıyoruz" diyerek, taraftarlara milli takıma bağlılığının en ufak bir şekilde bile sarsılmadığı güvencesini verdi.